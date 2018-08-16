Зарубежные журналисты из The Set Pieces в своем исследовании разбирались, как меняется отношение футбольных клубов к своим аккаунтам в соцсетях. Ведь, чем больше в них креативного и нестандартного контента, тем он популярнее и интереснее. Мы и сами знаем, как «выстрелил» твиттер футбольного «Енисея» с его юмором. Но это отдельная история. Для нас это уникальное явление. А вот европейские клубы гораздо активнее начали менять свою политику ведения социальных сетей. И за последнее время в этом однозначно отличилась римская «Рома».

Недавно в английской версии твиттера римлян появился пост с фотографией Дэмьена Дилэйни, ирландского защитника, который покидал «Кристал Пэлас» спустя шесть лет. Рядом с изображением игрока стоял хэштег #GrazieDamien (Спасибо, Дэмьен). Спрашивается: зачем? Какая связь?

Интернет захлестнули теории, вызывая неподдельный интерес подписчиков. По одной из версий, прадед Дилэйни забил решающий гол за «Рому» в ворота «Ювентуса» в 1930-е. Или же это была благодарность за ничью 3:3 против «Ливерпуля» в 2014 году. Тогда-то и рухнули все надежды «красных» на чемпионство. Оказывается, ирландец еще и умудрился спасти сына одного из глав «Ромы», утопавшего в бассейне одного из лондонских отелей. Даже сам Дилэйни не смог четко ответить, а что получил благодарность. «Может быть, парень, который ведет аккаунт «Ромы» просто фанат «Кристал Пэласа»? Я не знаю даже, что и думать», – заявил ирландский защитник.

Но тот, кто руководит твиттером римлян далек от поддержки лондонских орлов – Пол Роджерс вырос болельщиком «Ливерпуля». Мало того, он еще уважает творчество группы KLF, настоящих фриков из Лондона. Видимо, идея хаоса, сумасшествия и непредсказуемости передалась и Роджерсу.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на посты с представлением игроков. Видео с Патриком Шиком состояло из поющего льва, Кэтти Перри и козла, играющего в шахматы. Но это еще цветочки.

Андре Чорич был представлен с помощью сюрреалистичного ролика. Начинается все с обратной перемотки времени, начиная с появления Чорича с футболкой «Ромы» и заканчивая динозаврами. В видео появляется Барак Обама, Стив Джобс, Йен Браун, Тупак Шакур, Ежик Соник, Мона Лиза, Стоунхендж и падающий на Землю метеорит. И это не предел!

Англоязычный аккаунт римлян отфотошопил Королеву Англии в футболке «Ромы» и Нигерии. Впрочем, это лучше увидеть своими глазами.

Sadly, it’s all over for the #SuperEagles & their crazy, passionate fans. You had more than just a cool kit. You had spirit & pride. We made a lot of new friends; some will stay, some will go but one day we hope to see you in Rome or visit you in Lagos!



Still #ForzaSuperEagles pic.twitter.com/ASIGgz3hNO — AS Roma English (@ASRomaEN) 26 июня 2018 г.

И, вы знаете, этот фриковый подход приносит результат! Рейтинг вовлеченности аудитории вырос на 290%, а 250 000 подписчиков совершили 726 000 действий на аккаунте «Ромы. Для статистики, следующим по росту вовлеченности аудитории клубом стал турецкий «Фенербахче». Его показатели – 28%. Это в десять раз меньше, чем у «Ромы»!

«Наши социальные сети работают по принципу ориентированности на фанатов, а не корпоративные темы и прочую скукоту. Раньше фанаты принимались как должное. Их скорее терпели, чем радовались им. Но с таким количеством возможностей для развития и развлечений, футбольные клубы должны пересмотреть свое отношение к социальным сетям, выбрать другую политику», - рассказывает Роджерс.

Как тут не согласиться с Полом Роджерсом. Клубам давно пора перестать отписывать скучные посты в соцсетях и уповать на слепую любовь своих фанатов. Аккаунты команд должны быть активными. И «Рома» подает в этом отличный пример. Вспомним хотя бы самый популярный и знаменитый твит в апреле этого года, когда «Рома» совершила фантастический камбэк в игре против «Барселоны». В нем запечатлена не только радость от результата, но и передается атмосфера настоящего сумасшествия. А ведь надо было только рандомно постучать по клавиатуре. Все гениально просто.

Именно этот твит был отличной иллюстрацией к празднованию победы президентом «Ромы» Джеймсом Паллоттой. Да и вообще всем Римом.

Еще одна по-настоящему свежая идея пришла в голову римлянам, когда они не смогли подписать вингера «Бордо» Малкольма. Он, к слову, перешел в «Барселону». твиттер «Ромы» выложил скриншот с изображением «заблокированных слов». То есть хозяину аккаунта не будут приходить оповещения о постах с упомянутыми словами и выражениями. Запрещенные фразы бли ожидаемы: Малкольм, представление Малкольма и тд.

Интересные идеи появлялись, конечно, и у ряда других клубов. В частности, «Бристоль Сити» отметился забавными гифками с празднованием голов своих футболистов.

И все же пока что английская версия твиттера «Ромы» поражает не только своими свежими и забавными идеями, но и глубиной содержания. А самое главное – успешностью всего предприятия.

Пол Роджерс в качестве примера решил прокомментировать, как создавались супер-успешные твиты «Ромы» и какой смысл они в себе несут.

Probably go to Kiev, play in the Champions League final https://t.co/OUY5OGepC4 — AS Roma English (@ASRomaEN) 10 мая 2018 г.

«Нет ничего проще, чем увидеть подходящий твит в своей ленте и просто ретвитнуть его к себе с комментарием. Вообще это заняло у меня 11 секунд. А в итоге это стал самый успешный пост месяца».

«Мало, чем отличается от поста выше. Единственное, что я потратил на него всего три секунды».

«Я как-то увидел эту фотографию с Королевской свадьбы. И подумал, что она прекрасно подойдет к описанию того, как мы чувствовали себя во время финала Лиги чемпионов».

«А вот этот шедевр сделал наш редактор Алекс. Твит сочетает в себе две вещи: игру «Футбольный менеджер», которая очень популярна у наших подписчиков, и своеобразный протест против представления игроков по видео. Нам просто надоело, то все начали снимать видео. Мы решили пойти другим путем и вот, что получилось».

«Опять речь о представлении игроков. Мы специально сделали просто черный экран с музыкой. К тому моменту уже все знали, что мы любим подшутить и думали: «Хм, что же произойдет дальше?». В итоге, люди просто 60 секунд слушали музыку с черным экраном. По-моему, это было самое эпичное представление игрока в этом году».

OFFICIAL 📑 Bryan Cristante is an #ASRoma player!



The Italian international midfielder becomes our third signing of the summer! ✍️🤝🐺 pic.twitter.com/VvH6OtRhhB — AS Roma English (@ASRomaEN) 8 июня 2018 г.

«Обычно у клубов есть 24 часа на то, чтобы сделать что-то действительно уникальное, представляя нового игрока. Нам дали на это 48 часов. За три минуты мы сделали это, а остальные 47 часов 57 минут просто наслаждались своей креативностью. Когда этот твит утроил нам месячные показатели, мы начали гордиться собой еще больше».

Ну что, похоже, у Пола Роджерса есть, чему поучиться. Очень хочется, чтобы у европейских и отечественных футбольных клубов появлялось все больше активных и интересных аккаунтов. Ведь это приносит успех, а полет фантазии по-истине безграничен.