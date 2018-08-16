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Сборная России совершила рекордный взлет в мировой табеле о рангах национальных команд, переместившись на 21 строчку вверх – с 70-го места на 49-е.

Напомним, что после чемпионата мира ФИФА решила использовать новую формулу расчета рейтинга сборных. Раньше команда могла заработать за отдельный матч от 0 до 2400 баллов – сумма зависела от текущего рейтинга соперника, силы представляемой им конфедерации и коэффициента важности турнира. Меньше всего оценивались товарищеские встречи (коэффициент – 1), что, собственно, и привело к рекордному откату сборной России, которая была освобождена от отбора к чемпионату мира и официальные встречи с осени 2016 года до ЧМ-2018 не проводила.

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Станислав Черчесов: Начинаем новый поход!

Теперь на вооружение взята система Эло, которая много лет с успехом применяется в шахматах. Правда, не в чистом виде – именно поэтому заранее предсказать положение команд стало весьма проблематично: слишком сложны вычисления. Мы в середине июля поставили Россию на 38-ю позицию, а в итоге она оказалась 49-й (хотя в рейтинге Эло наш прогноз оказался на 100 процентов верным). Баллы за каждую очередную игру отныне рассчитываются по следующей формуле:

Рейтинг команды до матча плюс коэффицент важности матча, умноженный на разность между реальным (1 очко за победу, 0,5 за ничью, 0 за поражение) и ожидаемым исходами игры.

Главная загвоздка – в этом самом ожидаемом исходе, который математически рассчитывается по витиеватой формуле W = 1/(10(-dr/600) + 1), где dr – разница рейтингов соперников перед матчем. Согласитесь, прикинуть это в уме и даже вычислить на калькуляторе мог бы разве что товарищ Корейко. Вот с коэффициентами важности матча все проще. Правда, их теперь девять:

  • 0,5 – товарищеский матч за пределами «окон» календаря международных матчей;
  • 1,0 – товарищеский матч в пределах «окон» календаря международных матчей;
  • 1,5 – матчи групповых турниров Лиг наций;
  • 2,5 – матчи плей-офф и финалов Лиг наций;
  • 2,5 – отборочные игры чемпионатов конфедераций и чемпионата мира;
  • 3,5 – матчи финальных турниров чемпионатов конфедераций до стадии 1/4 финала;
  • 4,0 – матчи финальных турниров чемпионатов конфедераций начиная с 1/4 финала, матчи Кубка конфедераций;
  • 5,0 – матчи финального турнира чемпионата мира до стадии 1/4 финала;
  • 6,0 – матчи финального турнира чемпионата мира начиная со стадии 1/4 финала.

Россия после реформы набрала в рейтинге ФИФА 1410 баллов. Это 30-е место среди европейских команд. Правда, на жеребьевку отборочного турнира Евро-2020 (он стартует в марте 2019 года) это никак не повлияет. «Посев» будет производиться на основе общего рейтинга Лиги наций, который сформируется предстоящей осенью. Сборная России может оказаться в этом рейтинге на месте от 13-го до 24-го, так как выступает в дивизионе В Лиги наций. Нашими соперниками по группе станут Швеция и Турция.

В обновленном рейтинге ФИФА те и другие выше россиян – соответственно на 13-м и 38- м местах. При этом шведы скакнули вверх сразу на 11 строчек! Впрочем, до нас скандинавам далеко - мы, как уже было сказано, поднялись на 21 позицию. Это самый большой рывок среди всех команд. А одно из самых больших падений продемонстрировали немцы, рухнувшие с первого места 15-е.

В случае успеха в Лиге наций команда Станислава Черчесова имеет хороший шанс получить приз «за самый большой прогресс в рейтинге ФИФА за год». По итогам 2017-го россияне занимали 64-е место, то есть, на данный момент их рывок вверх составляет 15 позиций. Кстати, два года за «лучший прогресс» была премирована Франция, которая теперь носит титул чемпиона мира и возглавляет рейтинг ФИФА.

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЙТИНГ ФИФА

1 (7). ФРАНЦИЯ

1726 баллов

2 (3). БЕЛЬГИЯ

1723

3 (2). БРАЗИЛИЯ

1657

4 (20). ХОРВАТИЯ

1643

5 (14). УРУГВАЙ

1627

6 (12). АНГЛИЯ

1615

7 (4). ПОРТУГАЛИЯ

1599

8 (6). ШВЕЙЦАРИЯ

1597

9 (10). ИСПАНИЯ

1580

10 (13). ДАНИЯ

1580

11 (5). АРГЕНТИНА

1574

12 (9). ЧИЛИ

1570

13 (24). ШВЕЦИЯ

1565

14 (16). КОЛУМБИЯ

1563

15 (1). ГЕРМАНИЯ

1561

16 (15). МЕКСИКА

1560

17 (17). ГОЛЛАНДИЯ

1540

18 (8). ПОЛЬША

1538

19 (18). УЭЛЬС

1536

20 (11). ПЕРУ

1535

21 (19). ИТАЛИЯ

1532

22 (25). США

1508

23 (26). АВСТРИЯ

1502

24 (21). ТУНИС

1498

25 (28). СЕНЕГАЛ

1498

26 (28). СЛОВАКИЯ

1493

27 (29). СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

1492

28 (30). РУМЫНИЯ

1490

29 (31). ИРЛАНДИЯ

1484

30 (32). ПАРАГВАЙ

1477

31 (33). ВЕНЕСУЭЛА

1476

32 (23). КОСТА-РИКА

1471

33 (38). ИРАН

1471

34 (24). ИСЛАНДИЯ

1471

35 (35). УКРАИНА

1468

36 (34). СЕРБИЯ

1459

37 (38). ДР КОНГО

1456

38 (38). ТУРЦИЯ

1455

39 (40). БОСНИЯ

1452

40 (42). ШОТЛАНДИЯ

1444

41 (43). ЧЕРНОГОРИЯ

1440

42 (44). ГРЕЦИЯ

1436

43 (36). АВСТРАЛИЯ

1431

44 (46). ЧЕХИЯ

1430

45 (47). ГАНА

1424

46 (41). МАРОККО

1418

47 (49). БОЛГАРИЯ

1416

48 (50). КАМЕРУН

1416

49 (70). РОССИЯ

1410

ПРОГРЕСС

Изменение

Страна (старый рейтинг – новый рейтинг)

+21

РОССИЯ (70 – 49)

+16

ХОРВАТИЯ (20 – 4)

+11

ШВЕЦИЯ (24 – 13)

+9

УРУГВАЙ (14 – 5)

+6

ФРАНЦИЯ (7 – 1)

+6

АНГЛИЯ (12 – 6)

+6

ЯПОНИЯ (61 – 55)

РЕГРЕСС

Изменение

Страна (старый рейтинг – лучший рейтинг)

-20

ЕГИПЕТ (45 – 65)

-14

ГЕРМАНИЯ (1 – 15)

-14

ПАНАМА (55 – 69)

-10

ПОЛЬША (8 – 18)

-10

ИСЛАНДИЯ (24 – 34)

-9

ПЕРУ (11 – 20)

-9

КОСТА-РИКА (23 – 32)
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