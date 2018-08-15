В том числе Массимо исправил свою ошибку из первой встречи.

ПРОВАЛ ИМЕНИ КАРРЕРЫ

В первом матче два гола из трех ПАОК забил «Спартаку» одним и тем же способом – диагональным переводом мяча в левую зону красно-белых, откуда следовал пас в штрафную площадку. Игроки нашей команды давали сначала делать передачи на фланг, а затем получать мяч на бровке.

Удивительно, что спартаковцы позволили и то (переводы), и другое (прием). Потому что справа у ПАОК играет Лео Матос. Продуктивный в атаке крайний защитник. В прошлом сезоне чемпионата Греции он забил четыре гола и сделал шесть голевых передач. Со «Спартаком» он совершил два результативных прострела. Как можно было позволить такому творить!? Это было спартаковское самоубийство! А если быть точнее, то карреровское.

Что именно у «Спартака» было не так?

1. У красно-белых не получался прессинг в правоцентральной части поля.

В зоне, откуда следовали диагонали. Правого центрального полузащитника играл Ивелин Попов. Он не успевал на рывке заблокировать оппонента или хотя бы смутить. Это вообще не его сильная сторона.

2. Красно-белым не хватало игроков слева.

Когда мяч оказывался на правой бровке, правый линейный игрок ПАОК оказывался против нашего футболиста, не имеющего подстраховки. Поэтому исполнитель «Спартака» не мог выбрасываться на соперника (только плассироваться) – чтобы не дать себя обыграть.

Каррера мог опустить в линию обороны пятого игрока, что решило бы проблему имени Матоса и диагоналей на него (тогда даже провалившийся прессинг в правой зоне не принес бы вреда), но на такой шаг не пошел. В ситуации, когда ПАОК забивал третий гол, Луис Адриано изначально оказался в полупозиции – с ним рядом никого не было. В то же время у левого хавбека «Спартака» не было задачи играть по правому защитнику греков – Промес тоже так не делал. Поэтому Адриано не успел вовремя встретить Матоса.

Проваленная 15-минутка в конце первого тайма греческой встречи поставила «Спартак» в затруднительно положение в ответной игре.

РАБОТА КАРРЕРЫ НАД ЧП, ЗОБНИН – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА

Каррера выводы сделал. В ответном матче «Спартак» не попался на той комбинации ПАОК, чтобы была в первой встрече.

1. Итальянец поднял линию обороны.

«Спартак» отодвинул игру от своих ворот, стал навязывать отбор выше. Команда стал агрессивно действовать во фланговых зонах. В том числе правоцентральной.

2. Мистер поставил правым центральным полузащитником Романа Зобнина.

Самый скоростной и работоспособный футболист «Спартака» вышел в зоне, откуда у ПАОК в первом матче шли диагонали. Прессингом хавбек делать их не позволил.

Нет диагоналей на фланг – нет опасных моментов. Если ПАОК заходил к боковой линии пешком, через короткие передачи, то красно-белые успевали перестраиваться, компактно встречая соперника.

Даже в меньшинстве «Спартак» пресекал диагонали соперника! От той тенденциозной доставки мяча, что была в первой встрече, не осталось и следа.

Если считать, что сильные тренеры дважды одних и тех же ошибок не повторяют, то Каррера к таковым специалистам относится.

В ответке «Спартак» позволял создавать сопернику моменты. Но не по вине Карреры. А из-за игры в меньшинстве, вызванной удалением Адриано.

«СПАРТАК» СОЗДАЛ ДОСТАТОЧНО МОМЕНТОВ. В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЯ КАРРЕРЕ

Решение оборонительной проблемы – заслуга Массимо. Но запомнился он не только этим. Итальянец менял игру, поддерживая остроту у чужих ворот.

«Спартак» ни на минуту не оставался без нападающего. Удалился Адриано? Вперед был отправлен Александр Ташаев. А уже в перерыве вместо него появился на поле Зе Луиш.

После удаления Адриано правого полузащитника стал играть Роман Зобнин. Но сваливался в середину поля, а на фланге тоже была нужна острота. Тогда Каррера убрал Зобнина, выпустив на фланг Самедова. Активности Зобнина в середине хватит на десятерых – бразильцем можно было пожертвовать. И ведь почти сыграло! Зе Луиш дважды бил с передач Самедова. Каждый из ударов мог оказаться голевым, попади в створ.

Кстати, про Фернандо. Его выход на поле с ПАОК и отдых в матче с «Анжи» были уместны. Потому что южноамериканец сильно действует на подборах и в высоком прессинге – он часто накрывает чужую атаку в зародыше. «Спартаку», выбравшему агрессивную тактику против ПАОК, такой игрок был необходим.

В конце матча Каррера оживил и левый фланг, бросив в бой Лоренсо Мельгарехо.

И «Спартак» имел шансы открыть счет. Трижды мог забивать Роман Зобнин, дважды – Зе Луиш. Выйти и отправить мяч в сетку за них специалист не может. Для голов он сделал все. Как и для надежности обороны. За вчерашнюю игру Массимо заслуживает 5 баллов из 5.

В противостоянии с ПАОК Каррера допустил одну ошибку – позволил творить Матосу в первом матче. Итальянец сам же ее и исправил. Увы, те два мяча слишком дорого стоили команде. Вина Карреры в результате (его отсутствии) есть. Точно так же, как есть она у Зобнина, Зе Луиша и Промеса, не реализовавшего пенальти в первом матче.

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС: А ЕСЛИ БЫ В «СПАРТАКЕ» ОСТАЛСЯ ПИЛИПЧУК, ЧТО ТОГДА?

Мог бы «Спартак» перекрыть диагонали на Матоса в первой встрече? Исключать нельзя. В декабре «Спартак» обыграл ЦСКА – 3:0. В той встрече красно-белые оборонялись пятью игрокам в линию, чтобы сдержать Фернандеса. Удалось. Против Матоса та же мера могла сработать. Ему дали разгуляться. И он отправил нас домой. Пардон, в Лигу Европы.

Кадры: «Матч ТВ».