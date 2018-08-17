«СПАРТАК» ПОБЕДИТ В КРАСНОДАРЕ

Это будет центральный матч тура. Есть две вещи, которые мне подсказывают, что «Спартак» выиграет. Красно-белые плохо играют против команд, которые стеной встают возле своей штрафной. Но «Краснодар» – команда играющая, а на своем поле хозяева будут раскрываться. Это первое.

Второе, с уходом Смолова у «Краснодара» ослабло нападение, а с уходом Гранквиста – слабее стала защита. И это тоже важный фактор в пользу «Спартака».

Хотя у «Спартака» пока не работает на полную мощь нападение из-за одного человека – Промеса. Он и сам много забивал, и передачи результативные отдавал в чемпионском сезоне, но пока игра у него не клеится. И все же в этом матче ставлю на «Спартак».

Как завершится матч «Краснодар» – «Спартак»? Минимальной победой «Краснодара»

Победой «Краснодара» в два мяча

Крупной победой «Краснодара»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Спартака»

Победой «Спартака» в два мяча

Крупной победой «Спартака»

ЦСКА И «АРСЕНАЛ» СЫГРАЮТ ВНИЧЬЮ

ЦСКА не даст забить тулякам, и сам не сможет забить. У армейцев некому забивать, все ждут возвращения Дзагоева. Думаю, в этом матче будет ничья.

СМОЛОВ ЗАБЬЕТ В САМАРЕ ПЕРВЫЙ ГОЛ «ЛОКОМОТИВА»

Удивительно, что уже столько игрового времени «Локо» не может забить. Даже пришлось после одной тренировки в прошлом туре выпускать Смолова. Но сейчас Федор тренировался с командой уже неделю, связи немного наладились. У «Локомотива» нет проблемы в защите, но в атаке пока ничего не получается. Герои чемпионского сезона Фарфан и Фернандеш выглядят пока хуже, чем в прошлом сезоне. Братья Миранчуки – тоже самое. Но приход Смолова должен помочь. Думаю, Федор забьет в Самаре первый гол «Локомотива» в нынешнем чемпионате.

«ЗЕНИТ» ВЫИГРАЕТ, НО НЕ КРУПНО

Как бы нам не говорили, что у нас очень сильный чемпионат, и какая у нас сейчас сильная сборная, но я не могу назвать Шатова и Дзюбу выдающимися футболистами, такими, как Эдуард Стрельцов, Анатолий Бышовец или Валерий Воронин. Шатов или Дзюба не играют столь ярко, как вышеперечисленные мастера, но результат в нынешнем «Зените» они обеспечивают. Я к тому, что разгрома в Питере не будет: «Урал» не забьет, там некому забивать, а «Зенит» выиграет, но не крупно.