ОНА БЫЛА ПЬЯНОЙ. ЕГО ЭТО УСТРОИЛО

Британский таблоид Daily Star сообщил об очередном скандале с участием футболиста. На этот раз издание утверждает, что один из игроков, выступающих сейчас в АПЛ, изнасиловал французскую топ-модель. В интересах следствия имя спортсмена не сообщается, однако известно, что летом он участвовал вместе со своей сборной на ЧМ-2018 в России. Также пресса охотно делится другими подробностями этой пикантной истории.

Девушка утверждает, что познакомилась с насильниками – футболистом из АПЛ и его другом, выступающем в любительской лиге – через друзей. Сначала компания встретилась в ресторане в Мейфэре, а затем двинула в один из лондонских ночных клубов. Модель согласилась потусить, хотя изначально хотела отправиться в съемную квартиру в Вестминстере, чтобы собрать вещи перед возвращением во Францию.

В итоге модель сильно напилась. По ее же словам, она выпила два бокала шампанского и одну стопку водки, но этого хватило, чтобы потерять связь с реальностью. Модель также сообщила, что танцевала с футболистом и целовалась. Далее ей стало плохо и она выразила желание отправиться домой. Парни проследовали за ней.

Читая опубликованные показания модели, все это больше походит на историю Дианы Шурыгиной. Француженка утверждает, что легла спать одна, предварительно раздевшись. А проснулась она уже оттого, что ее насилуют двое футболистов, один из который, напомним, известный и является игроком клуба АПЛ. Несмотря на всю ситуацию, у девушки не было сил бороться с насильниками и в какой-то момент она просто потеряла сознание. Далее она проснулась уже утром и увидела рядом с собой в кровати своего футбольного друга.

ФУТБОЛИСТЫ ОТРИЦАЮТ ФАКТ НАСИЛИЯ

Таблоид также сообщил, что товарищ топ-футболиста рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он и его друг никого не насиловали, а пьяное состояние девушки отметили для себя еще в клубе. Они лишь помогли девушке добраться до дома и уложили ее спать. Парни также рассказали, что она чуть было не рухнула в ванной, так как уснула прям в душе.

В слова парней отчасти верится, так как потерпевшая обратилась в полицию лишь по приезду во Францию, хотя могла сделать это еще в Англии. Там она и рассказала свою историю спустя несколько часов после возвращения в Париж. Почему она не подала заявление в Британии? Модель утверждает, что полицейский участок был закрыт.

КТО БЫ ЭТО МОГ БЫТЬ?

Да кто угодно. На чемпионат мира в России в составе своих национальных сборных приехали 124 футболиста, это наибольшее число игроков из одной лиги. Один только «Ман Сити» отправил на ЧМ 16 человек. Если говорить о лондонских клубах, а изнасилование произошло именно там, то условные «Челси» и «Тоттенхэм» отправили в Россию по 12 игроков.

Разумно сузить круг и привести список всех игроков лондонских клубов, кто приезжал в Россию. Уехавших из АПЛ этим летом уже не считаем:

«Челси»: Рюдигер (Германия), Кристенсен (Дания), Лофтус-Чик, Кэйхилл (оба – Англия), Мозес (Нигерия), Кабальеро (Аргентина), Аспиликуэта (Испания), Виллиан (Бразилия), Батшуайи, Азар (оба – Бельгия), Канте, Жиру (оба – Франция).

«Тоттенхэм»: Сон (Корея), Эриксен (Дания), Д. Санчес (Колумбия), Вертонген, Дембеле, Алдервейрелд (все – Бельгия), Льорис (Франция), Роуз, Алли, Триппьер, Дайер, Кейн (все – Англия).

«Арсенал»: Уэлбек (Англия), Озил (Германия), Эль-Ненни (Египет), Ивоби (Нигерия), Оспина (Колумбия), Монреаль (Испания), Джака (Швейцария).

«Вест Хэм»: Фабиански (Польша), К. Санчес (Колумбия), Лансини (Аргентина), Чичарито (Мексика).

«Кристал Пэлас»: Суаре, Куяте (оба – Сенегал), Миливоевич (Сербия).

Конечно при всем желании можно указать футболистов со всего юга Англии, так как страна небольшая и многие из них предпочитают оттягиваться именно в Лондоне. Но тогда есть риск запутаться окончательно.