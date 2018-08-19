Определился с основной обоймой

В первых играх нового сезона иногда создавалось впечатление, что итальянский специалист выбор состава осуществляет, доставая фамилии игроков из мешочка, как в лото – настолько активно он ротировал состав. Поэтому после вылета из Лиги чемпионов от ПАОКа можно было ожидать, что он воспользуется возможностью сделать оргвыводы в отношении тех, к кому поднакопились претензии. Но замен по сравнению с матчем четырехдневной давности оказалось всего две: вместо Дмитрия Комбарова и Александра Ташаева появились Лоренсо Мельгарехо и Александр Самедов. Для обоих в нынешнем сезоне это был первый выход в старте.

По семи позициям у Карреры вопросов, видимо, не возникает: вратарь – Александр Максименко (6 матчей в основе), центральный защитник – Самуэль Жиго (6), правый защитник – Андрей Ещенко (5), тройка центральных полузащитников – Лукас Фернандо (5), Роман Зобнин (6) и Денис Глушаков (5), а также Квинси Промес (6) на позиции левого вингера. Плюс сюда можно добавить Георгия Джикию, третий матч подряд составляющего пару Жиго в центре обороны. Эта связка в данный момент видится сильнейшей в лиге на своей позиции.

Также примечательно, что с первых минут появился удаленный в игре с ПАОКом Луис Адриано. Очевидный сигнал о том, что тренер бразильцу доверяет и дополнительно наказывать не станет. Дисквалификации и крупного штрафа, по его мнению, достаточно.

Нельзя не отметить отличную игру в воротах Александра Максименко, отстоявшего в ноль пятый матч в сезоне из шести. В этом есть, конечно, заслуга партнеров и толика удачи (в том же матче с «Краснодаром» после удара Шарля Каборе вратарь лишь бессильно наблюдал за тем, как мяч врезался в штангу), но и сам он приложил к этому немало усилий – в четырех турах РПЛ соперники нанесли в створ его ворот восемь ударов, но не смогли забить ни разу.

Пробует Мельгарехо на позиции Комбарова

После матча в Салониках Дмитрий попал под справедливый град критики, но вышел и на ответную встречу, а вот в Краснодаре остался в запасе. И хотя Каррера перед игрой объяснил это решение желанием дать россиянину отдых, невольно напрашивается сравнение его действий и парагвайца.

В первом тайме «быки», лишившиеся из-за дисквалификации Кристиана Рамиреса, редко атаковали через зону Мельгарехо. В перерыве Мурад Мусаев внес коррективы, и Вандерсон, начинавший матч слева, ушел на противоположный фланг. Поэтому во втором тайме работы у Мельгахеро прибавилось. В целом, он сыграл довольно качественно, не совершил грубых тактических ошибок и не выбивался из командный действий. Реже ожидаемого ходил вперед, но это объясняется тем, что красно-белые нечасто ходили в позиционное наступление.

Нашел выход из обороны через Жиго

Кажется, все уже знают, что в «Спартаке» за начало атаки отвечает Фернандо. Бразилец опускается на одну линию с центральными защитниками, и оттуда ищет адресата для средней или длинной (преимущественно на Промеса или центрфорварда) передачи. Но соперники бразильца раскусили и стали закрывать персонально. В матче с «Краснодаром» чаще всего около него оказывался Павел Мамаев. В начале встречи он едва не накрыл Фернандо, но Максименко вовремя вышел из ворот и вынес мяч в сторону.

В этой ситуации «Спартак» теперь использует умения Жиго, ставшего настоящим открытием и лидером обороны красно-белых. Он не только обладает первым пасом, но и может протащить мяч вперед самостоятельно. Это те качества, за которые спартаковцы приглашали к себе из «Наполи» Николу Максимовича, но у серба в Москве не пошло, а француз вписался в состав мгновенно.

Теперь Фернандо опускается не для того, чтобы получить мяч, а затем, чтобы увести с собой оппонента, разряжая таким образом пространство в центре поля. У Жиго в РПЛ в среднем восемь лонгболлов за матч, больше, чем у кого бы то ни было из партнеров (у Фернандо – 6,3).

Поработал над стандартами

Никогда в нынешнем сезоне «Спартак» не был так опасен на стандартах. И если сильный удар Фернандо со штрафного для нас не откровение (он и раньше баловал болельщиков красивыми голами), то три угловых во втором тайме, завершившиеся ударами по воротам Станислава Крицюка обращают на себя внимание.

Важно, что все три розыгрыша получились разными и задействовали разных футболистов, за исключением подававшего от углового флага Промеса. В первом случае Мельгарехо опередил оппонента на ближней штанге и вынудил Крицюка продемонстрировать чудеса реакции. Затем Джикия слета пробил в руки вратарю после подачи на дальний угол штрафной, и в конце концов Самуэль Жиго на дальней штанге дождался навеса, сделал скидку в центр, а Зе Луиш выскочил из-за спины оппонента и забил под занавес встречи единственный мяч.

Отдал главную роль в прессинге Зобнину

Еще одна новинка от Карреры. В предыдущих матчах «Спартак» прессинговал, больше исходя из расположения своих игроков на поле, а в матче с «Краснодаром» тренер дал команде более сложную установку – спартаковцы перекрывали в начале атаки соперника всех игроков, кроме Спаича. И когда ему шла передача, на него выбрасывался Зобнин. Под давлением серб терял мяч или выбивал не глядя. Так спартаковцы впервые в матче вывели на удар Промеса. Зобнин с помощью Самедова обезмячил Спаича и сделал передачу Луису Адриано на линию штрафной, а уж тот откатил мяч голландцу.

Вообще Роман играл в прессинге ключевую роль, регулярно выбрасываясь на оппонентов. В очередной раз он проделал колоссальный объем работы, очень много двигался и вступал в единоборства на чужой половине поля. И это при том, что провел без замен все матчи сезона, а до этого потрясающе выложился на чемпионате мира.

Зобнин все активнее действует у чужих ворот. В нынешнем сезоне в РПЛ чаще него в «Спартаке» бьет только Промес – 2,8 удара за матч против 3,8. Из них 1,8 ударов приходится на попытки из-за пределов штрафной площади. Пока КПД нулевой – ни тот ни другой счет своим голам в чемпионате России так и не открыли.