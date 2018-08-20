Это межсезонье в футбольной Европе принесло нам немало нововведений. Одно из них – закрытие трансферного окна до старта чемпионата. В авангарде идет Англия и Италия. Клубы в премьер-лиге и серии А уже начали борьбу за чемпионство и больше не могут подписывать новых футболистов.

Для российских клубов это – плюс. У наших команд появляется преимущество в 2-3 недели, за которые можно попытаться урвать что-то с барского стола: купить тех, кто уже не может перебраться в Англию с Италией, или забрать из этих стран футболистов, со старта оказавшихся не нужными своим клубам.

Квинси уже некуда ехать

Есть и отрицательный момент. Игроки из России уже лишены возможности перебраться на Апеннинский полуостров или на Британские острова. Это – плохая новость для некогда лучшего бомбардира «Спартака» Квинси Промеса. Голландца еще в прошлом сезоне сватали в английские клубы, на которые он и сам посматривал с плохо скрываемым вожделением. Этим летом практически не осталось сомнений, что после очередного великолепного сезона в «Спартаке» Квинси должен уезжать.

За переезд говорило все. Был интерес ос стороны нескольких команд из Англии, Италии и Испании. Игрока уже поджимает возраст – 26 лет едва ли не последний шанс не просто переехать куда-то, но и построить на новом месте успешную карьеру. Да и в России Промес достиг потолка: выиграл чемпионат страны, стал лучшим бомбардиром, сыграл в Лиге чемпионов. О чем еще мечтать?

Но во время трансферного окна что-то пошло не так. В Англии период заявок завершился, а Промес так и остался в России. Оставался едва ли не последний приемлемый для футболиста вариант – Италия, хотя он и отдавал всегда предпочтение АПЛ. Более или менее предметный интерес присутствовал со стороны «Милана», но россонери вынуждены были отказаться от идеи приобретения голландца – якобы отпугнула цена, которую назвали в «Спартаке». До последнего маячил не самый интересный для игрока вариант с «Валенсией», но и испанский клуб выбрал опцию подешевле – арендовал на позицию левого инсайда игрока сборной России Дениса Черышева.

Теперь существует реальная опасность того, что Промес в России, говоря по-простому, стухнет. Первые неприятные признаки мы уже наблюдаем. Подобных примеров за последние годы набралось немало, в том числе и в «Спартаке».

Веллитон

В «Спартак» бразильский парнишка по имени Веллитон переходил молодым и перспективным футболистом. Первый сезон ушел на адаптацию (12 игр, 4 гола), второй – на борьбу за место в основе (10 матчей, 6 голов), а уже в третьем и четвертом сезонах Веллитон раскрылся полностью – 53 игры и 40 голов. Дважды подряд бразилец становился лучшим бомбардиром премьер-лиги. Тут же поползли слухи о том, что к Веллитону присматриваются такие клубы, как «Ливерпуль», «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и даже мадридский «Реал». Однако игрок из «Спартака» так никуда и не ушел. В сезоне-2011/12 в 21 матче он забил всего 7 голов, а годом позже – вообще не смог ни разу отличиться в 8 играх. Свой единственный шанс стать звездой в сильном европейском чемпионате во время аренды в «Сельте» бразилец не использовал – на поле он не появился ни разу, зато несколько раз попадал в сводки происшествий, в том числе и за превышение скорости на своем авто в нетрезвом состоянии. Сейчас 31-летний футболист выступает за клуб из ОАЭ «Аль-Шарджа», за который в 19 матчах забил 7 голов.

Даниэль Карвальо

Самый известный пример «протухшего» в России футболиста – экс-звезда московского ЦСКА Даниэль Карвальо. В 2005 году он был главным архитектором побед армейцев в Кубке УЕФА. После триумфального финала в Лиссабоне на армейцев предложения посыпались, как из рога изобилия. Евгений Гинер на все отвечал отказом – мало предлагали. Самый реальный вариант – миланский «Интер». Карвальо уже одной ногой был в Италии, но в последний момент сделка сорвалась. В Россию после отпуска он вернулся в плохом настроении и с несколькими килограммами лишнего веса. В этот момент гениальный футболист просто бросил играть в футбол – терпел до окончания контракта. Пару раз сходив в аренду он бесплатно уехал на родину. В Бразилии Карвальо тоже не пригодился – несколько раз прерывал карьеру из-за отсутствия предложений, а однажды даже провел сезон в мини-футболе. В феврале 2018 года 35-летний игрок официально завершил карьеру.

Вагнер Лав

Пересидевшие в России футболисты – армейская классика. Возможно, лучшим игроком в истории ЦСКА был бразильский нападающий Вагнер Лав, ставший звездой все в том же сезоне-2004/05. Интерес со стороны иностранных клубов к футболисту сохранялся вплоть до 2008 года, когда он стал лучшим бомбардиром в составе ЦСКА, и даже дольше. Но красно-синие не собирались его никуда отпускать. Да и сам Лав был счастлив в России, иногда, правда, уезжая в аренду на родину, в Бразилию, по которой сильно скучал. Кто знает, каких высот он смог бы достичь, отнесись серьезнее к интересу со стороны «ПСЖ», «Ромы», «Порту» или мадридского «Атлетико». В 2016 году он все же оказался во Франции, в «Монако», но на тот момент футболисту уже было 32 года – ни о каких перспективах и речи быть не могло.

Алехандро Домингес

Один из лучших легионеров в истории казанского «Рубина» – аргентинский форвард Алехандро Домингес. Впервые в Европе на него обратили внимание после успешного сезона 2006 года. Однако более привлекательное предложение поступило от питерского «Зенита», куда футболист и переехал. В «Зените» он стал чемпионом России, но прежней игры уже не показывал – постоянно оставался без внимания своих партнеров, тянувших одеяло на Андрея Аршавина. Даже после «Зенита» было не поздно уезжать в Европу, но Алехандро выбрал вариант с возвращением в «Рубин». После феноменального сезона он все же переехал в Европу, перейдя на правах свободного агента в «Валенсию», за которую в двух сезонах не забил ни одного гола. В свое время им интересовался мадридский «Атлетико». В итоге он все же сыграл в Мадриде, но лишь за «Райо Вальекано», да еще и на закате своей карьеры. Пока футболист пребывает без клуба и вполне возможно, если команду так и не найдет, – повесит бутсы на гвоздь.

Мигель Данни

В Россию португалец Мигель Данни приезжал никому неизвестным игроком – больше в качестве довеска к Манише и Коштиньо. Звезды, проведя год в нашей стране, быстро уехали, а Данни остался и стал настоящим феноменом, сначала в «Динамо», а потом и в «Зените», куда перешел за рекордные 30 млн евро. Европейские гранды Данни, конечно, не интересовались, но у футболиста была возможность оказаться, например в АПЛ – в «Эвертоне». Интересовался им и «Порту». В принципе, учитывая, что Мигель является клиентом футбольного суперагента Жорже Мендеша, при желании его могли устроить в очень сильные команды. Проблема в том, что желания такого у Данни не возникало. Вот он и остался первым парнем на русской деревне, так и не попытав силы в лиге из европейского топ-5. Проведя сезон в пражской «Славии», 35-летний вернулся в Португалию – в родной «Маритиму», в котором скорее всего и завершит карьеру.

Николас Ломбертс

Переехав из «Гента» в «Зенит», защитник Николас Ломбертс вырос в основного футболиста сборной Бельгии. После победы сине-бело-голубых в Кубке УЕФА, на игрока был высокий спрос – им интересовались и «Ювентус», и дортмундская «Боруссия». Однако вместо переезда в Европу, Николас выбрал подписание нового контракта с «Зенитом». В итоге Ломбертс досидел в России до того момента, пока его не перестали включать в состав сине-бело-голубых. Осталось лишь немного поскандалить, требуя трансфера, дождаться окончания срока действия контракта и уехать – к скромный бельгийский «Остенде».