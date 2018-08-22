Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал последние трансферные новости премьер-лиги, переходы в которой разрешены до 1 сентября. Разговор получился веселым.

«ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЮТ ПРОДАТЬ ПАРЕДЕСА ЗА 23 МИЛЛИОНА»

– Как вам «Зенит» Сергея Семака в сравнении с «Зенитом» Роберто Манчини?

– При Манчини клуб приобрел много футболистов, но к части этих приобретений Роберто не имел никакого отношения. Я его хорошо знаю, он сам мне про это говорил.

– Кто же тогда покупал этих игроков?

– Кто-то из руководства клуба. Считаю, что там много делал такой случайный пассажир, как Оресте Чинквини… Сейчас на должность спортивного директора «Зенит» взял этого испанца, Хавьера Рибалту. Говорят, что он лучший скаут, работал в «Манчестер Юнайтед». Да он в Манчестере всего пять месяцев пробыл! А теперь я читаю в его интервью: «Мне нужно два-три года, чтобы наладить работу». Для чего это он говорит? Чтобы сразу не выгнали.

– В прошлом году «Зенит» приобрел сразу пятерых аргентинцев. Но из них только Леандро Паредес и Себастьян Дриусси по-настоящему прижились. Что думаете?

– Паредес нормальный футболист, но не на зарплату 5 миллионов и не для топовых задач. А когда за него заплачено 23 миллиона и зарплата под пятерку, конечно, он должен шевелиться! Пусть теперь в Питере попробуют продать его за 23 миллиона…

– Лидером нынешнего «Зенита» является Артем Дзюба. Однако ваш знакомый Манчини от него отказался. Не разглядел талант?

– Считаю, Роберто совершил серьезную ошибку, отказавшись от Дзюбы. К Артему нужно найти подход, как это сделал Станислав Черчесов. После чемпионата мира Дзюба стал всенародным любимцем. И теперь не имеет права опускать планку, иначе потеряет любовь народа.

– В каком европейском клубе Дзюба мог бы заиграть?

– У нас любят рассказывать об интересе к российским игрокам со стороны «Реала», «Барселоны» или «Ман Сити». Только в самих этих клубах ничего про этот интерес не знают. Не буду говорить про топ-клубы, но «Вест Хэм» заплатил 20 миллионов евро за Андрея Ярмоленко. Дзюба точно ничем не хуже украинца.

«ЯЯ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ЕЩЕ СПАЛЛЕТТИ»

– Похоже, Семаку удалось найти подход и к Дзюбе, и к аргентинцам.

– Я знаю Сергея с тех пор, когда он еще был футболистом. Это интеллигентный, умный парень. Я еще два года назад говорил, что не надо приглашать Мирчу Луческу, а следует доверить команду Семаку.

Считаю, «Зенит» потерял впустую два года при Луческу и Манчини. Семак за год в Питере приобрел бы больше опыта, чем за два в Уфе.

Да, Сергей будет совершать ошибки, но болельщики «Зенита» отнесутся к этому терпимо, потому что он для них свой. Свежий пример – поражение в Минске 0:4 в Лиге Европы. Ведь никакого шквала критики после такого разгрома на Семака не обрушилось. В Минск не поехал Дзюба, еще пара игроков. Понятно, что была недооценка соперника. И, кстати, напрасно: в Белоруссии очень крепкий и непростой чемпионат. Знаю это не понаслышке – много моих футболистов там играет.

– У «Зенита» до конца сезона выбыл ведущий полузащитник Кристиан Нобоа. Ваш знаменитый подопечный Яя Туре сейчас находится в статусе свободного агента. Какие у него планы?

– Нобоа – хороший футболист, но не уровня «Зенита». И когда питерский клуб еще год назад укреплялся игроками «Ростова» или из Самары Йоана Молло и Ибрагима Цаллагова, у меня эти трансферы вызывали вопросы.

– Какие?

– Сергей Фурсенко объявляет о грандиозных планах: мол, задача «Зенита» едва ли не финал Лиги чемпионов. А при этом покупались Иван Новосельцев, Андрей Панюков, Миха Мевля или тот же Цаллагов. Это несерьезно!

– Вернемся к Яя Туре…

– Его еще Лучано Спаллетти хотел видеть в «Зените». А как только пришел Манчини, они первым делом с Костей Сарсанией позвонили мне, поинтересовались насчет Яя. Но мы как раз в это время переподписывали контракт с «Ман Сити». Яя выиграл на клубном уровне все. Такого класса футболиста, как Туре, в России близко не было.

– Но смущает его возраст – 35 лет все-таки…

– Яя – мусульманин. Он не употребляет алкоголь, не курит. Вечером его не увидишь на дискотеке или в ночном клубе. Он режимщик, профессионал. Еще несколько лет поиграет.

Кстати, Яя в Питере предлагали контракт на три года с зарплатой, как у Халка. Но он хотел остаться в Англии. Сейчас Туре мог пойти по пути Андреса Иньесты – японцы готовы были заплатить 50 миллионов за три года…

Однако Яя – богатый человек, деньги для него не на первом месте. Ему важно, насколько проект амбициозен.

– «Зенит» – самый амбициозный клуб в России.

– Если сейчас поступит предложение из Питера, мы его рассмотрим.

«ГЕРКУС ОТКАЗАЛСЯ СПОРИТЬ НА 100 ТЫСЯЧ»

– Как расценили трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако»?

– Думаю, это лучшее решение. Головина продали в клуб, которым руководят русские Вице-президент клуба Вадим Васильев будет нашего парня поддерживать во всем, лоббировать. Да и чемпионат Франции не такой сильный, сопоставим с РПЛ. Головину там будет проще заиграть.

– Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим тоже был заинтересован в Головине, не раз говорил, что рассчитывает на него, как на игрока основы. Поддержка тренера ведь важна?

– Послушайте, а что Жардим должен был говорить? Что Васильев с хозяином «Монако» Дмитрием Рыболовлевым ошиблись, купив Головина? Завтра его погонят пинком под зад и будет другой тренер.

– До закрытия трансферного окна в России остается десять дней. Один из героев ЧМ-2018 Илья Кутепов сидит в запасе «Спартака». Уже пошли слухи о том, что защитника красно–белых хотят видеть у себя «Краснодар» и «Зенит». Будь вы его агентом, что бы посоветовали?

– Мое мнение однозначно – футболист должен играть, а не штаны на лавке протирать. Вариант с «Краснодаром» довольно привлекательный. Защита там требует усиления. «Локомотив» купил Федора Смолова, который через три месяца стал бы свободным агентом. Теперь Сергей Галицкий может потратить эти деньги на Кутепова.

А что делает Локомотив»? Он берет пенсионеров, которых уже все списали, и говорит, что мы купили чемпиона мира. Причем здесь чемпион мира?! Хотите чемпиона мира, подпишите Диего Марадону, и он в перерыве между бутылочкой и косячком будет иногда на поле выходить.

Вот еще слышал, что этим Шопенгауэром (Эрик Штоффельсхаус, спортивный директор «Локомотива». – Прим. ред.) интересуется «Манчестер Юнайтед». Да вы позвоните в Манчестер, они там даже не знают, кто это такой! И зачем «Локомотив» платит огромную зарплату Бенедикту Хеведесу, который три матча сыграл в прошлом году?

Ведь можно было просто попросить у «Спартака» в аренду Кутепова. При этом «Спартак» еще бы половину зарплаты игроку платил. Я, кстати, предложил Илье Геркусу (генеральный директор «Локомотива». – Прим. ред.) поспорить на 100 тысяч долларов, что «Локо» в нынешнем чемпионате не попадет в первую тройку.

– И что Геркус?

– Отказался.

«СМОЛОВ СВЯЗАЛСЯ НЕ С ТЕМИ ЛЮДЬМИ»

– Смолов попал в психологическую яму после неудачного чемпионата мира. Как думаете, придет он в себя в «Локомотиве»?

– Видимо, это проблема Смолова – он связался с людьми, которые больше озабочены не интересами игрока, а своим пиаром. Все эти разговоры про «Реал», «Челси» – это просто смешно. Смолов должен играть, но он выбрал неудачный вариант.

– Вообще-то «Локомотив» действующий чемпион.

– Руководство клуба загоняет себя в угол, скупая высокооплачиваемых иностранцев. Поэтому-то «Локо» и не попадет в тройку призеров, а Смолов не забьет больше десяти голов. Причина – обстановка внутри команды.

Шестеро иностранцев уже застолбили себе место в основе. У них большие зарплаты, на лавке они сидеть не будут. Толстячок Джефферсон Фарфан, могу поспорить, не забьет столько, как в прошлом сезоне. На носу был чемпионат мира, вот он и разошелся, а теперь продлил контракт, ему больше ничего не нужно в 34 года. Он же не Яя Туре! Уровень футболистов несопоставим.

Идем далее. Гилерме – основной вратарь, Игорь Денисов с зарплатой 3 миллиона должен играть. Дмитрий Тарасов – то же самое. Владиславу Игнатьеву нет замены на правом флаге, значит, тоже будет играть. Плюс Смолов. Все! Остальные будут сидеть на лавке.

Атмосфера будет ужасная, поэтому взрыв в «Локо», на мой взгляд, неизбежен.