Полузащитник «Челси» неожиданно попрощался со сборной Нигерии в 27 лет. Вспоминаем всех, кто завершил международную карьеру после мундиаля.

ХОРВАТИЯ

Вратарь Даниэль Субашич, защитник Ведран Чорлука и нападающий Марио Манджукич

На чемпионате мира в России «шашечные» добились исторического успеха, проиграв лишь французам в финале. Лучшего момента для завершения карьеры в сборной и придумать нельзя. Вратарь «Монако» сделал это последним из хорватских отставников.

«Принял решение уйти из сборной задолго до чемпионата мира, потому что хотел закончить карьеру участием на мундиале, это было моей мечтой. У каждого из нас есть свой срок, и мы должны решать, как долго можем играть.

Благодарю моих товарищей по команде, без вас ничего не имело бы смысла. Мы переживали вместе тяжелые моменты, но также были вместе и в приятные моменты. Единство и дружбу, которые были на чемпионате мира в России, я буду помнить до конца своей жизни», – сказано на странице Субашича в инстаграме.

РОССИЯ

Защитник Сергей Игнашевич, полузащитники Александр Самедов и Юрий Жирков

Уступившие в четвертьфинале хорватам российские ЗМС также лишились троих ведущих футболистов. 38-летний на тот момент Сергей Игнашевич возвращался в сборную только ради домашнего чемпионата мира, поэтому его уход не стал сюрпризом. Впрочем, и 34-летние Самедов с Жирковым также удачно выбрали момент для прощания с национальной командой.

«Вот и все. Очень сложно осознать, что это было… Идет бесконечный поток сообщений в WhatsApp и инстаграм, и нет возможности сказать каждому «спасибо» за теплые слова. Спасибо вам всем!

Я даже представить себе не мог, что закончу футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет!

Отдельной строкой говорю «спасибо» за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота… Крепко обнимаю вас», – написал Игнашевич на своей странице в инстаграме.

ИСПАНИЯ

Защитник Жерар Пике, полузащитники Андрес Иньеста и Давид Сильва

Завершается цикл великой «Барселоны», выигравшей за последнее десятилетие невероятное количество трофеев. Хави завершил выступления за «красную фурию» четыре года назад после ЧМ в Бразилии, теперь пришла пора его бывших партнеров по каталонскому клубу Пике и Иньесты.

На протяжении последних 10 лет именно трио олицетворяло силу сине-гранатовых и национальной команды Испании. Все трое – чемпионы мира и Европы, а Иньеста и Сильва выигрывали европейское первенство даже дважды. ЧМ-2018 Испания провела неудачно и вылетела от России еще в 1/8 финала.

– Решение Пике было необратимым. Игрок объявил об этом почти два года назад, и у него была достаточно четкая позиция. Мы должны принять это решение и отметить по достоинству международную карьеру Жерара, – рассказал новый главный тренер «красной фурии» Луис Энрике.

АРГЕНТИНА

Полузащитники Хавьер Маскерано и Лукас Билья

Аргентинцы также не без труда вышли в плей-офф и сразу же оступились. Правда, у них соперник был помощнее – будущий чемпион сборная Франции. Тем не менее, скандала на родине избежать не удалось, и главный тренер альбиселесты Хорхе Сампаоли был обвинен в том, что упустил нити управления командой. Новую команду будут строить Лионель Скалони и Пабло Аймар, но уже без участия ветеранов 34-летнего Маскерано и 32-летнего Бильи. В сумме на двоих они надевали бело-голубые футболки более 200 раз.

– Настало время прощаться. С сегодняшнего дня я буду лишь болельщиком сборной Аргентины. Дойти до финала всегда трудно. Возможно, в один день люди оценят тех, кто отдавал на поле всего себя, пусть и не всегда все получалось, – сказал напоследок двукратный олимпийский чемпион Маскерано.

ЯПОНИЯ

Полузащитники Макото Хасебе и Кейсуке Хонда

Сборная Японии выполнила задачу по выходу из группы и дала в 1/8 финала настоящий бой команде Бельгии, чем заслужила множество лестных отзывов от болельщиков и специалистов. 32-летний Хонда в трех матчах сыграл 47 минут и успел за это время забить мяч и сделать голевую передачу. Два этих результативных действия принесли команде три очка в матчах с Колумбией (2:1) и Сенегалом (2:2), благодаря чему «самураи» и вышли в плей-офф.

– Заканчиваю карьеру в сборной Японии. Сейчас в нашей команде много молодых игроков – это будущее японского футбола, – заявил бывший полузащитник ЦСКА.

Хонда планировал вообще завязать с профессиональным футболом в качестве игрока, но неожиданно получил заманчивое предложение из австралийской «Мельбурн Виктори» и поменял свои планы. Заодно он принял предложение возглавить в качестве главного тренера сборную Камбоджи.

ДАНИЯ

Полузащитники Уильям Квист и Микаэль Крон-Дели

Также приняли решение завершить международную карьеру полузащитники сборной Дании, вылетевшей с ЧМ-2018 после поражения от хорватов в серии пенальти в 1/8 финала. Правда, 33-летний Квист и 35-летний Крон-Дели в этой команде большой роли не играли. Первый получил травму через 36 минут после старта первого матча и покинул поле на носилках, а второй просидел весь групповой раунд в запасе и вышел на последние 22 минуты в матче 1/8 финала против Хорватии.

«Чемпионат мира 2018 года стал для меня последним в национальной команде. Спасибо за много хороших лет игрокам, тренерам, менеджерам и болельщикам. Всегда любил петь гимн страны вместе с вами. Я сделал все, что мог», – рассказал Квист на своей странице в Facebook.

МЕКСИКА

Защитник Рафаэль Маркес и нападающий Орибе Перальта

Чемпион Мексики, Франции и Испании (четырежды) на 40-м году жизни все-таки смог остановиться и завершить профессиональные выступления на футбольном поле. Теперь его задача – помогать мексиканскому «Атласу», воспитанником которого он является. Здесь Рафаэль занимает должность президента по спортивным вопросам.

Маркес был первым игроком, бывшим капитаном своей сборной аж на пяти чемпионатах мира и всего третьим, кому удалось не пропустить ни одного мундиаля за 20 лет. Был самым возрастным полевым игроком ЧМ-2018.

Также вместе с ним объявил об уходе из сборной чемпион Олимпиады в Лондоне-2012 нападающий Орибе Перальта.

«Хочу поблагодарить сборную Мексики за то, что позволили мне быть частью всего этого в течение этих лет. Всегда буду вспоминать с большой любовью каждую игру. Мы были и в печали, но больше в радости, которая навсегда останется в моем сердце», – написал Перальта в своем твиттере.

Quiero darle las gracias a @miseleccionmx por haberme permitido formar parte de ella durante estos años, siempre recordare con enorme cariño cada uno de los partidos disputados, tuvimos tristezas pero sobre todo alegrías las cuales quedarán para siempre en mi corazón [...] – Oribe Peralta (@OribePeralta) 3 июля 2018 г.

ГЕРМАНИЯ

Полузащитник Месут Озил

Самым скандальным получилось расставание Озила со сборной Германии после чудовищного провала на чемпионате мира, в котором он сыграл не последнюю роль. Бомбануло его в конце июля на фоне давления общественности после фото, сделанного совместно с президентом Турции Реджепом Эрдоганом еще до мундиаля. Озил обвинил всех вокруг в расизме и ушел из сборной с гордо поднятой головой. Реакция на его решение была неоднозначной, но все же наиболее популярным стало мнение, что сборная от этого ничего не потеряла.

«В глазах Гринделя и его сторонников я являюсь немцем, когда мы побеждаем. Но когда мы проигрываем, я для них – иммигрант. И это все потому, что меня до сих пор не приняли в немецком обществе, несмотря на налоги, которые я плачу в Германии, пожертвования немецким школам и победу на ЧМ-2014.

Ко мне относятся как к «иному». С моими друзьями Лукашем Подольски и Мирославом Клозе не обращаются как с германо-поляками, так почему же я германо-турок? Потому что это Турция? Потому что я мусульманин? Думаю, что это важная проблема. Я родился и вырос в Германии, так почему же люди не считают меня немцем?», – написал Озил в твиттере.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 – Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 июля 2018 г.

ИРАН

Нападающий Сердар Азмун

Наиболее неожиданным стал уход из сборной 23-летнего Азмуна. В конце июня после вылета с чемпионата мира он заявил о том, что его мать больна, и от оскорблений, которые она слышит в его адрес, ей становится хуже, поэтому он не может рисковать ее здоровьем и продолжать носить майку национальной сборной. Его пост собрал более 500 тыс лайков.

«Для меня было честью играть в сборной Ирана. Вопреки воле моего сердца я решил попрощаться с командой моей страны. Это очень болезненно для 23-летнего игрока. В жизни есть некоторые вещи, которые на первом месте. У моей матери серьезная болезнь, которая усиливается из-за оскорблений. Это приводит меня к суровому выбору, поэтому я выбираю мать. Давайте не будем судить друг друга. Вы не знаете, какая горечь стоит за моими улыбками! Я желаю здоровья Алирезе Джаханбахшу и его матери, победившей серьезную болезнь. Любовь – это просто мама. С хорошим здоровьем всех матерей», – написал Азмун в своем инстаграме.

НИГЕРИЯ

Полузащитник Виктор Мозес

А болельщиков сборной Нигерии врасплох застало заявление 27-летнего полузащитника «Челси». Видимо, ему надоело за копейки регулярно мотаться на игры на другой континент, и он решил сосредоточиться на клубной карьере.

«После долгих раздумий я принял решение завершить карьеру в сборной Нигерии. В футболке национальной команды я испытал лучшие моменты в своей жизни и получил воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь.



Однако я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы уйти. Хочу сосредоточиться на клубной карьере и своей семье, а также позволить молодым нигерийским звездам проявить себя в сборной. Настало их время», – написал Мозес на своей странице в инстаграме.

Также завершили выступления за свои сборные после ЧМ-2018

Эссам Эль-Хадари (Египет) – самый возрастной футболист в истории чемпионатов мира. В день матча против Саудовской Аравии ему было 45 лет и 161 день.

Тим Кэхилл (Австралия) – бывший нападающий «Эвертона» и легенда сборной Австралии завершил выступления в национальной команде в возрасте 38 лет. Провел в составе «соккеруз» 105 матчей и забил 50 мячей.

Роман Торрес (Панама) – самый тяжелый футболист ЧМ-2018. Его вес составил 99 кг. На одной из пресс-конференций был даже вынужден продемонстрировать свой торс, чтобы доказать, что ничего лишнего с собой не носит.

Адиль Рами (Франция) – новый избранник Памелы Андерсон не провел на ЧМ-2018 ни минуты, зато стал главным героем предматчевого чемпионского ритуала французов – перед стартовым свистком каждый игрок должен был коснуться его усов.

Мусса Соу (Сенегал) – чемпион, лучший бомбардир чемпионата и обладатель Кубка Франции-2011 в 32 года покинул сборную Сенегала, за которую выступал с 2009 года.

БОНУС

Лионель Месси (Аргентина) – один из лучших футболистов в истории не в первый уже раз приостановил карьеру в сборной. Будем надеяться, ненадолго.