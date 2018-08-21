1. Удар Мусаева по слабости «Спартака»

Матч: «Краснодар» - «Спартак» - 0:1

Пеп Гвардиола считает, что атакующая задача тренера – доставить команду в финальную треть поля, тогда как реализация моментов из нее – миссия игроков. Если исходить из понимания ситуации испанцем, то наставник «Краснодара» Мурад Мусаев провел великолепный матч против «Спартака» - в финальный участок поля «Краснодар» проникал регулярно, как и создавал моменты.

За игру «быки» нанесли 21 удар, уступив в туре по этому показателю лишь ЦСКА – 23. 12 раз краснодарцы били из штрафной площади. Больше выстрелов из площадки нанесли только те же армейцы – 14. Но красно-синие играли с более скромным соперником, плюс во втором тайме получили численное преимущество, «Краснодар» же бомбил соперника в центральном матче тура. Планом на игру Мусаев спровоцировал голевые возможности. Но исполнители не решили эпизоды в свою пользу. Вины тренера в этом нет, если исходить из философии Гвардиолы. А это величина.

«Краснодар» Мусаева осознанно бил по зоне между защитниками и хавбеками «Спартака», так как вторые часто поднимаются слишком высоко. В позиционных атаках «быки» даже использовали непривычные для себя забросы, чтобы выиграть подбор в пустой зоне. После подобной атаки Павел Мамаев был близок к голу, но с его ударом справился Александр Максименко. Заброс и выигранный подбор предшествовали атаке, в которой Шарль Каборе проверил на прочность штангу дальним ударом.

В контратаках «Краснодар» старался максимально быстро доставить мяч в заданную зону. Как и в позиционке, за спины хавбекам «Спартака» обязательно ускорялся Павел Мамаев. И как минимум один его партнер. А товарищи доводили сюда мяч одним-двумя касаниями. Шарль Каборе сразу дважды отправлял в потенциально голевые забеги партнеров.

Мусаев желал взять «Спартак» именно в зоне между защитниками и игроками средней линии. И даже заменил всех трех творцов, действовавших под Ари, – Классона, Вандерсона и Мамаева.

«Краснодар» подвела реализация моментов. В какой-то степени ожидаемо. Потому что Ари в последнем сезоне в «Локо» в основном подыгрывал партнерам. Павел Мамаев всегда был силен именно подыгрышем, а наиболее ярко раскрылся, когда впереди был Федор Смолов, дававший своевременные открывания в коридоры напротив створа. Вандерсон в России забивным так и не стал. Тот, что приехал в Россию вторым, а не первым.

2. Подстройка игры под Абеля Эрнандеса от Гончаренко

Матч: ЦСКА – «Арсенал» - 3:0

На ЧМ-2018 Лионель Месси не смог себя проявить. Но только ли он в этом виноват? Вину взял на себя наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли: «Аргентинская команда немножко задевает лучшие стороны Лео. Общие недостатки в химии команды не дают Месси раскрываться. Мы, тренеры, должны осознать эти моменты. Я в ответе за недостаток это химии».

У ЦСКА в выходные возникла обратная ситуация – ярко проявил себя нападающий Абель Эрнандес. Чтобы подобное случилось, Виктор Гончаренко удачно настроил систему, в которой игрок сможет проявить свои сильные качества.

Эрнандес умеет находить свободное пространство в оборонительном построении соперника. А еще Абель знает, как обострять игру передачами. Он не является ударным форвардом. Это игрок, который классно действует между линиями. Ему желателен партнер впереди. Лучше резвый. И Гончаренко такого товарища дал.

ЦСКА забил три гола, в двух из них принял непосредственное участие Эрнандес. Оба раза это случилось, когда ЦСКА играл по схеме 5-3-2. В начале матча Абель получил мяч перед обороной соперника и наградил передачей в свободную зону Тимура Жамалетдинова, после чего ускорился в штрафную площадку и отправил мяч в ворота, сыграв на добивании.

Во втором тайме легионер отскочил в сторону фланга, откуда выполнил пас в штрафную зону на набегающего с противоположного края Кристияна Бистровича, перед воротами так же находился партнер уругвайца по атаке – Федор Чалов. У Эрнандеса был выбор, кому пасовать. Вот он – пример, когда создается ситуация, благоволящая раскрытию сильных сторон футболиста.

Обратите внимание, как Эрнандес в двух голевых ситуациях пасовал, – внешней стороной стопы! Так, как очень любит Лука Модрич, чем восхищает Зинедина Зидана. И не только его. Но, и например, тренера Дании Оге Харейде. И много кого еще. Приятно, что в чемпионате России тоже появился такой футболист.

Сразу после перерыва Виктор Гончаренко придумал даже более смелый план – игру по схеме 5-2-3. В фазе атаки Эрнандес открывался в глубину, тогда как вперед мчались Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов. Но в итоге тренер решил укрепить оборону, вернувшись к первоначальному варианту, – «Арсенал» наседал на чужие ворота.

В лице Абеля Эрнандеса Виктор Гончаренко получил футболиста с большим набором сильных качества, под которого можно адаптировать игровую систему. В матче с «Арсеналом» тренеру это удалось.

3. Ставка Карпина на молодость и задор

Матч: «Ростов» - «Енисей» - 4:0

«Они молоды и задорны. Это то, что нам сегодня будет нужно в игре», - сказал Валерий Карпин, комментируя появление в центре поля Антона Салетроса и Аяза Гулиева. Шведу 22 года, а русскому 21.

План Карпина сработал – Гулиев и партнеру ассистировал, и забил. Оба раза в развитии голевых атак он смещался во фланговую зону. Это были типичным действие и для него, и для Салетроса.

В первой голевой атаке со своим участием Гулиев после получения мяча на фланге ускорился к воротам через центр, проскочил Огуде и Кичина, после чего прострелил на Сигурдарсона.

Во второй голевой атаке футболист тоже ускорился к воротам через центр, ушел от Алексея Грицаенко и пробил в дальнюю «девятку».

Скоростные открывания во фланговых зонах и смещения с мячом в центр – то, чем Гулиев дважды взял оборону «Енисея». Вот они – молодость и задор. Валерий Карпин перед матчем был прав.

Кадры: «Матч Премьер»