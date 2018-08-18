«Челси» дома победил «Арсенал» (3:2) в центральном матче второго тура АПЛ. О непонятной игре обеих команд, но лучшей реализации хозяев – в репортаже «Советского спорта».

ГЛАВНЫЕ НОВИЧКИ АПЛ

И это конечно же не о «Челси» и «Арсенале», а их главных тренерах Маурицио Сарри и Унаи Эмери. Пожалуй, эти двое – главные новички лиги в этом году, их появление в чемпионате Англии приковало к АПЛ еще больше внимания. В первую очередь, со стороны Италии и Испании, в которых Сарри и Эмери не только родились, но и работали. Пока этих тренеров роднит два факта: оба пока не умеют работать в специфических британских условиях и оба на старте сезона уже влетели «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы со счетом 0:2.

Состав хозяев оказался довольно предсказуемым, хотя целиком «Челси» собрался тоько 10 дней назад. В воротах появился новичок Кепа, а вместо Сеска Фабрегаса, испытывающего проблемы с коленом, появился Росс Баркли. В остальном все довольно понятно и логично: Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Давид Луис и Маркос Алонсо в обороне, Нголо Канте, тот же Баркли и новый лидер Жоржиньо в середине поля, а Виллиан, Педро и Альваро Мората в атаке. Типичные 4-3-3 от Сарри, с типичными супервингарами, откатывающимся назад форвардом и группой креативщиков под ними. Только какого черта Эден Азар на скамейке?

«Арсенал» в игре с «Сити» потерял Эйнсли Мейтленд-Найлза, его место на левом фланге обороны занял Начо Монреаль. Несмотря на неуверенность в прошлом туре, в воротах остался Петр Чех. В защите также сыграли Эктор Беллерин, Шкодран Мустафи и Сократис Папастотопулос. В середине опять появился молодой и неопытный Маттео Гендузи, а вместе с ним – человек-привоз Гранит Джака. Атакующую группу составили Месут Озил, Алекс Ивоби, Генрих Мхитарях и Пьер-Эмерик Обамейанг.

ЛУЧШИЙ ТАЙМ НАЧАЛА СЕЗОНА!

Ох и начали команды. По-хозяйски высоко и в диком темпе понесся вперед «Челси» и, практически сразу после неиспользованного «Арсеналом» момента, открыл счет. Это точно футбол Сарри: Жоржинью в ходе контратаки выдал пас в свободную зону на Алонсо, левый защитник на скорости вошел в штрафную и выкатил мяч под удар Педро. Вингер от души приложился, точно отправив мяч в ближний угол метров с 13-ти. Вечер перестал быть томным уже на 9-й минуте встречи.

Ну а дальше хит-парад моментов, где каждая из команд продемонстрировала свою сущность. За следующие 10 минут дважды после одинаковых атак – прострел с фланга на набегающего – мог отличиться «Арсенал», но Обамейанг и Мхитарян заряжали на трибуны. В итоге после отличного момента у ворот Кепы «Челси» вылетел в контратаку, и Мората сделал все красиво, отправив на заднюю точку Мустафи и пробив мимо Чеха. Масса огня, эмоций. И все это на шумящем «Стэмфорд Бридж»!

А что Эмери? Ну не «Спартак» же это, парни. Унаи это понимал, потому попросил футболистов добавить в агрессии и чаще использовать свободные зоны на флангах, оттуда и пришли два гола «канониров». Сначала на 37-й минуте забил Мхитарян после прострела Ивоби, а затем полузащитники поменялись местами и уже Генрих выдал ассист на Алекса. Чумовой футбол в Лондоне, шикарное дерби и 2:2 после первого тайма. Если бы правила позволяли, Сарри сейчас бы точно закурил.

АЗАР ВСЕМОГУЩИЙ

Приятно, что градус игры после перерыва не упал ни на толику, все так же команды атаковали. Жоржиньо вообще постепенно превращался в главного хедлайнера этой встречи, но его напарник Азар, вышедший на 61-й минуте вместо Виллиана дабы сохранить дикий темп, помешал итальяно-бразильцу стать главной звездой в команде хозяев по итогам встречи. Гости тоже совершили замену, вместо Джаки на второй тайм сразу вышел Лукас Торрейра. И это ведь тоже для свежести, чтобы сковать действия соперника в середине.

К 65-й минуте игра практически полностью перешла из бурлящей и нереальной в тренерскую. «Арсенал» отдал мяч и отошел к своим воротам, но зачем? Сарри в «Челси» совсем недолго, «наполизация» команды еще не прошла, и память позиционных атак в головах и ногах у хозяев несомненно сохранилась. Команда Эмери сознательно отказалась от своего футбола, который принес им два гола и доминирующую позицию в середине матча.

Ну и выход Азара в итоге сделал концовку, вот и сравните нацеленность свежих игроков на гол. Бельгиец воспользовался ошибкой такого же свежего Александра Ляказетта, затем обыграл его и выдал прострел на Алонсо, а испанец снова забил в ворота «Арсенала», как и в прошлом сезоне. И пока «Арсенал» Унаи Эмери напоминает пьяного гуляку, который сам не знает чего хочет и уж понятия не имеет, сможет ли сегодня дойти до дома или нет. В этом одна красно-белая команда похожа на другую, в которой Эмери уже когда-то работал. Речь конечно про «Спартак».

***

Таким образом, «Челси» стартовал в чемпионате с двух побед, а «Арсенал» – с двух поражений. Возможно «канонирам» не повезло с календарем, но кого это волнует? Прогресс в игре «Арсенала», как и в игре «Челси», все-таки просматривается, но результатом пока может похвастать команда в синих футболках. Красным пока не везет.