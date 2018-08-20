«СПАРТАК» НЕ ГОТОВ БИТЬСЯ НАСМЕРТЬ

Отборочные раунды евротурниров, пусть и двухматчевые, – тот же Кубок. С теми же составляющими. Не удивительно, что «Спартак» не взял этот барьер.

А ДВЕ ГОЛОВЫ – ЛУЧШЕ!

В ответном матче с минским «Динамо» Сергей Семак и «Зенит» доказали: чтобы добиться успеха, вовсе не обязательно изобретать что-то сложное. Иногда хватает простых логических решений.

ДЖЕРРАРД ПРИВЕЗЕТ В УФУ МАКГРЕГОРА

За 25 лет «Рейнджерс» всего два раза финишировал ниже 2-го места, и оба случая были восприняты как неудачи. После возвращения в лигу он стабильно заканчивает чемпионат третьим, и теперь это в порядке вещей.

«ЗА ХОРОШУЮ ИГРУ ОЧКОВ НЕ ДАЮТ»

Иррациональность футбола в центральном матче 4-го тура была проиллюстрирована дважды. Первый матч сезона в Краснодаре завершился досадным поражением хозяев, которого они не заслуживали.

БЕССИСТЕМНОЕ СУДЕЙСТВО

Повторы показали: мяч попал Григалаве в плечо. А Безбородову показалось – в руку. Системы VAR у него не было, а карточки – были. Вот он и применил то, что есть в распоряжении, безапелляционно достав красную.

«В ЖИЗНИ И ТАК ПОЛНО ПРОБЛЕМ, ЧТОБЫ ЕЩЕ НА ФУТБОЛЕ ГРУЗИТЬСЯ!»

«В прошлом году мне исполнился «полтинник», я пригласил много народа. Фраза, которая чаще всего в тот день звучала: «Кто бы мог подумать, что ты станешь тренером «Ливерпуля»!» Конечно, я ведь вырос в деревне – в Шварцвальде, играл в каком-то там седьмом дивизионе…» Юрген Клопп – о себе и о футболе.

РОВЕСНИКИ ИЗ РАЗНЫХ ЭПОХ

Дмитрий Харин и Александр Мостовой, родившиеся практически одновременно и игравшие в одно и то же время, – олицетворяют собой совершенно разные витки эпохи нашего футбола. Время Харина – финиш славной советской, время Мостового – трудное начало российской. А ведь им уже по 50!