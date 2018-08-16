Команда Черчесова установила рекорд в рейтинге ФИФА
Сборная России совершила рекордный взлет в мировой табеле о рангах национальных команд, переместившись на 21 строчку вверх – с 70-го места на 49-е.
Напомним, что после чемпионата мира ФИФА решила использовать новую формулу расчета рейтинга сборных. Раньше команда могла заработать за отдельный матч от 0 до 2400 баллов – сумма зависела от текущего рейтинга соперника, силы представляемой им конфедерации и коэффициента важности турнира. Меньше всего оценивались товарищеские встречи (коэффициент – 1), что, собственно, и привело к рекордному откату сборной России, которая была освобождена от отбора к чемпионату мира и официальные встречи с осени 2016 года до ЧМ-2018 не проводила.
Теперь на вооружение взята система Эло, которая много лет с успехом применяется в шахматах. Правда, не в чистом виде – именно поэтому заранее предсказать положение команд стало весьма проблематично: слишком сложны вычисления. Мы в середине июля поставили Россию на 38-ю позицию, а в итоге она оказалась 49-й (хотя в рейтинге Эло наш прогноз оказался на 100 процентов верным). Баллы за каждую очередную игру отныне рассчитываются по следующей формуле:
Рейтинг команды до матча плюс коэффицент важности матча, умноженный на разность между реальным (1 очко за победу, 0,5 за ничью, 0 за поражение) и ожидаемым исходами игры.
Главная загвоздка – в этом самом ожидаемом исходе, который математически рассчитывается по витиеватой формуле W = 1/(10(-dr/600) + 1), где dr – разница рейтингов соперников перед матчем. Согласитесь, прикинуть это в уме и даже вычислить на калькуляторе мог бы разве что товарищ Корейко. Вот с коэффициентами важности матча все проще. Правда, их теперь девять:
- 0,5 – товарищеский матч за пределами «окон» календаря международных матчей;
- 1,0 – товарищеский матч в пределах «окон» календаря международных матчей;
- 1,5 – матчи групповых турниров Лиг наций;
- 2,5 – матчи плей-офф и финалов Лиг наций;
- 2,5 – отборочные игры чемпионатов конфедераций и чемпионата мира;
- 3,5 – матчи финальных турниров чемпионатов конфедераций до стадии 1/4 финала;
- 4,0 – матчи финальных турниров чемпионатов конфедераций начиная с 1/4 финала, матчи Кубка конфедераций;
- 5,0 – матчи финального турнира чемпионата мира до стадии 1/4 финала;
- 6,0 – матчи финального турнира чемпионата мира начиная со стадии 1/4 финала.
Россия после реформы набрала в рейтинге ФИФА 1410 баллов. Это 30-е место среди европейских команд. Правда, на жеребьевку отборочного турнира Евро-2020 (он стартует в марте 2019 года) это никак не повлияет. «Посев» будет производиться на основе общего рейтинга Лиги наций, который сформируется предстоящей осенью. Сборная России может оказаться в этом рейтинге на месте от 13-го до 24-го, так как выступает в дивизионе В Лиги наций. Нашими соперниками по группе станут Швеция и Турция.
В обновленном рейтинге ФИФА те и другие выше россиян – соответственно на 13-м и 38- м местах. При этом шведы скакнули вверх сразу на 11 строчек! Впрочем, до нас скандинавам далеко - мы, как уже было сказано, поднялись на 21 позицию. Это самый большой рывок среди всех команд. А одно из самых больших падений продемонстрировали немцы, рухнувшие с первого места 15-е.
В случае успеха в Лиге наций команда Станислава Черчесова имеет хороший шанс получить приз «за самый большой прогресс в рейтинге ФИФА за год». По итогам 2017-го россияне занимали 64-е место, то есть, на данный момент их рывок вверх составляет 15 позиций. Кстати, два года за «лучший прогресс» была премирована Франция, которая теперь носит титул чемпиона мира и возглавляет рейтинг ФИФА.
ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЙТИНГ ФИФА
|
1 (7). ФРАНЦИЯ
|
1726 баллов
|
2 (3). БЕЛЬГИЯ
|
1723
|
3 (2). БРАЗИЛИЯ
|
1657
|
4 (20). ХОРВАТИЯ
|
1643
|
5 (14). УРУГВАЙ
|
1627
|
6 (12). АНГЛИЯ
|
1615
|
7 (4). ПОРТУГАЛИЯ
|
1599
|
8 (6). ШВЕЙЦАРИЯ
|
1597
|
9 (10). ИСПАНИЯ
|
1580
|
10 (13). ДАНИЯ
|
1580
|
11 (5). АРГЕНТИНА
|
1574
|
12 (9). ЧИЛИ
|
1570
|
13 (24). ШВЕЦИЯ
|
1565
|
14 (16). КОЛУМБИЯ
|
1563
|
15 (1). ГЕРМАНИЯ
|
1561
|
16 (15). МЕКСИКА
|
1560
|
17 (17). ГОЛЛАНДИЯ
|
1540
|
18 (8). ПОЛЬША
|
1538
|
19 (18). УЭЛЬС
|
1536
|
20 (11). ПЕРУ
|
1535
|
21 (19). ИТАЛИЯ
|
1532
|
22 (25). США
|
1508
|
23 (26). АВСТРИЯ
|
1502
|
24 (21). ТУНИС
|
1498
|
25 (28). СЕНЕГАЛ
|
1498
|
26 (28). СЛОВАКИЯ
|
1493
|
27 (29). СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|
1492
|
28 (30). РУМЫНИЯ
|
1490
|
29 (31). ИРЛАНДИЯ
|
1484
|
30 (32). ПАРАГВАЙ
|
1477
|
31 (33). ВЕНЕСУЭЛА
|
1476
|
32 (23). КОСТА-РИКА
|
1471
|
33 (38). ИРАН
|
1471
|
34 (24). ИСЛАНДИЯ
|
1471
|
35 (35). УКРАИНА
|
1468
|
36 (34). СЕРБИЯ
|
1459
|
37 (38). ДР КОНГО
|
1456
|
38 (38). ТУРЦИЯ
|
1455
|
39 (40). БОСНИЯ
|
1452
|
40 (42). ШОТЛАНДИЯ
|
1444
|
41 (43). ЧЕРНОГОРИЯ
|
1440
|
42 (44). ГРЕЦИЯ
|
1436
|
43 (36). АВСТРАЛИЯ
|
1431
|
44 (46). ЧЕХИЯ
|
1430
|
45 (47). ГАНА
|
1424
|
46 (41). МАРОККО
|
1418
|
47 (49). БОЛГАРИЯ
|
1416
|
48 (50). КАМЕРУН
|
1416
|
49 (70). РОССИЯ
|
1410
ПРОГРЕСС
|
Изменение
|
Страна (старый рейтинг – новый рейтинг)
|
+21
|
РОССИЯ (70 – 49)
|
+16
|
ХОРВАТИЯ (20 – 4)
|
+11
|
ШВЕЦИЯ (24 – 13)
|
+9
|
УРУГВАЙ (14 – 5)
|
+6
|
ФРАНЦИЯ (7 – 1)
|
+6
|
АНГЛИЯ (12 – 6)
|
+6
|
ЯПОНИЯ (61 – 55)
РЕГРЕСС
|
Изменение
|
Страна (старый рейтинг – лучший рейтинг)
|
-20
|
ЕГИПЕТ (45 – 65)
|
-14
|
ГЕРМАНИЯ (1 – 15)
|
-14
|
ПАНАМА (55 – 69)
|
-10
|
ПОЛЬША (8 – 18)
|
-10
|
ИСЛАНДИЯ (24 – 34)
|
-9
|
ПЕРУ (11 – 20)
|
-9
|
КОСТА-РИКА (23 – 32)