«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Прогресом» (2:2) и по сумме двух матчей вышла в раунд плей-офф Лиги Европы.

«УФЕ» ВСЕ ЕЩЕ ВЕЗЕТ? ИЛИ НЕТ?

Первый матч с «Прогресом» уфимцы провели плохо, хоть и победили (2:1). На «Нефтянике» могли зафиксировать и ничью и поражение российского клуба, а ведь изначально болельщики радовались, когда «Уфе» попался скромный клуб из Нидекорна. Команде Сергея Томарова повезло с голом в ответной встрече с «Домжале» (1:0) в предыдущей стадии, и повезло дома с «Прогресом». Но фортуна, как говорится, не резиновая.

Перед выездом в Люксембург «Уфа» рассталась с нигерийским форвардом Кехинде Фатаи, и некому теперь помогать в атаке Сильвестру Игбуну. Потому Слай оказался единственным форвардом, а поддержку ему оказали Иваны Обляков и Пауревич, а также Веролюб Салатич. Также на поле предсказуемо появились Павел Аликин, Кэтэлн Карп, Ионуц Неделчару, Дмитрий Живоглядов, Джамал Табидзе, Бойан Йокич и конечно Александр Беленов.

Футболисты «Прогреса» в представлении не нуждались. Разве что вызывал интерес Александр Карапетян, который прекрасно говорит по-русски. Александр был единственным футболистов среди заявленных, кто мог похвастать тройным гражданством: армянским (этническая принадлежность), грузинским (место рождения – Тбилиси) и немецким (переехал в детстве вместе с родителями). Вообще удивительно, что в заявке «Прогреса» львиная доля игроков – местные.

«ПРОГРЕС» НА МЕСТЕ. РОЖДЕНИЯ

Так и не скажешь, что «Прогрес» принимал «Уфу» вне дома. Команда из Нидекорна играла с представителем РПЛ в Дифферданже на стадионе вместимостью чуть более двух тысяч человек. Вроде бы не родная обстановка, а играл «Прогрес» по-хозяйски. Возможно еще до начала матча футболистам напомнили, что именно на стадионе в Дифферданже их клуб провел первый матч в далеком 1919 году.

И чтобы не уронить планку, люксембуржцы принялись за дело моментально: на второй минуте организовали атаку с правого фланга, прострелили в штрафную, а там волшебная нога Аликина отправила мяч в ближнюю девятку своих ворот. И ведь не обвинишь защитника, действовал он из лучших побуждений, а в итоге забил автогол, а не вынес мяч на угловой.

Далее – тайм мучений и стараний, подкрепленных большим желанием и слабой игрой в атаке. Выдумки Облякова не хватало, подключений Живоглядова не доставало, завершения Слая просто не было. Фортуна дала трещину?

ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАУРЕВИЧ

Нет, фортуна притаилась. Спустя пять минут после перерыва «Уфа» сделала важнейший шаг к выходу в раунд плей-офф Лиги Европы. Затолкали мяч уфимцы в ворота соперника. Притаился во вратарской огромный Пауревич, никто и близко не смог ему навязать борьбу, а Иван, пока защитники мучились с его габаритами, замкнул наброс с правого фланга. Мяч по высокой дуге нырнул в дальний угол, и даже шикарный прыжок голкипера Себастьяна Флосса не помог.

Но не сдался врагу гордый Люксембург, попер вперед и вырвал инициативу вместе с мячом. Глупую ошибку совершили уфимцы, оставив нападающего Майрона Ди Алмейду одного в штрафной. Португалец с популярной фамилией на 72-й минуте откликнулся на кросс с левого фланга и соприкоснулся с мячом в районе 11-метровой отметки. Позиционная свобода позволила спокойно отправить мяч под левую штангу, и вновь без шансов для Беленова. Далее в игре «Прогреса» наметился он сам, и люксембуржцы поверили в успех и возможный выход в следующий раунд. Беленов совершил около десяти сейвов за второй тайм, несколько раз здорово сыграв не только на линии, но и после дальних ударов.

И все-таки фортуна резиновая, а Пауревич – гений нашего времени. На четвертой добавленной минуте Иван убежал в контратаку вместе со свежим Вячеславом Кротовым, получил от него передачу с левого фланга и коленом из-под защитника пробил в дальний угол с ближней дистанции. Мяч залетел точно туда же, куда и после первого гола хорватского гиганта. Ох как повезло «Уфе». Снова. Может, Туманов продал душу дьяволу?

«Прогрес» – «Уфа» – 2:2 (1:0)

Голы: Аликин, 3 (автогол); де Алмейда, 72 – Пауревич, 50, 90+4

«Прогрес»: Флаусс, Халль, Ферино, Да Граса (Ромеу Торреш, 70), Карайер, Тилль (Фогель, 86), Бастос, Тилль, Гоброн, Карапетян, де Алмейда

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Неделчару (Тумасян, 82), Карп (Ванек, 46), Живоглядов, Обляков, Салатич, Аликин, Пауревич, Йокич, Игбоун (Кротов, 80)

Предупреждения: Тилль, 42 – Пауревич, 19