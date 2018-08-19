Украинский футболист «Нижнего Новгорода» подчеркнуто проявил неуважение у России, не повернувшись к флагу во время гимна.

Помните 2010 год, когда в регламент Российского футбольного союза было внесено правило об исполнении российского гимна перед каждым футбольным матчем? Спустя три года это правило трансформировалось. Теперь гимн исполняется лишь на старте сезона и в финальных матчах.

Для многих стало неожиданностью, что гимн прозвучал и перед стартом игры 7-го тура ФНЛ, в котором встречались команды «Сочи» и «Нижний Новгород». Объяснить исполнение гимна просто – это был первый матч бывшего петербургского «Динамо» на новеньком красавце-стадионе «Фишт» в Адлере. Вот и решили исполнить гимн.

Благими намерениями… Ну вы понимаете. Во время исполнения гимна России произошла скандальная ситуация. Обычно все футболисты, как того требуют правила приличного поведения, во время исполнения гимна любой страны поворачиваются в сторону, где находится флаг этой самой страны. Из-за этого иногда случаются казусные ситуации, когда игроки поворачиваются задом к центральным трибунам и основным камерам – все из-за того, что флаг необдуманно вешают на противоположной трибуне.

Украинский защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив отвернулся от флага России во время гимна pic.twitter.com/ijbuHSzdvS — Спорт БО (@Sport_BO) 19 августа 2018 г.

В Сочи же все вышло куда скандальнее. Когда игроки, как только зазвучал гимн, повернулись в сторону гигантского экрана, на котором был изображен флаг России, один из футболистов остался стоять лицом к центральным трибунам, демонстративно не поворачиваясь в сторону российского флага.

Зовут этого игрока Виталий Федорив. Он родился и вырос на Украине, стал профессиональным футболистом в киевском «Динамо», а в 2017 году приехал на заработки в Россию, перейдя из Донецкого «Олимпика» в нижегородский «Олимпиец», который позже сменил название и стал «Нижним Новгородом». Приехал в Россию игрок уже не в первый раз – жо этого он успел поиграть за пермский «Амкар».

Мотивация 30-летнего игрока, родившегося в селе Межиречье, что в Львовской области, ясна: у него на родине Россию считают агрессором. Проблема в том, что футболист, приехав в Россию, подписал профессиональный контракт с российским клубом, тем самым возложив на себя определенные обязательства, в том числе и обязательства по соблюдению устава. Раз уж приехал в «чужой монастырь» - будь добр… Но нет.

Раз приехал работать по контракту - уважай регламент. Мог не приезжать, или приехать просто так. А теперь штраф, надеюсь, по максимуму. https://t.co/tKZxECYL2n — Василий Уткин (@radioutkin) 19 августа 2018 г.

По всей видимости, после того, как история получила широкую огласку, «Нижний Новгород» могут ждать санкции со стороны контрольно-дисциплинарной комиссии Российского футбольного союза. Благо, что с 2013 года гимн перестали исполнять перед каждым матчем, а то клуб разорился бы на штрафах за поведение своего футболиста.

Ремарка про огласку, которую получила история, не случайна. Мало кто знает, но Федорив поступает таким образом уже не в первый раз. не повернулся он к российскому флагу и 17 июля, когда «Нижний Новгород» играл матч первого тура в Саранске, против местной «Мордовии». Тогда, правда, на это практически никто не обратил внимания.