После чуда на «Петровском» Сергей Семак получил от руководства «Зенита» добро на покупки, которые надо успеть сделать до конца лета.

Если после разгромного поражения в Минске у руководства «Зенита» зародились сомнения в эксперименте под названием «тренер Семак», то чудо на «Петровском» с восьмью забитыми голами, пустыми трибунами и удалением, убедили боссов сине-бело-голубого клуба в обратном.

Говорят, что Сергея Богдановича сильные мира сего после матча встречали не просто с распростертыми объятиями, а бурными аплодисментами. Анонимные телеграм-каналы уже наперебой сообщают о кард-бланше, который выдали тренеру на укрепление состава. В ближайшее время клуб якобы может усилиться сразу двумя качественными футболистами.

Правда, с покупками Семаку придется поторопиться – до закрытия трансферного окна остается всего ничего, меньше двух недель, а самый реальный из трансферов, уругваец Лаксальт из «Дженоа», вместо берегов Невы оказался по соседству с миланским Дуомо.

Вот мы и решили составить собственный шоппинг-гид для «Зенита». Мы уже как-то пытались подобрать нападающего для «Локомотива», и пока остальные издания с точностью Павла Глобы в очередной раз предсказывали приезд в Россию Карлоса Бакки, «Советский спорт» попадал в точку с Федором Смоловым. Глядишь и сейчас с «Зенитом» не прогадаем.

От кого-то придется избавиться

Сколько бы «Газпром» ни согласился дать денег на покупки, правила финансового фэир-плей «Зениту» надо соблюдать. Поэтому перед тем, как купить что-нибудь нужное, надо избавиться от чего-нибудь ненужного. Давайте подумаем, кто из высокооплачиваемых и дорогих прямо сейчас просится на выход из сине-бело-голубого клуба?

Первый кандидат, конечно, Эмилиано Ригони. Он уже отправился Италию, где проходит медицинское обследование перед тем, как подписать контракт с местной «Аталантой», почти родным клубом тренера «Спартака» Массимо Карреры. Предполагается аренда с правом выкупа.

Второй, кто напрашивается на билет в один конец из Санкт-Петербурга – Матиас Краневиттер. В «Зените» и так перебор с опорными полузащитниками, а тут еще и футболист, который не смог себя показать на протяжении всего прошлого сезона и судя по всему не смог убедить Семака на предсезонных сборах. Проблемы с тем, чтобы избавиться от футболиста две. Во-первых, он сам никуда не хочет ехать – больше нигде ему не будут платить столько, сколько в Санкт-Петербурге. Во-вторых, он никому особо и не нужен. Футболистом, находящимся, как говорят агенты, «в рынке», пока никто всерьез не заинтересовался.

Третий кандидат – Себастьян Дриусси, автор пятого гола в ворота минского «Динамо». Его очень хочет видеть в своем составе итальянская «Сампдория». Итальянцы готовы к аренде с правом выкупа. «Зенит» согласен и на такой вариант, но в приоритете – продажа футболиста примерно за 20 млн евро, если найдутся те, кто согласится заплатить такие деньги. Проблема заключается в том, что беременная супруга аргентинца, как говорят, сейчас не очень-то и хочет переезжать. Возможно, поэтому Паредес не кидается на такой заманчивый вариант с «Сампдорией».

С еще одним аргентинцем Леандро Паредесом ситуация противоположная. «Зенит» не горит желанием расставаться со своим цербером в опорной зоне. Просится на выход сам футболист. Клиентов отпугивает ценник и зарплата. И, если со вторым пунктом игрок сам может как-то разобраться, то в цене «Зенит» уступать не собирается, ведь в свое время полузащитник приобретался за 23 млн евро. Единственный реальный кандидат на Паредеса – миланский «Интер». Правда у сине-черных другой приоритет – Лука Модрич из мадридского «Реала». Паредеса будут рассматривать в качестве альтернативного варианта, если трансфер хорвата не состоится.

Дефицит футболистов

Задачей второй части нашего шоппинг-гида станет определение позиций, на который у «Зенита» ощущается дефицит футболистов.

Да-да, вам не привиделось – у сине-бело-голубых есть нехватка футболистов. По количеству игроков, конечно, в «Зените» числится едва ли не по три футболиста на каждую позицию, но на деле, некоторые зоны мягко говоря проседают.

Качественных центральных защитников в клубе всего четверо. В основе играет капитан команды Бранислав Иванович и открытие прошлого сезона Миха Мевля. В запасе сидит Луиш Нету. В лазарете до сих пор находится порвавший «кресты» Эмануэль Маммана, который неизвестно когда очухается и непонятно когда наберет форму, чтобы играть на три фронта. Есть, конечно, 18-летний Илья Скроботов, забивший гол в ворота московского «Динамо» в концовке прошлого сезона, но всерьез на него пока никто не рассчитывает.

Сильно проседают в «Зените» фланги, причем и в защите, и в атаке. Слева в обороне играет молодой да ранний Эльмир Набиуллин, за спиной которого никого нет. Евгения Чернова при всем уважении вряд ли стоит брать в расчет. Подсобить на этой позиции может Юрий Жирков. Но он во-первых страдает от неизвестной травмы, а во-вторых, учитывая его почтенный футбольный возраст и энергозатратную позицию, он уже потихоньку готовится повесить бутсы на гвоздь. Иногда в «Зените» доходит до того, что левый край вынужден прикрывать изначально правый защитник Александр Анюков, которому в сентябре стукнет 36 лет.

Справа в «Зените» тоже, если не беда, то уж точно разочарование. После ЧМ-2018 никак не оклемается Игорь Смольников. Вместо него пока в основе играет все тот же Анюков. В команде есть еще Денис Терентьев, но в последний раз мы видели этого защитника на поле в ноябре прошлого года.

Слева в атаке у «Зенита» основную роль должен исполнять Олег Шатов. Однако футболист подвержен травмам и на его позицию должна быть качественная подмена. Здесь вновь может помочь Жирков, но про этот вариант мы тоже уже написали. Номинально слева действует Роберт Мак, но Сергей Семак чаще использует его на правом фланге. Правша все-таки.

Сергей Богданович делает это не от хорошей жизни – справа вообще играть некому. Единственный номинальный правый полузащитник только что уехал из «Зенита» – речь, конечно, об Эмилиано Ригони. Теоретически фланг кое-как прикрыть может Александр Кокорин, но он скорее все же игрок центральной зоны атаки, который, к слову, тоже пока не восстановился от травмы.

В итоге мы имеем острую необходимость приобретения двух фланговых футболистов, желательно универсалов, плюс не такую навязчивую потребность в центральном защитнике. Если будет отдан Дриусси, усиления может потребовать и линия атаки. Дзюба Дзюбой, но впереди длинный сезон, а заменить его пока может один лишь Заболотный…

Пройдемся по персоналиям

Третий этап – самый неблагодарный, особенно в случае с «Зенитом» – подбор игроков на необходимые позиции.

За все лето относительно возможных новичков «Зенита» практически не было никаких слухов. Поговаривали о возможном переходе бразильца Вериссимо, которым зимой еще интересовался «Спартак», но переговоры прекратились. Чаще всего упоминалась фамилия Лаксальта, который в итоге оказался в «Милане». Дальше – тишина. Во многом это может быть связано с новым спортивным директором сине-бело-голубых Хавьером Рибалтой, который ни с кем в России еще не успел подружиться, а следовательно не допустил никакой утечки.

Вот и остается тыкать пальцами в небо, надеясь нарваться на потерянную там иголку. Мы попробуем подобрать игроков по необходимым «Зениту» параметрам и по доступным для «Зенита» средствам.

Один из самых интересных кандидатов – 24-летний итальянский атакующий полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди. Его основная позиция – правый атакующий хавбек, но при необходимости он может сыграть и слева, и даже в центре, под нападающими. В прошлом году он провел за свой клуб 33 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Особенно удачным у него выдался позапрошлый сезон – 10 голевых пасов в 21 матче. Учитывая мощный центр атаки «Зенита», сине-бело-голубым не помешал бы такой игрок на фланг. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Доменико в 18 млн евро – вполне посильные для «Зенита» деньги, если, конечно, итальянцы согласятся отдать его «по номиналу» или около того.

Еще один похожий игрок на правый фланг – аргентинец Родриго де Пауль, который принадлежит итальянскому «Удинезе». Этот 24-летний полузащитник еще более универсален, чем Берарди. В его послужном списке значится успешное владение правым и левым флангами атаки, умение играть не только под нападающими, но и в центе атаки, а также навыки опорника. Но основная его позиция все же – правый вингер. В прошлом сезоне в серии А он провел 37 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Трансфер футболиста оценивается в 6 млн евро.

Практически идеальный вариант на левый фланг защиты «Зенита» – футболист сборной Аргентины Николас Тальяфико, выступающий за амстердамский «Аякс». Он отлично проявил себя на чемпионате мира, сыграв за свою команду во всех четырех матчах. Причем, не его вина в том, что Аргентина проиграла Франции в 1/8 финала. В «Аякс» он перебрался только этой зимой. Чтобы его купить, конечно, «Зениту» придется хорошенько поторговаться, но футболист того стоит. Его оценочная стоимость составляет 12 млн евро.

Практически идеальная альтернатива упущенному в «Милан» Лаксальту – левый хавбек лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья. 26-летний аргентинец на ЧМ-2018 в составе своей национальной сборной появлялся на поле лишь раз – вышел в основе на игру с Хорватией, в которой южноамериканцев ждал разгром 0:3. Его основная позиция – левый край полузащиты, но он может сыграть и на позиции левого инсайда, и в обороне отработать. В сборной он, кстати, играл левого латераля, успевая и вперед, и назад в тактике с тремя центральными защитниками. В чемпионате Португалии в прошлом сезоне в 31 матче он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.