Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ответил на вопросы журналистов по итогам матчей 4-го тура РПЛ.

– Вы предложили запретить критику арбитров. Не считаете это странным?

– У нас есть, так сказать, предложение выйти с этим предложением. Я отвечаю за это направление, высказывая какое-то мнение, я высказываю мнение департамента.

Критика должна быть обоснована. А когда критикуют не по игре и в каком-то другом направлении – это непонятно. Мы не скрываем ничего, мы готовы общаться.

Мы просмотрели все спорные моменты матчей 4-го тура по мнению прессы, телевидения, клубов, по намешу мнению. Мы сейчас делаем видео-нарезки и отсылаем их инспекторам, сопровождая своим мнением.

– Когда человек выбирает работу арбитра, он должен быть готов к критике, разве нет?

– А чем работа арбитра в России отличается от такой же работы в Англии? Там арбитры тоже знают, с чем будут сталкиваться в будущем. Если великий тренер Жозе Моуринью выскажется в адрес судей, его оштрафуют или дисквалифицируют. И никого не волнует, насколько большая персона выступила с критикой арбитров. Но я не призываю по этому принципу штрафовать и дисквалифицировать народ у нас.

Касаемо перепалки с Сергеем Галицким. Он задал мне вопрос, я ему ответил. Я с большим уважением отношусь к Галицкому, он много сделал для нашего футбола. А вот когда псевдоспециалисты говорят о нашей работе, которые вообще не разбираются в теме, это странно.

Мне было бы легче всего замкнуться и никому не отвечать. Понимаю, что это ваша работа – как можно быстрее разобраться в ситуации. Но сразу после работы судей я не могу комментировать их работу, после моих слов инспектор может засомневаться и поставить не совсем ту оценку. Я, например, скажу, что арбитр правильно поставил пенальти, инспектор выставит ему отличную оценку, а на следующий день появится видео и вдруг окажется, что мы ошиблись. Но я сразу скажу, что не собираюсь никого отмазывать.

Если мы совершаем ошибку, я говорю о ней. В очень сложной ситуации приняли правильное решение.

– Где существует грань, за что штрафовать, а за что нет?

– Чтобы не было ни у кого вопросов, давайте так. 2-4 сентября у нас сбор судей ФНЛ, 4-6 числа – РПЛ. До 16 сентября хотел бы пригласить представителей прессы и показать все те видео–материалы, которые мы покажем арбитрам. Чтобы вы понимали, чем мы руководствовались в тех или иных моментах. В футболе нет одинаковых ситуаций, бывают похожие. И мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели, в каких ситуациях как должны действовать арбитры.

Вспомним момент с Ари и Квинси Промесом. Это называется «наступание», но оно бывает разным. Сначала на ногу, потом в мяч, наоборот, или вообще через мяч, или после приземления. Вроде бы один игровой момент, а вариаций масса. Мы разбирали аналогичную ситуацию на последних сборах в Саранске и Сергей Лапочкин поступил правильно, не поставив на «точку».

– Лапочкин судит подряд уже третий матч «Краснодара» и «Спартака». Это странно.

– Это моя ошибка. Встречи того сезона между клубами были осенью, глаз просто замылился. К Сергею у меня кредит доверия, он для меня один из лучших арбитров в стране. Когда я только начинал судить, ЦСКА при мне выиграл около десяти игр подряд, а «Зенит» – только раз за девять матчей сыграл вничью. И пошли разговоры, что я армейский судья. А я был арбитр Александр Егоров из Саранска. Я не был чьим-то судьей, а просто хотел работать и грамотно выполнять работу. Просто так получилось, это статистика.

Была в прошлом году ситуация у Кирилла Левникова с «Анжи», какие-то недопонимания. Я у него перед назначением на стыковый матч махачкалинцев спросил, комфортно ли ему будет поехать на игру. Он сказал, что готов работать. Если арбитр вдруг скажет «нет», то я все пойму, это жизнь, и не буду его какое-то время назначать на матчи определенной команды.

– Как относитесь к тому, что «Краснодар» предоставил свое видение эпизодов в матче со «Спартаком»?

– Это их право, это их мнение, у них есть оборудование, они могут показать эпизод с 30 камер. Клуб сделал эту нарезку, с какими-то моментами можно согласиться, с какими-то нет, я все посмотрел. С большим уважением отношусь к клубу, никаких реваншистский настроенией не будет. А то что клуб заступается за свою команду, это нормально.

– Будете обращаться в комитет по этике по поводу заявлений Ари?

– Эмоциями поддаваться нельзя, ничего никуда подавать не буду. Нам предстоят два огненных тура, надо начинать работу в этом направлении, а не цепляться за прошлое.

– Система VAR пока для РПЛ дороговата. А другие системы ставить не планировали?

– Александр Алаев поставил задачу провести девять матчей в сезоне при VAR. От этого никуда не деться. Но вообще это вопрос финансирования, кто это на себя возьмет.