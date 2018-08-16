Сборная России совершила рекордный взлет в мировой табеле о рангах национальных команд, переместившись на 21 строчку вверх – с 70-го места на 49-е.

Напомним, что после чемпионата мира ФИФА решила использовать новую формулу расчета рейтинга сборных. Раньше команда могла заработать за отдельный матч от 0 до 2400 баллов – сумма зависела от текущего рейтинга соперника, силы представляемой им конфедерации и коэффициента важности турнира. Меньше всего оценивались товарищеские встречи (коэффициент – 1), что, собственно, и привело к рекордному откату сборной России, которая была освобождена от отбора к чемпионату мира и официальные встречи с осени 2016 года до ЧМ-2018 не проводила.

Теперь на вооружение взята система Эло, которая много лет с успехом применяется в шахматах. Правда, не в чистом виде – именно поэтому заранее предсказать положение команд стало весьма проблематично: слишком сложны вычисления. Мы в середине июля поставили Россию на 38-ю позицию, а в итоге она оказалась 49-й (хотя в рейтинге Эло наш прогноз оказался на 100 процентов верным). Баллы за каждую очередную игру отныне рассчитываются по следующей формуле:

Рейтинг команды до матча плюс коэффицент важности матча, умноженный на разность между реальным (1 очко за победу, 0,5 за ничью, 0 за поражение) и ожидаемым исходами игры.

Главная загвоздка – в этом самом ожидаемом исходе, который математически рассчитывается по витиеватой формуле W = 1/(10(-dr/600) + 1), где dr – разница рейтингов соперников перед матчем. Согласитесь, прикинуть это в уме и даже вычислить на калькуляторе мог бы разве что товарищ Корейко. Вот с коэффициентами важности матча все проще. Правда, их теперь девять:

0,5 – товарищеский матч за пределами «окон» календаря международных матчей;

1,0 – товарищеский матч в пределах «окон» календаря международных матчей;

1,5 – матчи групповых турниров Лиг наций;

2,5 – матчи плей-офф и финалов Лиг наций;

2,5 – отборочные игры чемпионатов конфедераций и чемпионата мира;

3,5 – матчи финальных турниров чемпионатов конфедераций до стадии 1/4 финала;

4,0 – матчи финальных турниров чемпионатов конфедераций начиная с 1/4 финала, матчи Кубка конфедераций;

5,0 – матчи финального турнира чемпионата мира до стадии 1/4 финала;

6,0 – матчи финального турнира чемпионата мира начиная со стадии 1/4 финала.

Россия после реформы набрала в рейтинге ФИФА 1410 баллов. Это 30-е место среди европейских команд. Правда, на жеребьевку отборочного турнира Евро-2020 (он стартует в марте 2019 года) это никак не повлияет. «Посев» будет производиться на основе общего рейтинга Лиги наций, который сформируется предстоящей осенью. Сборная России может оказаться в этом рейтинге на месте от 13-го до 24-го, так как выступает в дивизионе В Лиги наций. Нашими соперниками по группе станут Швеция и Турция.

В обновленном рейтинге ФИФА те и другие выше россиян – соответственно на 13-м и 38- м местах. При этом шведы скакнули вверх сразу на 11 строчек! Впрочем, до нас скандинавам далеко - мы, как уже было сказано, поднялись на 21 позицию. Это самый большой рывок среди всех команд. А одно из самых больших падений продемонстрировали немцы, рухнувшие с первого места 15-е.

В случае успеха в Лиге наций команда Станислава Черчесова имеет хороший шанс получить приз «за самый большой прогресс в рейтинге ФИФА за год». По итогам 2017-го россияне занимали 64-е место, то есть, на данный момент их рывок вверх составляет 15 позиций. Кстати, два года за «лучший прогресс» была премирована Франция, которая теперь носит титул чемпиона мира и возглавляет рейтинг ФИФА.

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЙТИНГ ФИФА

1 (7). ФРАНЦИЯ 1726 баллов 2 (3). БЕЛЬГИЯ 1723 3 (2). БРАЗИЛИЯ 1657 4 (20). ХОРВАТИЯ 1643 5 (14). УРУГВАЙ 1627 6 (12). АНГЛИЯ 1615 7 (4). ПОРТУГАЛИЯ 1599 8 (6). ШВЕЙЦАРИЯ 1597 9 (10). ИСПАНИЯ 1580 10 (13). ДАНИЯ 1580 11 (5). АРГЕНТИНА 1574 12 (9). ЧИЛИ 1570 13 (24). ШВЕЦИЯ 1565 14 (16). КОЛУМБИЯ 1563 15 (1). ГЕРМАНИЯ 1561 16 (15). МЕКСИКА 1560 17 (17). ГОЛЛАНДИЯ 1540 18 (8). ПОЛЬША 1538 19 (18). УЭЛЬС 1536 20 (11). ПЕРУ 1535 21 (19). ИТАЛИЯ 1532 22 (25). США 1508 23 (26). АВСТРИЯ 1502 24 (21). ТУНИС 1498 25 (28). СЕНЕГАЛ 1498 26 (28). СЛОВАКИЯ 1493 27 (29). СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 1492 28 (30). РУМЫНИЯ 1490 29 (31). ИРЛАНДИЯ 1484 30 (32). ПАРАГВАЙ 1477 31 (33). ВЕНЕСУЭЛА 1476 32 (23). КОСТА-РИКА 1471 33 (38). ИРАН 1471 34 (24). ИСЛАНДИЯ 1471 35 (35). УКРАИНА 1468 36 (34). СЕРБИЯ 1459 37 (38). ДР КОНГО 1456 38 (38). ТУРЦИЯ 1455 39 (40). БОСНИЯ 1452 40 (42). ШОТЛАНДИЯ 1444 41 (43). ЧЕРНОГОРИЯ 1440 42 (44). ГРЕЦИЯ 1436 43 (36). АВСТРАЛИЯ 1431 44 (46). ЧЕХИЯ 1430 45 (47). ГАНА 1424 46 (41). МАРОККО 1418 47 (49). БОЛГАРИЯ 1416 48 (50). КАМЕРУН 1416 49 (70). РОССИЯ 1410

ПРОГРЕСС

Изменение Страна (старый рейтинг – новый рейтинг) +21 РОССИЯ (70 – 49) +16 ХОРВАТИЯ (20 – 4) +11 ШВЕЦИЯ (24 – 13) +9 УРУГВАЙ (14 – 5) +6 ФРАНЦИЯ (7 – 1) +6 АНГЛИЯ (12 – 6) +6 ЯПОНИЯ (61 – 55)

РЕГРЕСС