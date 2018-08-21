В четвертом туре РПЛ произошел эпизод, ставший украшением не только уик-энда, но и всей стартовой части национального чемпионата.

Момент состоялся в матче «Ростов» – «Енисей».

На 31-й минуте «Ростов» защищался – «Енисей» исполнял штрафной удар. В свою площадку пришел центральный нападающий донского коллектива Бьорн Сигурдарсон. Обычное дело для мощного форварда в такой ситуации. Поразительная история произошла дальше.

«Ростов» вылетел в быструю атаку. И довел ее до гола. Точку в комбинации поставил Бьорн Сигурдарсон. Главный радар, с которого велась трансляция, его не засек – в кадре форварда не было до финальной стадии комбинации, куда он влетел столь же стремительно, как таксист Даниэль из известного фильма прибывал к клиенту! Что это было? Как такое возможно? Откуда он вообще взялся? Ответ дала камера, охватывающая все поле, – исландец совершил рывок из собственной штрафной площадки!

У нападающего не было никаких гарантий, что он успеет помочь партнерам. Шансы были лишь чисто теоретические. Но он совершил рывок на 80 метров, оказавшись в итоге впереди всех! Мимо своих и чужих исландец промчался, как поезд мимо пешехода. Опорник Огуде, находившийся в центре поля, не сумел ничего понять. После такого забега форвард мог только проткнуть мяч в ворота, что он и сделал, но не вогнать, как бильярдный шар в лузу, – сил не было.

С Сигурдарсона можно брать пример всем нам. Примерно так, как он бежал за голом, можно гнаться за мечтой. Бьорну до гола было безумно далеко, но он верил в успех, иначе встал бы. Вера - то, что им двигало. Без нее успех невозможен. В то же время иногда ее и простых усилий достаточно. И не обязательно обладать никакими акробатическими трюками, как Златан Ибрагимович. Они подвластны избранным.

Теперь в сложных ситуациях в жизни коллектива Валерий Карпин всегда может поставить всем в пример работу Сигурдарсона. Как поступил однажды наставник «Ромы» Лучано Спаллетти. В феврале 2016 года его команда разгромила «Палермо» – 5:0, а Мохаммед Салах сделал дубль. Но тренера египтянин восхитил не дублем, а рывком в оборону на 70 метров при счете 4:0 – форвард настиг оппонента, значительно ему проигрывая в начальной фазе, и отобрал мяч.

Вот что сказал тогда Спаллетти: «Вы часто меня высмеиваете, когда я говорю о наличии у футболистов правильных привычек. Но я не могу сдержаться. Сегодня Салах забил два потрясающих гола, но на 73-й минуте совершил рывок на 70 метров к своим воротам, чтобы сорвать чужую атаку! Это правильный путь. Я показал видео команде. Если так станут поступать все, у коллектива будет большое сердце и сильный дух».

В 3 туре РПЛ «Ростов» играл с «Крыльями Советов», уступив самарцам со счетом 0:1. После игры Валерий Карпин признался, что ему не понравился первый тайм. Наставник предположил, что футболисты хотели добиться победы малой кровью. Сильные спортсмены дважды одних и тех же ошибок не допускают. В матче с «Енисеем» дончане включились в игру с первых минут. И гол Сигурдарсона (после забега нападающий открыл счет в игре!) – лучший тому пример.

Кадры: «Матч Премьер».