«Краснодар» был ближе в победе. Хозяева много били из далека, однажды Максименко просто выручил. Еще один раз попали в крестовину. В самой штрафной возможностей у «Краснодара» почти не было. С приходом Жиго в «Спартаке» наладилась оборона в центральной зоне.

Я задумался по ходу игры: почему игровое преимущество на стороне «Краснодара»? И понял: «Спартак» постарел, особенно его средняя линия. Единственный, кто был в игре, везде успевал, это Роман Зобнин. Остальные просто не успевали за игроками соперника.

Теперь про спорные моменты. Ари вбежал в штрафную, пробил, и ему показалось, что мяч попал в руку защитнику. Но там несколько раз повторили момент, видно, как мяч скользнул по груди спартаковца, возможно, коснулся кисти, но при этом мяч даже не изменил направления. Ариперевозбудился после этого, и в концовке на ровном месте заработал удаление, когда боднул головой в лицо Жиго. Он вновь требовал пенальти, но судья был рядом, нарушения не зафиксировал. Там кто-то падая, при падении коснулся Ари. Пенальти не было, после чего Ари головой ударил с лицо Жиго, за то, что тот просто высказывал ему.

После этого полетели на поле какие-то предметы. С этим моментом связан весь шум вокруг матча. Но если подвести итог матча, но «Спартак» должен был проигрывать, но фарт помог красно-белым победить.