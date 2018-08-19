СБИТЫЕ ЛЕТЧИКИ ПРОТИВ ЧЕМПИОНА

В начале сезона «Крылья Советов», чей состав соткан из сбитых летчиков и молодых дарований, выглядели не то что увереннее, а просто интереснее «Локомотива». Москвичи все никак не могли вылечиться от безголевого синдрома, а их самарский оппонент по четвертому туру премьер-лиги уже проявил себя как эксцентричный и неординарный участник чемпионата России. «Крылья» уже сыграли сыграли на три результата: вничью с ЦСКА (0:0), уступили «Оренбургу» (1:3) и победили «Ростов» (1:0). И каждый из исходов оказался неожиданным.

А вот стартовый состав напротив показался весьма предсказуемым. Место в воротах занял Евгений Конюхов, защищать его владения должно было трио Мирал Самарджич – Никита Чичерин – Тарас Бурлак. Георгий Зотов и Владимир Полуяхтов поддерживали атаку и оборону на краях, в середине конструкцию 3-4-2-1 поддерживали Олег Ланин и Евгений Башкиров. В схеме с двумя «десятками» креативщиков исполняли Павел Яковлев и Алан Чочиев. На острие – молодой Александр Соболев.

Юрий Семин продолжал верить в тех же парней, что и раньше. Несмотря на покупку Бенидикта Хеведеса, звездный немец на поле не появился. Гилерме по центру прикрывали Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия, а места на флангах заняли Владислав Игнатьев и Михаил Лысов. Игорь Денисов появился в паре с Гжегожем Крыховяком, а под Федором Смоловым расположились Алексей Миранчук, Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш. Интересно, что в составе «Локо» не было ни одного экс-игрока «Крыльев», а у самарцев наоборот: некогда за красно-зеленых выступали Алан Чочиев, Тарас Бурлак и Георгий Зотов.

«ЛОКОМОТИВ» ЗАБИЛ 427 МИНУТ СПУСТЯ

Еще по стилю «Крыльев» в ФНЛ мы поняли, что Андрей Тихонов привил команде атакующую манеру игры. После выхода в премьер-лигу тренер не изменил принципам несмотря на тенденцию аутсайдеров ставить у своих ворот автобусы, крейсеры и все то, что сдвинуть с мертвой точки просто нереально. А в этой игре за самарцев был еще и новый стадион, на 80 процентов забитый болельщиками. На «Арене Космос» собралось более 25 тысяч человек. Казань тихо курит в сторонке.

В первом тайме за счет домашних стен и действий «вторым номером» хозяева выглядели лучше. В определенный момент «Крылья» напомнили «Челси» Антони Конте, который также филигранно расчерчивал контратаки в три передачи. На 31-й минуте самарцы выскочили вперед, Чочиев разогнал атаку по центру, выдал пас направо, откуда Соболев прострелил во вратарскую на Яковлева. Павел не сумел подставить ногу, чтобы забить и закольцевать возникший в голове образ. Не Азар и не Виллиан конечно Яковлев. А как хотелось.

Ну а «Локомотив» напомнил постчемпионский «Лестер», которому трудно давались голы, хотя системы игры никак за межсезонье не изменилась. Но индивидуальный класс все-таки помог гостям отличиться впервые за 427 минут грядущего сезона. Сразу же после фейла Яковлева идеальный шанс у ворот Конюхова не использовал Крыховяк, когда с правого фланга на него простреливал Игнатьев. Но через пять минут поляк исправился.Фернандешсправа подал с угловоготочно в голову Фарфану, удар почти в упор вратарь парировал, а вот на добивании не успел. Зато успел Крыховяк, в сердцах зарядивший по мячу что есть силы, лишь бы тот скорее залетел в сетку.

АВТОБУС РАДИ РЕЗУЛЬТАТА

Сразу после перерыва «Крылья» могли отыграться. И не раз. Но подвело исполнительское мастерство 21-летнего Соболева, Александру не хватало удачи и концентрации в момент удара. Плюс многие футболисты вынужденно исполняли чужие обязанности. Башкиров, например, исполнял распасовщика, Яковлев боролся в середине, а не летал по флангу. Команда Тихонова оказалась обречена на инициативу и позиционные атаки, а с соперниками подобного уровня это пока не получается.

«Локомотив» закончил играть на 65-й минуте, когда Семин снял с игры абсолютно нулевого Смолова и выпустил Дмитрия Баринова. После выхода третьего опорника гости словно трансформер за несколько минут из футбольной команды превратились в автобус. Тихонов ответил выходом Дениса Ткачука вместо Зотова и переходом на формацию с четырьмя защитниками в угоду лишнему игроку впереди. Это моментально оправдало себя: железнодорожники принялись фолить, Владислав Игнатьев за шесть минут получил две желтые (чуть не убил Полуяхтова и симулировал в штрафной) и оставил команду в меньшинстве.

Эффект бабочки сработал и дальше: за «Локо» дебютировал Бенедикт Хеведес (вместо Миранчука), а за «Крылья» - РамильШейдаев (вместо Полуяхтова). Затем на поле появился легендарный Сергей Корниленко, именно белорус имел реальный шанс сравнять счет. На четвертой добавленной минуте форвард подставил ногу под прострел Ткачука и чудом не забил в ближний угол. Чудеса реакции продемонстрировал Гилерме, второй раз в сезоне спасший «Локомотив» от потери очков. Но в этот раз его команда наконец победила.

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:1 (0:1)

Гол: Крыховяк, 37

«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов (Ткачук, 72), Чичерин, Самарджич, Полуяхтов (Шейдаев, 82), Ланин, Башкиров, Яковлев, Чочиев (Корниленко, 90), Бурлак, Соболев

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Денисов, Фернандеш, Крыховяк, Миранчук (Хеведес, 81), Смолов (Баринов, 65), Фарфан (Эдер, 86)

Предупреждения: Игнатьев, 72; Башкиров, 76; Яковлев, 79

Удаление: Игнатьев, 78