В игре с «Краснодаром» наставник «Спартака» Массимо Каррера вместо Дмитрия Комбарова на левый фланг обороны выпустил Лоренсо Мельгарехо. ​Но надежнее край защиты не стал.

Важная деталь. Еще перед игрой Массимо Каррера пояснил, что рокировка в составе с игрой россиянина не связана: «Мельгарехо в стартовом составе вместо Комбарова? Это просто замена. Дима всегда играл в последних матчах, немножко устал, поэтому сегодня он отдыхает». Но у любителей футбола появилась возможность посмотреть на конкурента защитника.

ДВА ЛЯПА

Парагваец допустил сразу две ошибки, которые могли стоить «Спартаку» пропущенных мячей.

На 51-й минуте Мельгарехо не сумел прервать подачу на Вандерсона, позволив оппоненту пробить с линии вратарской. От гола «Спартак» уберег Александр Максименко.

На 86-й минуте Мельгарехо делал диагональ через центр поля, но не сумел поднять мяч на нужную сторону, совершив обрез. Ари убегал один на один, но запутался в мяче, позволив Лоренсо вернуться в оборону и накрыть удар.

Два ляпа на голевые возможности – много для защитника в одном матче.

СРЕДНЯЯ ИГРА В ОБОРОНЕ

Как сыграл парагваец в обороне, если вынести грубые ошибки за скобки? Средне.

В разрушении преуспел его коллега – правый защитник Андрей Ещенко. На его счету 5 отборов и 8 перехватов. На его фоне цифры Мельгарехо очень скромные – 1 отбор и 2 перехвата. Надежности левому флангу легионер не дал.

С игры «Краснодар» совершил 14 подач в штрафную площадь, 9 – с фланга Мельгарехо. В одном случае Вандерсон перед подачей даже посадил защитника на пятую точку!

Был еще момент, когда Мельгарехо остался против двух оппонентов. И эпизод, когда он не разобрался с Квинси, кому встречать атакующего игрока. На левом фланге «Спартака» подобная неразбериха периодически случается. И не важно, кто играет.

ВОСЬМОЙ ПО ТОЧНОСТИ ПЕРЕДАЧ

Может, Мельгарехо зажег в атаке? Не произошло и этого.

Лоренсо потерялся под краснодарским прессингом. За матч он сделал 27 передач, точность составила 63%! По аккуратности защитник стал лишь восьмым в своей команде!

В атаке Мельгарехо себя не проявил. Из пяти его длинных передач точной стала одна, из трех кроссов до адресата не дошел ни один.

КАРРЕРА НЕ ВРАГ СЕБЕ

Если у кого-то и были вопросы перед матчем «Спартака» с «Краснодаром», почему Дмитрий Комбаров играет регулярно, теперь их быть не должно. Потому что лучше защитника у команды нет. Каррера это показал.

Второй вывод – проблема левого фланга не только в защитнике. Когда соперник насыщает это зону, никакой защитник не спасет. То же самое касается диагоналей на бровку, какие использовал ПАОК – «Спартак» вынужден был перестраиваться, перемещаясь по полю, линии рвались.

Критиковать Комбарова – модно вот уже несколько лет. Часто Дмитрию достается не по делу. Будь в игре с «быками» он на месте Мельгарехо, и россиянина бы разнесли в пух и прах. Привычка, знаете ли.