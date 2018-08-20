– «Зенит» разошелся. Сергей Семак нашел подход к аргентинцам и создал хорошую атмосферу в команде?

– В контрольных играх перед сезоном и по первым матчам чемпионата было видно, что Паредес не горит желанием оставаться в «Зените». Но победы 8:1, когда команда отыгрывается после 0:4, окрыляют. И особенно представителей Латинской Америки. И с «Уралом» Паредес забил и отдал пас. Видно, что он психологически ожил, что ему такая игра нравится. И здесь надо говорить не только про Паредеса, Дриусси тоже забил два гола.

Теперь о Семаке и его роле. В «Зените» сменился тренер, ушел Манчини, который для аргентинцев был непререкаемым авторитетом. Пришел Семак, для аргентинцев он не авторитет, но они видят, как Сергей себя ведет. Один его забег на поле в костюме после финального свистка ответного матча Лиги Европы с минским «Динамо», когда он бросился на всю эту кучу-малу, чего стоит. И заметьте, как Семак ведет себя после матчей: выходит на поле, каждому игроку пожимает руку, говорит какие-то слова. Такое отношение не может не подкупать футболистов. И тут еще случились две разгромных победы.

Скажу так: пока аргентинцам и, конечно, всем остальным все это нравится. Но сейчас трудно сказать, сколько это продлится. Вспомните прошлый сезон, когда «Зенит» всех громил, и чем все закончилось.

И вкратце о Нобоа. Выбыл он на полгода, это серьезная потеря для «Зенита». Нобоа системообразующий игрок.

– ЦСКА укрепился не очень известными футболистами и впервые крупно выиграл. Выведут новички команду на новый уровень?

– Когда из ЦСКА ушло по разным причинам больше половины основного состава, всем казалось, что теперь будут играть Чалов и компания. Однако армейцы были активны на трансферном рынке и приобрели сразу нескольких футболистов.

Отдельно хочу сказать про исландцев. Они трудяги, не замечены в прожигании жизни, режимщики, они едут работать и зарабатывать. ЦСКА приобрел одного исландца и уверен, не пожалеет, я про Магнуссона. Если продолжать про защитников, то вернули Чернова, взяли Бекао. И теперь линия обороны после таких потерь кажется восстановлена.

Что касается матча с «Арсеналом», то армейцы начали очень ярко – прессинг, уверенность. Хотя после забитого гола создалось впечатление, что немного этого испугались. Только время окажет, выведут ли новички ЦСКА на новый уровень, но ясно, что армейцы будут терять очки.

– «Спартак» победил в Краснодаре, а вратарь Александр Максименко выглядит все увереннее, провел четыре матча на ноль в чемпионате России. Сможет ли он стать вторым Дасаевым?

– «Краснодар» был ближе в победе. Хозяева много били издалека, а однажды Максименко просто выручил. Еще один раз хозяева попали в крестовину. В самой штрафной возможностей у «Краснодара» почти не было. С приходом Жиго в «Спартаке» наладилась оборона в центральной зоне.

Теперь про моменты, которые вызвали столько споров. Ари вбежал в штрафную, пробил, и ему показалось, что мяч попал в руку защитнику. Но на повторе видно, как мяч скользнул по груди спартаковца, возможно, коснулся кисти, но при этом даже не изменил направления. Ари перевозбудился после этого и в концовке на ровном месте заработал удаление. Бразилец вновь требовал пенальти. Кто-то из спартаковцев падая, при падении коснулся Ари. Пенальти не было, после чего Ари головой ударил с лицо Жиго, за то, что тот просто высказывал ему за его поведение. Если подвести итог матча, «Спартак» должен был проигрывать, но фарт помог красно-белым победить.

Про Максименко. Он грубо ошибся только один раз – в матче в ПАОКом в Афинах. Однако Каррера не стал его менять, поставил на ответный матч, где молодой вратарь несколько раз просто выручил команду. Выбирая между опытным Артемом Ребровым и молодым Максименко, Каррера предпочитает Максименко. У меня уже спрашивают, не просматривается ли аналогия с Ринатом Дасаевым?

Константин Иванович Бесков сразу сделал ставку на юного Дасаева, когда он появился в «Спартаке», но там была другая ситуация. В команде был отличный вратарь Александр Прохоров, который дважды признавался лучшим голкипером СССР. Саша оказывал влияние на группу футболистов, что очень не нравилось Бескову. Поэтому он и сделал ставку на Дасаева, чтобы убрать Прохорова, и Ринат быстро стал основным вратарем. Маскименко тоже начал по-дасаевски, поэтому будем держать за него кулаки.

– «Ростов» разгромил «Енисей», у команды видна игра. Это заслуга Валерия Карпина?

– Когда Карпин пришел в прошлом сезоне, игра у команды не очень смотрелась. Но сейчас чувствуется его рука. «Ростов» показывает отрытый футбол, это спартаковская школа, которую Карпин сам прошел. Этот футбол он прививает «Ростову» и видно, что самим игрокам такой футбол нравится. Конечно, можно сказать, что «Ростов» пока играл с новичками лиги и потенциальными середняками, но нельзя забывать, что в Москве был обыгран ЦСКА.

– «Локомотив» наконец забил и победил в Самаре, но убедительной игры не показал. Когда «Локо» вернется на чемпионский уровень?

– «Крылья» выглядели не хуже. Безупречно играет Гилерме, на данный момент он и является лидером «Локо». Победа в Самаре – это его победа! В прошлом сезоне во многом игру определяли братья Миранчуки, Фарфан и Фернандеш. Все четверо пока далеки от своего лучшего состояния. Это главная причина того, что команда пока не похожа на себя прошлогоднюю. Но «Локо» прилично усилился: Смолов, Крыховяк и Хеведес. Класс этих футболистов не вызывает сомнений, им необходимо время, чтобы вписаться в команду.