Четвертый тур изобиловал неоднозначными судейскими решениями, которые вызвали возмущение у представителей некоторых клубов – в первую очередь «Краснодара» и «Арсенала». Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров публично прокомментировал эти эпизоды. Но не всех авторитетных арбитров эти объяснения устроили. Бывший судья ФИФА Игорь Захаров выступил с критикой Егорова, увидев пенальти в ворота «Спартака» в Краснодаре и не согласившись с удалением игрока «Арсенала» в матче с ЦСКА. Вот оценка Захарова спорных моментов тура.

«ПРОМЕС НЕ ХОТЕЛ, НО ЭТО ЕГО НЕ ОПРАВДЫВАЕТ»

– Была ли рука у Мельгарехо в матче «Краснодар» – «Спартак»?

– Этот эпизод вообще не требует обсуждения, я на него даже не обратил внимания. Мяч именно попал в руку, так что пенальти здесь не было.

– Был ли пенальти в концовке матча, когда Ари упал в штрафной «Спартака» после контакта с Квинси Промесом?

– По моему мнению, как бывшего арбитра ФИФА, глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров придерживается ошибочной точки зрения по данному эпизоду. Он объясняет, что на предсезонных сборах судьям демонстрировались подобные моменты, но это не так.

Ари пытался сыграть в мяч. Одна нога у него находилась на земле, он не выпрыгивал вверх в борьбе за мяч. А Промес сыграл безрассудно. Конечно, голландец тоже старался сыграть в мяч, но он должен был понимать, что, вступая в единоборство в штрафной площади, игрок рискует вдвойне.

Меня, как бывшего футболиста, учили – если защитник идет в подкат, на 50 процентов это пенальти. А здесь Промес выпрыгивает вверх и (пусть и неумышленно) лишает Ари возможности продвижения. С моей точки зрения все однозначно: 11-метровый удар без применения дисциплинарных санкций.

– Почему судья Сергей Лапочкин принял иное решение?

– Это произошло в концовке матча, а эпизод получился критичным. К тому же сыграли роль позиция Лапочкина и его восприятие эпизода. Давно знаю Сергея, он хороший арбитр и продолжает расти прямо на глазах, но справедливость важнее – это был пенальти.

Проведем аналогию с жизнью. Человек шел по улице и случайно кого-то зарезал, а потом говорит: «Я не хотел». Но это не отменяет того факта, что он должен быть наказан. Промес тоже не хотел, но нарушил правила.

А на сборах судьям демонстрировались немного другие эпизоды. Я же сам внимательно их просмотрел. Поэтому если сейчас ошибаюсь, значит, чего-то не понимаю в футболе.

В воскресенье Егоров в передаче у Георгия Черданцева на «Матч ТВ» публично признал, что неправильно назначил Лапочкина на эту игру. В мое время такого не было, чтобы судей назначали, не спросив мнение клубов. Эта оценка собственных действий вызывает уважение, но для меня это лишний раз говорит о квалификации Егорова.

– Заслужил ли Ари красную карточку за свои дальнейшие действия?

– Ари был совершенно правильно удален. Футболист должен уметь владеть своими эмоциями и не отвлекаться от игры. Ему ведь за это деньги платят. Возможно, у него внутри что-то происходит, но это его личные проблемы, он обязан с ними справляться. Это я вам говорю как бывший футболист, а не судья.

– «Краснодар» выложил в твиттере видео, в котором провел параллели с предыдущим матчем против красно-белых, когда в ворота «быков» в схожей ситуации был назначен пенальти за фол против Зе Луиша.

– Не надо проводить никаких аналогий, это совершенно разные матчи и эпизоды.

«ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ ГРИГАЛАВЫ АРМЕЙЦЫ СОВЕРШИЛИ ФОЛ»

– Перейдем к матчу ЦСКА – «Арсенал». Справедливо ли Владислав Безбородов удалил защитника туляков Гию Григалаву?

– По видеозаписи нельзя четко судить, играл ли он рукой. Да, скорее всего, играл. Если это так, для меня это срыв атаки, который карается предупреждением, но никак не удалением! Там ведь рядом был еще один защитник. Если же руки не было, следовало продолжить игру. Насколько мне известно, резервный арбитр сигнализировал Безбородову о нарушении, но решение принимал уже он сам. А ассистент не мог оценить ситуацию.

Здесь важно другое. С моей точки зрения, глава департамента должен быть более аккуратен в публичной оценке подобных эпизодов. Потому что все они спорные и заслуживают как минимум дискуссии, и категоричная оценка здесь недопустима. А именно категоричность сквозит в заявлениях Егорова.

Кстати, перед эпизодом с удалением Григалавы был явный фол, который Безбородов пропустил. Это не сильно влияет на итоговую оценку судьи, но это факт. Однако глава департамента публично говорит о том, что не считает это фолом… Мне, как человеку, читающему лекции судьям, совершенно непонятно, как объяснять слушателям, что в этом эпизоде не было фола…

Лапочкин и Безбородов мне очень симпатичны, как арбитры и профессионалы, и оба эпизода были очень сложными. Я вообще всех наших арбитров уважаю и люблю, но не до такой же степени, чтобы не признавать их ошибок! И мне понятно возмущение клубов. Которые все настойчивее требуют введения VAR в РПЛ, чтобы узнать истину.

– Почему категоричная оценка спорных эпизодов недопустима?

– Потому что есть школы судейства и молодые арбитры, которые тоже видят эти эпизоды. Мы так все вместе запутаемся, особенно люди, которые руководят футбольными школами. Если мы начнем объяснять молодым арбитрам нюансы судейства на основе этих эпизодов, то они будут неверно информированы.

– Система VAR помогла бы сделать эпизоды менее спорными, а решения судей – более прозрачными?

– Вопрос непростой. Если вводить VAR, то во всем чемпионате, а не на отдельных стадионах, иначе получится петрушка. И еще вопрос, кто и как будет этой системой руководить. Тот же чемпионат мира показал, что VAR несовершенна. Ее надо доводить до ума. Это тема для очень серьезной дискуссии.

– Вы довольно резко отзываетесь о руководителях судейского корпуса. Не опасаетесь репрессий?

– Как уже бывший футболист, судья и инспектор, которого в августе незаслуженно отстранили от игры во втором дивизионе, считаю, что не нарушаю конвенцию УЕФА, высказывая свою точку зрения. К сожалению, на сегодняшний день доступа к Виталию Мутко и Александру Алаеву у меня нет, но мне бы очень хотелось, чтобы они обратили внимание на эту непростую ситуацию. Имею в виду и мой случай, и те ошибки, которые были допущены арбитрами в четвертом туре РПЛ. Вернее – то, как они были прокомментированы департаментом судейства и инспектирования РФС.