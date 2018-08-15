– Как оцените работу француза Рюдди Бюке?

– Судейство было профессиональным. Мне понравилось его управление игроками и игровым процессом, смелое принятие решений, как, например, в моменте с удалением спартаковца Адриано.

– Как вы расцениваете этот эпизод?

– Бюке физически не мог видеть этого эпизода, потому что мяч ушел к центру поля, и скорее всего принял решение на основании подсказки ассистента. Наверняка на предматчевом совещании судейская бригада обговаривала подобные ситуации, и ассистент должен смотреть за спиной арбитра, что происходит между игроками, если между ними есть какой-то конфликт.

Думаю, игрок греческой команды Хосе Анхель Креспо спровоцировал Адриано, и он достиг своей цели. Почему? Просто оказался намного умнее и хитрее бразильского нападающего. А само решение арбитра было абсолютно правильным – Адриано ударил своего соперника, причем два раза.

– На чемпионате мира подобных инцидентов почти не было, потому что там работала система VAR. Ее наличие в Лиге чемпионов уберегло бы Адриано от опрометчивого поступка?

– Мне сложно говорить о внутреннем мире Адриано, потому что этот внутренний мир, на мой взгляд, не отличается высоким уровнем профессиональной культуры и интеллекта. У профессионального игрока культура проявляется в его действиях, в реализации общекомандной задачи, а Адриано, допустив глупость, подставил всю команду и тем самым лишил наших болельщиков возможность смотреть Лигу чемпионов.

– Наличие VAR подразумевает неотвратимость наказания. С этой точки зрения эпизод с Адриано – лишний аргумент в пользу тех, кто хочет введения VAR в Лиге чемпионов?

– Данный пример показывает, что VAR необходим. Потому что обвинять арбитра в том, что он не видел эпизод, нельзя. Он физически не может это сделать.

Я, как игрок, прикрепил где-то под футболкой булавку, вышел на поле с ней и ткнул своего соперника. Соперник будет лишен возможности играть дальше, потому что я проткнул ему кожу, но VAR может показать мои действия, и арбитр на основании видеозаписи будет определять нарушение.

Наверняка, говорясь к этому матчу, судейская бригада предполагала различные стычки, скрытые конфликты и прочее. Они в данном матче были особо внимательными, и тот же Адриано должен был учитывать характер проведения предыдущего матча – что творилось и как вели себя игроки в Салониках.

– На чемпионате мира было всего четыре красные карточки, тогда как в чемпионате России и, как мы видим, Лиге чемпионов удаление – явление обыденное. Почему так происходит и будет ли судейство приведено к единому знаменателю?

– Сегодня идет особый контроль за дисциплиной игроков, и это естественно. Даны новые указания по поводу дисциплины и поведению игроков. Все это выливается в объективные решения арбитров. Впрочем, бывает, что ошибаются и они. Когда все будет приведено к единому стандарту, точно сказать не могу, но будет – и скоро.