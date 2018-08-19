Нападающий «Оренбурга» Андреа Чуканов стал открытием первых туров чемпионата России. Он забил победный гол «Локомотиву» («Оренбург» победил 1:0) и отличился в гостевом матче с «Анжи» (3:1).

Андреа родился в Италии (отсюда – необычное имя) и прожил там до шести лет. Отец форварда «Оренбурга» Вячеслав Чуканов – олимпийский чемпион-1980 в командных соревнованиях по конкуру.

ГОЛ «ЛОКОМОТИВУ» БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ, ЧЕМ В ВОРОТА «АНЖИ»

– Андреа, предположу, что вас уже замучили журналисты?

– Звонят часто.

– Всем даете интервью?

– Обычно это делается через нашу пресс-службу.

– Часто забиваете такие красивые голы, как в ворота «Локомотива» и «Анжи»?

– Раньше частенько получалось. Но это были голы за молодежку «Локомотива» и в других дивизионах. В премьер-лиге это мои первые мячи. Добавлю, что гол любой важен, а если он получился еще и красивым, вдвойне приятно.

– По важности гол «Локомотиву» стал более важным. Считаю, что он получился и более красивым. Согласны?

– Пожалуй, но оценить трудно. В том моменте отмечу своего товарища по команде Артема Кулишева, который зацепился за мяч и сделал хорошую передачу.

– Вы занимались в молодежке «Локомотива». Осталась обида, что клуб не предложил контракт?

– Тогда хотелось, конечно, продолжить карьеру в этом клубе. Сейчас все забылось. Мне пришлось идти к премьер-лиге другим путем. И этот опыт мне пригодился.

– Братья Миранчуки в дубле «Локомотива» выделялись?

– Алексей уже тогда был в основном составе, но провел с нами пару матчей. А с Антоном мы играли гораздо больше.

– Было предчуствие, что оба попадут в заявку на чемпионат мира, а Алексей даже сыграет в одном матче?

– Братья были очень техничные и много занимались с мячом дополнительно. Я их часто видел на поле комплекса. Они много работали над собой, и им это очень помогло. У нас была очень хорошая команда и выстрелить мог любой. А о чемпионате мира мы тогда точно не задумывались.

– В то время в «Локо» уже играли Гильерме, Фернандеш, Чорлука. Была робость выходить против них в матче премьер-лиги?

– Нет. Я столько лет занимаюсь футболом не для того, чтобы кого-то опасаться. Уважение есть, но на поле нельзя никому давать поблажки.

«ОТЕЦ СМОТРИТ МАТЧИ И ДАЕТ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ»

– В пятницу вечером «Оренбург» возглавил турнирную таблицу, и лишь через сутки ваш обогнал «Спартак». Успели сделать фотографию?

– Нет, но видел их в интернете. Болельщики обсуждали, было очень приятно.

– В Оренбурге уровень футбольного бума нарастает?

– У нас очень хорошие болельщики. На стадионе, конечно, это сильно ощущается. Надеюсь, на следующей игре зрителей будет еще больше.

– Ваша команда уже встретилась с двумя российскими грандами – «Локомотивом» и «Спартаком». Можете сказать, кто сильнее?

– Затрудняюсь ответить. Все-таки со «Спартаком» мы играли в первом туре и на «Открытии Арене», а «Локомотив» принимали дома. Матч со «Спартаком» у нас не очень получился. Считаю, нам нужно было действовать смелее. А «Локомотив» к нам приехал после нашей победы в Самаре над «Крыльями Советов» (3:0). У нас появилась уверенность в себе.

– Отец смотрит ваши игры и участвет ли в их обсуждении?

– Просматривает и дает полезные советы, поскольку неплохо разбирается в футболе.

– Вы родились и несколько лет прожили в Италии. Почему сборная этой страны периодически выигрывает чемпионат мира, а лучший результат нашей команды – четвертое место в далеком 1966 году?

– И снова у меня нет ответа. Может быть потому, что там более футбольный климат? Там же можно играть даже зимой.

– Но, согласитесь, там в дни туров чемпионата Италии вся страна буквально сходит с ума.

– Здесь согласен. Там начинают жить футболом за неделю дня до начала тура и еще долго его смакуют.