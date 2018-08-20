После поражения от «Спартака» со счетом 0:1 «Краснодар всеми силами старается доказать, что в нем виноват судья, причем не случайно.

«Краснодар» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. Решающий гол влетел в ворота быков в концовке матча, в котором они превосходили соперника по всем статьям и по-хорошему должны были выигрывать.

В матче было сразу несколько эпизодов, в которых представители «Краснодара» усмотрели ошибки арбитра, не позволившие их клубу победить. Ключевые – два не назначенных пенальти в случае с игрой рукой Лоренсо Мельгарехо и фоле Квинси Промеса на Ари.

Прозрачный намек

Матч завершился два дня назад, а у «Краснодара» все еще бомбит. В понедельник утром в официальном твиттере клуба появилось видео с моментом, в котором арбитр матча Сергей Лапочкин не назначил пенальти за фол на Ари. Следом шел момент из предыдущей встречи «Спартака» с «Краснодаром», в котором в похожей ситуации с фолом на Зе Луише судья указал на точку. Того арбитра звали… Сергей Лапочкин.

Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной и третья игра из трёх, которые он судит между нашими командами подряд!



Вы все сами можете оценить без слов! 👇https://t.co/Aw6mGgq1am — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 19, 2018

Все в том же сообщении «Краснодар» напомнил, что меньше, чем за календарный год один и тот же судья, Лапочкин, обслуживал игры быков со «Спартаком» уже третий раз. Во всех трех встречах краснодарский клуб потерпел поражения, а общий счет по голам составил 1:7.

Дальше – больше. Чуть позже «Краснодар» опубликовал видео моментов матча со «Спартаком», в которых были показаны желтые карточки, и в которых арбитр решил обойтись без предупреждений. Видео было снято системой VAR, которая как раз проходила тестирование на арене в Краснодаре.

Владимир Хашиг: «Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче «Краснодар» – «Спартак» (4-й тур РПЛ сезона 2018/19). Как я вчера и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR».https://t.co/YB3Bps3Mrw — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 20, 2018

Безжалостная статистика

Мы не эксперты, чтобы оценивать эпизоды, в которых судья принял те решения, которые он принял. Для этого существует специальная комиссия, которая выносит арбитрам оценки, напрямую влияющие на их карьеру. Вместо этого мы решили поближе присмотреться к статистике Сергея Лапочкина в чемпионатах России. Поверьте, если мы решили посвятить этому материал, цифры того стоят.

«Краснодар» уже рассказал о том, что Лапочкин обслуживал три последних матча клуба со «Спартаком». Мы добавим: из семи последних матчей Лапочкина в чемпионате России, в трех друг с другом играли «Краснодар» и «Спартак» - почти половина!

Еще один удивительный факт: победная серия «Спартака» в матчах, которые обслуживает Сергей Лапочкин, в субботу достигла… десяти игр! За эти десять матчей красно-белые пропустили всего 4 мяча.

И самая убойная цифра: в матчах, которые обслуживал Лапочкин, «Спартак» взял 81,9% очков – 24 игры, 19 побед, 2 ничьи и 3 поражения – всего 59 очков.

Отмазки не прокатят

Мы решили попытаться оправдать Лапочкина. Все же есть факторы, которые отчасти могут объяснить такую перекошенную статистику. Смотрите, Лапочкин – арбитр из Санкт-Петербурга, поэтому он не обслуживает сразу две категории игр с участием «Спартака»: игры красно-белых с московскими клубами (их практически всегда судят московские или подмосковные арбитры) и игры «Спартака» с «Зенитом» (судья из Питера не может обслуживать матч команды из своего родного города, если она не играет со своими земляками). Выходит, Лапочкин не работает на играх «Спартака» с такими грозными соперниками, как «Зенит», ЦСКА, «Локомотив». Он судит «Спартак» во встречах с «Амкаром», «Анжи», «Уфой» и прочими андердогами. В таких играх красно-белые, каждый год борющиеся за чемпионские звания, априори должны набирать большое количество очков.

Получилось оправдать? Может показаться, что да, получилось. Но мы решили копнуть еще чуть глубже, чтобы быть до конца честными. Мы проверили, как тот же самый Лапочкин работает с другими московскими командами.

На играх ЦСКА Сергей работал то же самое количество раз, что и на матчах «Спартака» - 24. Вряд ли кто-то поспорит, что за последние лет десять ЦСКА набирает очков как минимум не меньше, а то и больше, чем красно-белые. Должно ли это отражаться и в статистике рефери? Должно. Но не отражается.

При судействе Лапочкина ЦСКА взял лишь 68,1% очков – 14 побед, 7 ничьих и 3 поражения в 24 матчах. С «Локомотивом» статистика еще хуже – лишь 57,8% очков – 10 побед, 3 ничьих и 6 поражений в 19 встречах. Не самый слабый «Краснодар» Лапочкин явно недолюбливает: 46,9% очков – 9 побед, 4 ничьи и 9 поражений в 19 матчах.

Еще один факт, который говорит не в пользу объективности Сергея Лапочкина – сводная таблица всех арбитров, которые обслуживали матчи «Спартак» в этом и предыдущем сезонах. Мы посчитали, сколько процентов очков при их судействе за всю их карьеру набрал красно-белый клуб. Оказалось, что Лапочкин – самый удачный судья для народной команды, можно сказать – спартаковский судья.

Ближайший «преследователь» Лапочкина – Владимир Москалев «помог» набрать «Спартаку» 80,9% очков в играх, которые обслуживал – но это всего 7 матчей. Если брать цифры на порядок выше, то следующий судья, отработавший хотя бы в полутора десятках игр с участием «Спартака» - Алексей Николаев. При нем «Спартак» смог набрать всего 56,4% очков – на четверть меньше, чем при судействе Лапочкина!

Мы ни на что не намекаем, не стараемся жонглировать цифрами и пытаемся быть максимально объективными, но факты говорят о том, что Сергей Лапочкин – невероятно счастливый для «Спартака» арбитр.