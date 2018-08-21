– Впереди еврокубковый матч с «Рейнджерс». Насколько команда уже привыкла играть в таком графике?

– Мы к этому стремились и сегодня приобретаем необходимый опыт, который нам нужен. Я сегодня все равно доволен своими ребятами, они молодцы, пытались что-то сделать. Да, не получилось. «Динамо» сегодня было интереснее, вскрыло нас. Их победа абсолютно залуженная. Завтра мы уже будем готовиться к матчу с «Рейнджерс». Если завтра получим визы, а мы должны их получить, то 22-го вылетаем в Глазго, а 23-го сыграем. 26-го уже матч с «Зенитом». Так что времени грустить о сегодняшней игре не будет.

– Что касается виз, откуда всплыла информация о сроках и насколько сложна эта процедура в ситуации с футбольным клубом? Понятно, что обычному гражданину страны получить визу сложнее, чем футболисту.

– Я давал интервью и сказал, что около пяти дней визу получают в обычном режиме. Мы идем по ускоренному пути. Это занимает при подаче сутки. РФС, РПЛ и УЕФА помогли нам в этой ситуации и «Рейнджерс» быстро выслали нам необходимые документы, поэтому для нас проблем нет. Мы спокойно в определенном режиме подали документы. Просто надо смотреть правильный период.

– Матч с «Рейнджерс», наверное, главный в истории «Уфы». Команда соперника возрождается, и болельщики наверняка погонят ее вперед.

– В течение двадцати дней получается, что мы переключаемся с Лиги чемпионов, вернее, с Лиги Европы, оговорка по Фрейду (улыбается), на чемпионат и в таком режиме идем. Даже сегодня я на себе ощущаю, что эмоций чуть-чуть не хватает. Мне кажется, что команда должна себя очень серьезно показать в Шотландии. Все-таки мы будем биться, и играть не только за свой клуб, и республику, но и за Россию, и это даст дополнительный стимул для ребят. Плюс сумасшедшая поддержка будет в Глазго, мы это знаем. Сорок девять тысяч человек будут петь и поддерживать свою команду, а заодно погонят нас. Я надеюсь на хороший результат и уверен, что мы пройдем этот этап и выйдем в групповой этап Лиги Европы.

– Вы сказали, что даже у вас не хватает эмоций на матчи чемпионата России. А нет ли у игроков внутреннего деления на топ-матчи и игры проходные, потому что впереди 26 туров?

– Я поэтому и сказал про свои эмоции. Думаю, что если у меня они эмоции, то в команде это присутствует. Это не говорит о недооценке соперника. Это общая тенденция и нужный опыт. Нужно играть в таком режиме. Все ведущие клубы Европы, России играют в таком ритме. Для нас это что-то новое, поэтому где-то не успеваем переключить эмоции. Мы приобретаем опыт, делаем это тяжело. Легко не будет. Но даже то, что сегодня мы получили такой результат, который нас не устраивает, это дополнительный стимул, чтобы подумать, двигаться вперед в том направлении, которое мы выбрали. Мы взяли свою модель, путь, по которому пойдем, и будем по нему идти. Время и результат нас рассудит.

– Сегодня за «Уфу» дебютировал Ловро Бизяк. Можно сказать, что комплектация перед Лигой Европы уже окончена?

– Селекционная работа и трансферная политика идет каждый день и каждую минуту. Мы находимся в переговорном процессе еще с несколькими игроками. Если получится – будет хорошо. Может прийти один легионер, но тогда и уйдет один легионер. По российским футболистам переговоры идут все время. Мы надеемся, что усилим команду. Мне понравилось сегодня, как играл Бизяк. Он показал то, что от него требуется. В следующей игре он прибавит еще сильнее.

– Что дало «Уфе» в плане развития клуба участие в Лиге Европы? Стал ли клуб солиднее?

– Это должны судить не мы. Я как менеджер, узнаю много нового для себя. И надо учиться дальше всем нам, кто работает в футбольном клубе «Уфа». Надеюсь, эти крупинки дадут тот результат, на который мы надеемся.