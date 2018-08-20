У московского ЦСКА – самая молодая команда российской премьер-лиги. Против тульского «Арсенала» на поле вышел состав, средний возраст которого составил всего 24,4 года.

ПЕРЕСТРОЙКА

Смотрите, какая картина: в короткий срок команда теряет кучу лидеров, на место которых приходит сразу несколько новичков. Большинство – молодые и перспективные футболисты, но пока еще никому ничего не доказавшие. Среди них – темнокожий южноамериканец с косичками, 20-летний полузащитник с Балкан, Главную роль в защите играют 22-летние парни. Лишь одному игроку в центре обороны только исполнилось 25 лет. Справа – иностранец, но настолько обрусевший, что уже почти стал частью нашей страны, а слева – берущий скорее работоспособностью, а не талантом россиянин…

Если вы сейчас подумали, что мы описываем вам нынешний ЦСКА, вы глубоко ошиблись. Так выглядел московский клуб в 2004-2005 годах. Команду покинули такие футболисты, как Сергей Семак, Андрей Соломатин, Игорь Яновский, Иржи Ярошик, Дмитрий Кириченко.

На смену лидерам пришли: 24-летний Ивица Олич из загребского «Динамо», 21-летний Даниэль Карвальо из бразильского «Интернасьонала», Евгений Алдонин из «Ротора», 21-летний Юрий Жирков из тамбовского «Спартака», 20-летний Чиди Одиа из «Шерифа», 20-летний Вагнер Лав из «Палмейрас». Единственным по-настоящему звездным приобретением того периода был Сергей Игнашевич, перешедший из «Локомотива» по окончании контракта. Только в нем были уверены. Остальные – молодые и перспективные парни, из которых никогда не знаешь, что получится.

Тогда в команде Евгения Гинера происходила перестройка, очень похожая на то, что творится в клубе сейчас. Мы уже не помним, но тогда от этой команды, созданной буквально за полтора трансферных окна, в первый сезон никто ничего и не ждал. В группе Лиги чемпионов, например, у ЦСКА не было ни шанса – в соперники достались такие гранды, как «Челси», «Порту» и «ПСЖ». Каким-то чудом армейцам удалось занять третье место в группе (посыпались парижане), обеспечив себе участие в Кубке УЕФА.

ВЕЛИКИЕ НОУНЕЙМЫ

Что было дальше, мы все прекрасно помним. 18 мая 2005 года московский ЦСКА на стадионе в Лиссабоне, домашнем для португальского «Спортинга», со счетом 3:1 переиграл соперника в финале Кубка УЕФА, став первым российским обладателем европейского трофея в истории футбола. Голы на счету: 20-летнего Вагнера Лава, 21-летнего Юрия Жиркова и 22-летнего Алексея Березуцкого.

Средний возраст той команды на момент составлял всего 23,4 года – на год младше нынешнего ЦСКА. В начале сезона они были почти на год младше – порядка 22,6 года в среднем по команде. Больше половины коллектива составляли по европейским меркам тотальныеноунеймы. Это позже, лишь через три года, Юрий Жирков будет стоит 20 млн евро. Тогда он оценивался в 50 тысяч евро. В ту же сумму оценили и Василия Березуцкого, и Чиди Одиа. Акинфеева оценивали в 1,5 млн евро – тот пример, когда в футболе далеко не все решают деньги.

ДАЙТЕ ПОРАБОТАТЬ

Вот и нынешний ЦСКА – не пальцем делан. Да, в первых трех турах клуб слегка забуксовал, но уже в четвертом мы увидели и рисунок игры, и индивидуальное мастерство новоприбывших футболистов, и то, во что может превратиться банда молодых и голодных до игры парней. Представьте, что будет с командой через месяц. а в конце сезона?

Ни у кого нет гарантий, что Федор Чалов, которого до сих пор немного трясет от волнения, когда он после матча общается с журналистами, в конце сезона не забьет победный гол в финале, скажем, Лиги Европы. Ничто не может помешать тому же Чернову к концу игрового года занять место в центре обороны сборной России, заменив Игнашевича не только в ЦСКА, но и в национальной команде. Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Родриго Бекао, Ильзат Ахметов… Все эти парни не просто так надели красно-синюю полосатую футболку. Вы можете не знать, кто они такие, на фоне ушедших Головина, Игнашевича, Березуцких и даже Витиньо они могут смотреться ноунеймами, но без потенциала они в ЦСКА не оказались бы.

Теперь их будущее зависит во-первых, от них самих, от того, как они будут относиться к тренировкам, как они будут выкладываться в игре, как они настроят себя на командную работу. Пример у них уже есть. Во-вторых, успех во многом в руках главного тренера, которому дали пластилин и каштаны и гарантировали практически неограниченные возможности для творчества. А как Виктор Гончаренко умеет строить команду практически с нуля, мы не раз убеждались на примере БАТЭ. Так что, шесть абсолютных новичков в основном составе команды на старте чемпионата – не такая уж для него и проблема, как показала игра с «Арсеналом», в прошлом сезоне претендовавшем на попадание в Лигу Европы, шедшим в верхней части турнирной таблице по итогам трех туров...