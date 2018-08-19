Переиграв в домашнем матче «Урал» (4:1), «Зенит» вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ​Два гола и голевая передача на счету аргентинца Себастьяна Дриусси.

ДАННИ И ПАВЛЮЧЕНКО

22 апреля 2017 года эти команды открывали «Арену Санкт-Петербург». Матч завершился победой хозяев 2:0, но запомнился тем, что «Урал» после трех удалений заканчивал его с семью полевыми игроками.

Казалось бы: прошло всего 16 месяцев, но кажется, что матч был чуть ли не в прошлом веке. Стадион с тех пор принял и финал Кубка Конфедераций, и семь матчей ЧМ-2018. «Зенит» тренировал тогда Мирча Луческу, а в основе вышли Мигель Данни, Александр Кокорин, Виктор Жулиано, Артур Юсупов, Доменико Кришито… Где они сейчас?

У «Урала» изменений не меньше – Александра Тарханова на тренерском мостике сменил Дмитрий Парфенов, закончил выступления Роман Павлюченко, кстати, один из трех удаленных…

Поклонники «Зенита» не видели любимую команду с 4 августа, когда питерцы одолели дома «Арсенал» и вышли в лидеры чемпионата России. За эти 15 дней команда успела съездить в Казань, где одолела «Рубин» (1:0) и переписать историю, разгромив в ответном раунде Лиги Европы минское «Динамо» 8:1. Последний матч прошел без зрителей и все моменты они могли увидеть только по телевизору.

ХОДЖАНИЯЗОВ И БАВИН

Матч с минчанами длился 120 минут, и «Зенит» оставил на поле много моральных и физических сил. Поэтому наставник сине-бело-голубых Сергей Семак сделал сразу три замены – вместо Александра Анюкова, Далера Кузяева (он пропускал матч из-за дисквалификации) и Эрнани на в составе появились Игорь Смольников, Себастьян Дриусси и Роберт Мак.

Дмитрий Парфенов тоже ищет варианты усиления, ведь команда пропускает в каждом матче и не побеждает. На этот раз Дмитрий рискнул доверить левый фланг обороны воспитаннику питерского футбола Джамалдину Ходжаниязову. Парень подавал большие надежды. В премьер-лиге он дебютировал за «Зенит» ровно пять лет назад (ему тогда едва исполнилось 17 лет), а свой последний матч на высшем российском уровне провел 28 марта тогоже сезона-2013/14 уже за «Амкар». Потом были травмы, аренды и 4,5 года без большого футбола.

По дебюту встречи показалось, что «Зенит» устал больше, чем предполагали специалисты. Юрий Бавин, тоже впервые вышедший в стартовом составе «Урала», подобрал бесхозный мяч на линии штрафной и отправил его в нижний угол. Под удар по-хоккейному бросились Кристиан Нобоа и Бранислав Иванович, но это не помогло – 0:1.

ЕРОХИН И СЕМАК

Тут же Андрей Лунев«подарил» момент Владимиру Ильину – тот промахнулся. «А счет 0:2 был бы поинтереснее», – наверняка подумали поклонники московского «Спартака», который почти сутки возглавлял к тому времени турнирную таблицу чемпионата России.

«Зениту» не привыкать отыгрываться. Правда, делал он это в этом сезоне только в двухматчевом противостоянии с минским «Динамо». Три же встречи чемпионата России питерцы выиграли с сухим общим счетом 4:0. Чтобы сравнять счет и выйти вперед в игре с «Уралом» «Зениту» хватило ровно десяти минут. Сначала питерцы показали домашнюю заготовку с розыгрышем штрафного. Паредес перевел на Роберта Мака, тот головой – на Александра Ерохина, который ударом через себя бросил мяч во вратарскую и Себастьян Дриусси вогнал его в сетку – 1:1! Помнится, на Евро-2008 в матче Греция – Россия Сергей Семак сделал похожую скидку на Константина Зырянова, и тот забил единственный гол.

Ерохин тут же забил еще, точно пробив головой после розыгрыша углового удара. Но мяч по пути в нижний угол задел футболку Дриусси, и авторство приписали аргентинцу.

ДЗЮБА И ДРИУССИ

Интересно, что забивал «Зенит» без помощи своей палочки-выручалочки Артема Дзюбы. Ну, разве что отвлекал на себя внимание защитников. Он-то в игре с минчанами сделал хет-трик и точно «расплескал» себя больше остальных. Против «Урала» Дзюба старался. Однажды он упал в штрафной после контакта с соперником, но свисток арбитра промолчал. А вконцовке Артем забил. Он начал атаку на своей половине поля, бросив в прорыв Дриусси, и помчался к воротам «Урала». Партнер отблагодарил Дзюбу великолепным прострелом, а Вараздат Ароян и Сергей Брызгалов остались не удел. Дзюба и Дриусси, на радостях, обменялись щелчками по носам друг друга.

А точку поставил Леандро Паредес точным ударом со штрафного. В итоге у «Зенита» – три из четырех мячей принесли розыгрыши стандартных положений.

«Зенит» – «Урал» – 4:1 (2:1)

Голы: Дриусси, 12, 16; Дзюба, 78; Паредес, 89 – Бавин, 6

«Зенит»: Лунев, Мевля, Иванович, Смольников, Набиуллин (Анюков, 62), Паредес, Нобоа (Краневиттер, 59), Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба (Заболотный, 84)

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Ходжаниязов, Кулаков (Ароян, 70), Балажиц, Бумаль, Бавин (Евсеев, 79), Бикфалви, Димитров, Араторе (Эль-Кабир, 58), Ильин

Предупреждения: Краневиттер, 85 – Бикфалви, 43; Ароян, 74; Евсеев, 88