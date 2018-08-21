В одном из них московское «Торпедо» примет ярославский «Шинник». Наставник торпедовцев Игорь Колыванов рассуждает о престижности турнира, о том, как команды низших лиг могут побеждать грандов и напоминает, как к кубку страны относятся в Италии.

С ГРАНДАМИ НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ В ОТКРЫТЫЙ ФУТБОЛ

- Насколько важен для «Торпедо» матч 1/32 финала Кубка России с «Шинником», занимающим седьмое место в Футбольной национальной лиге (первый дивизион)?

- Эта встреча очень важна.У нас есть большое желание пройти дальше в Кубке России, поэтому мы готовились основательно.

- Стартом сезона довольны?

- Да, в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (второй дивизион) мы с четырьмя победами в четырех матчах идем на первом месте. Две игры выиграли в Кубке России.

- В состоянии команды ПФЛ на равных бороться с клубами ФНЛ в кубковых встречах?

- Громадной ямы в мастерстве точно нет. Во втором дивизионе есть хорошая молодежь, которая хочет расти и выходить на новый качественный уровень.

- А если заглянуть подальше, в стадию 1/16 финала, с которой начинают борьбу клубы премьер-лиги?

- Заглядывать, конечно, не хотелось бы. Нужно же двигаться постепенно, шаг за шагом. Скажу только, что уровень футболистов премьер-лиги гораздо выше. Там многие играют за сборные своих стран. Наша молодежь, допускаю, через 2-3 года тоже может подняться до этого уровня, но пока все-таки уступает.

- Но ведь вы хотите, чтобы «Торпедо» дошло до этой стадии?

- Конечно, есть желание сыграть с ведущими клубами России. Многие мои подопечные никогда не встречались с командами премьер-лиги.

- Согласны, что клубы премьер-лиги в Кубке России периодически играют не в полную силу? Дошел же весной курский «Авангард» до финала!

- Наши ведущие клубы часто ведут борьбу сразу в трех турнирах, а это очень сложно. Поэтому и расставляют приоритеты, присылая иногда на кубковые встречи второй состав. Но если команда премьер-лиги очень хочет победить, противопоставить ей что-то трудно. При этом шансы остаются – за счет огромной самоотдачи и желания игроков показать себя. Не стоит только выходить на поле с открытым забралом, играть со «Спартаком» или «Зенитом» на встречных курсах нельзя. Лучше – построже в обороне и резкими контратаками.

- Закончим тему команд российской премьер-лиги. В понедельник матч «Динамо» - «Уфа» смотрели? Не чужие вам команды (в «Динамо» Колыванов начинал играть и выступал 6 сезонов, а в «Уфе» работал главным тренером и прошел с командой путь от второго дивизиона до премьер-лиги).

- Смотрел по телевизору. «Уфа» на равных действовала в первом тайме, а после перерыва подсела. Ребята не привыкли играть в еврокубках через два дня на третий. «Динамо», у которого хороший подбор футболистов, воспользовалось этим. У победителей выделялись авторы голов Кирилл Панченко, Евгений Луценко и Жоаозиньо.

КУБОК ИТАЛИИ ВАЖЕН ДАЖЕ ДЛЯ СУПЕРКЛУБОВ

- Вы играли в итальянских «Болонье» и «Фодже». Какое в этой стране отношение к Кубку страны?

- Точно серьезное. Все хотят выиграть трофей. Это же очень престижно и открытая дорога в Лигу Европы. Вот в прошлом году в финале Кубка Италии играли «Ювентус» и «Милан», а в полуфиналах вылетели «Лацио» и «Аталанта».

- Игры вторым составом в Италии практикется?

- Ротация существует всегда и везде. Но там у грандов есть обойма из 23-25 игроков очень высокого уровня. Варьировать состав можно. Но и поражения фаворитов там тоже нередки.

- Ваши команды в Кубке Италии высоко забирались?

- Да, с «Болоньей» мы играли в полуфинале и уступили, кажется, «Фиорентине».

- По Кубку СССР и России вам есть, что вспомнить?

- Это был очень престижный турнир. На матчи собиралось по 50-60 тысяч зрителей. У «Торпедо», кстати, отличные кубковые традиции.

- А у московского «Динамо», за которое вы выступали?

- Мы, если не изменяет память, дальше четвертьфинала не проходили. Но и конкуренция была серьезнейшая. Победитель Кубка СССР играл в Кубке Кубков европейских стран. Его выигрывали динамовцы Киева и Тбилиси.

ЗАДАЧА – ПУТЕВКА В ФНЛ

- Какие задачи на сезон у «Торпедо»?

- Занять первое место в зоне «Центр» ПФЛ и выйти в первый дивизион. Борьба будет нешуточная, нужно быть готовым на сто процентов к каждой игре.

- Кто главные конкуренты?

- Есть 4-5 крепких команд. «Квант» из Обнинска, у которого как и у нас четыре победы, но после пяти встреч. «Зоркий», имеющий 10 очков после пяти матчей. В «Рязани» неплохой состав. С «Квантом», кстати, мы встречаемся 26 августа.

- «Торпедо» играет, как европейские суперклубы – дважды в неделю, да еще и с переездами. Как ваши игроки выдерживают?

- Календарь действительно плотный. С 26 июля мы уже сыграли шесть матчей. 22 августа у нас кубковая игра с «Шинником», а еще через четыре дня – тур чемпионата страны. У нас хорошие футболисты, они понимают, в какой клуб попали и все хотят расти.

- Как команда выезжает на гостевые матчи?

- Используем все виды транспорта (смеется). Зона «Центр» достаточно компактная, до многих городов можно добраться на автобусе. Но вот на последний выезд в Саратов летели на самолете, а возвращались на поезде.

- Почему «Торпедо» не приглашает списанных из клубов премьер-лиги звезд, как это делал «Арарат» в прошлом году?

- Кто-то сам не пошел, от кого-то мы отказались. Опытных игроков у нас хватает. Меня устраивает сегодняшний состав. Мы двигаемся в правильном направлении, у молодых игроков есть желание учиться и расти.

- Фанатыпродолжают поддерживать команду и вас лично?

- Болельщики у нас самые лучшие и самые шумные. Они всегда нас поддерживают и выезжают даже на гостевые встречи.