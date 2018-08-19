Команда Массимо Карреры отскочила в центральном матче 4 тура РПЛ. «Краснодар» мог забить три, а то и четыре мяча.

Счет на табло не всегда отображает происходящее на поле. Он всего лишь определяет количество очков, заработанных командой. Их можно вымучить. Как «Спартак» в субботу. Поэтому игру логично анализировать в отрыве от результата, не подгоняя задачу под ответ.

«КРАСНОДАР» ПОШЕЛ НА ЗАБРОСЫ. РЕЗОННО

В нынешнем сезоне «Краснодар» предстает более вариативной командой, чем в предыдущих. При Мураде Мусаеве у «быков» нет явного акцента на тики-таку. Если нужно, краснодарцы будут прибегать к фланговых подачам, что показали в игре с «Уфой» в 3 туре. А при необходимости и забросы из глубины станут использовать, что продемонстрировали против «Спартака».

У «Спартака» не первый сезон есть проблемка в центре поля – при обороне образуются разрывы между полузащитниками и защитниками. Происходит это, так как первые стараются высоко накрыть чужую атаку. «Краснодар» решил воспользоваться данным изъяном. В позиционке одним из оружий «быков» были забросы (главным адресатом передач был Ари, но не единственным) и подборы.

На 59-й минуте после скидки от Ари удар наносил Павел Мамаев. «Спартак» спасло чудо. Имя которого Александр Максименко. Кроме Мамаева подбор мог выиграть Классон. Фернандо и Денис Глушаков смотрели за эпизодом со стороны.

На 64-й минуте Шарль Каборе могучим ударом едва не согнул пополам штангу. На чужой половине «Краснодар» закрепился после длинной передачи на Классона, и расторопности Мамаева на подборе. Денис Глушаков опять смотрел за ситуацией со стороны.

Ситуации, когда игроки «Краснодара» оказывались одинокими на подборе, возникали регулярно. Просто по-настоящему громыхнуло в двух вышеуказанных. Потому что даже при таком положении дел не все отскоки доставались краснодарцам.

Спина Мамаева – то, что могло присниться после матча Фернандо, Глушакову и Роману Зобнину. Ничто и никого в игре с «быками» они не видели чаще.

ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА «СПАРТАКА» ПРИ ПОТЕРЕ МЯЧА

В контратаках «Краснодар» тоже бил по слабости соперника. «Быки» делали передачи за спины хавбекам максимально быстро. При минимуме касаний. Чаще всего на это уходило не больше двух. Сюда ускорялся Мамаев. И обязательно кто-то из его партнеров.

На 39-й минуте хозяева убежали в контратаку «3 в 3». Благодаря передаче Дмитрия Стоцкого на Павла Мамаева вторым касанием. За спиной Мамаева остался Фернандо. Атаку неточным ударом завершил Вандерсон.

На 85-й минуте один на один с Максименко выходил Ари. Передачу ему сделал Игнатьев, открывшийся под пас Каборе за спины полузащитникам. Шарль выполнил передачу вторым касанием.

Показательный момент случился за пять минут до супершанса у Ари – «Краснодар» убегал в контратаку «4 в 3». Она не стала голевой, так как удар бразильца заблокировал Жиго.

Эту атаку «Спартак» пытался прервать в зародыше, пытаясь накрыть полузащитников «Краснодара» большими силами. Это типичное действие красно-белых в разрушении. На авантюру пошел Денис Глушаков – вместо того, чтобы бежать за Маурисио Перейрой, он попытался прервать пас на него от Каборе подкатом. Шарль пасовал вторым касанием. Максимально быстрая доставка мяча за спину хавбеком – то, на что рассчитывал «Краснодар». И у него получалось доводить мяч в заданные зоны, ставя под сомнение организацию игры «Спартака» в обороне.

БЕЗУМНЫЕ ФЛАНГОВЫЕ ПЕРЕГРУЗЫ «СПАРТАКА» ПРИ ОБОРОНЕ

При фланговых атаках «Краснодара» спартаковский центр поля тоже обнажался. Потому что большая группа игроков стягивалась туда, где мяч.

Самый яркий момент произошел на 56-й минуте. После атаки «Краснодара» левым флангом неточный удар через себя после скидки Вандерсона нанес Ари. Вторым темпом атаку поддерживали Мамаев и Газинский. Без соперников.

Во всех фланговых атаках «Краснодара» и игры «Спартака» в обороне есть важный нюанс. На противоположной от места атаки бровке, куда «быки» переводили игру, у красно-белых не хватает полузащитника. Где он? На 73-й минуте вместо насыщения центра поля Александр Ташаев решил пойти за оппонентом к середине поля, откуда никакой опасности создать невозможно. В голевом моменте Ари Промес остановился далеко от штрафной. Слишком атакующие полузащитники на бровках – проблема «Спартака» при обороне.

МУСАЕВА ПОДВЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛИ

В мае 2009-го «Барселоне» предстояло встречаться с «Реалом». Как и обычно, за несколько дней до матча Пеп Гвардиола изучал соперника. И увидел, что у того при обороне большие разрывы между защитниками и хавбеками. Тренер понял, как победить. Оставалось поделиться планом.

Тогда Гвардиола вызвал к себе в кабинет Лионеля Месси. И сказал, что во время игры даст аргентинцу сигнал, после которого тот должен будет поменяться местами с Самуэлем Это’О и занять позицию форварда – сине-гаранатовые играли 4-3-3. Наставник добавил, что Месси должен играть ложного нападающего, чтобы пользоваться свободным пространством. С первых минут Гвардиола играть так не желал, чтобы шокировать соперника по ходу встречи, не дав тому опомниться. Всей команде специалист не сказал ни слова, лишь попросил Хави и Иньесту незамедлительно пасовать Месси, если вдруг случайно они увидят его около штрафной. В итоге «Барса» выиграла 6:2, Лео забил два и сделал голевой пас. Вот пример настоящей тренерской победы.

Мусаеву тренерскую победу помешали одержать исполнители. Ари в «Локо» в последний сезон был хорош в подыгрыше, Мамаев силен умными передачами в одно-два касания, Вандерсон результативным в России на данный момент так и не стал. Забивать оказалось некому. Тут еще весьма некстати Смолов упаковал чемоданы и отправился в «Локо».

Показательны замены Мусаева. Он сменил всех игроков, действовавших под Ари! Ему была нужны были свежие исполнители между защитниками и полузащитниками «Спартака».

«СПАРТАК» КАРРЕРЫ МОЖЕТ ОТСКАКИВАТЬ И ДАЛЬШЕ

Парадоксальная ситуация. «Спартак» трещал в центре поля, но не пропустил. А еще и забил гол после углового, заработанного шальным образом – Марков выбил мяч за лицевую в ситуации, которая того не диктовала. Так же может быть и в дальнейшем. Ведь «Краснодар» - одна из лучших наших команд. По умению задействовать ширину и менять вектор уж точно. И по исполнителям впереди. Но не воспользовалась проблемами соперника.

«Зенит» и «Локо» могут наказать «Спартак» за желание отнять мяч, перенасыщая участки в прессинге. А «Анжи», «Ахмат», «Енисей»? Большая часть премьер-лиги под давлением красно-белых дрогнет. Не у всех есть Каборе для своевременно доставки мяча в нужную зону. Другие команды дойдут до чужих ворот и создадут моменты, но им не хватит класса впереди, как «Краснодару». Поэтому в премьер-лиге «Спартак» может спать спокойно. Свои голы он забьет всегда. Не с игры, так со стандартов.

Но играя, как с «Краснодаром», «Спартак» рано или поздно встретит свой «Ливерпуль». Который возьмет и отгрузит семь штук. Быть это может еще не скоро, так как красно-белые проехали мимо Лиги чемпионов.

Во втором тайме Каррера заменил Фернандо на Тимофеева. Но ситуация с центром поля не изменилась. Один игрок систему не изменит. Когда меняются исполнители, а у команды проблемы, виноваты не они.

Кадры: «Матч Премьер».