В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

Несмотря на то, что генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о завершении трансферной кампании, СМИ продолжают сватать в красно-зеленый клуб новичков. Одним из них стал сенегальский форвард «Торино» М’Байе Ньянг, которого еще вчера предлагали «Зениту». Форварда активно стараются продать хоть куда-нибудь. Напомним, что еще прошлым летом футболистом якобы интересовался «Спартак».

А теперь – не слух, а факт: из «Локомотива» ушел Денисов. Не переживайте, пока что не Игорь, а лишь Виталий. Левого защитника из Узбекистана отдали в аренду в «Крылья Советов». Интересно, что сначала появились слухи о скором трансфере, через несколько минут тренер «паровозов» Юрий Семин опроверг эту информацию, а еще через несколько минут на сайте железнодорожников было опубликовано официальное объявление о переходе. Неужели такие вещи не согласовывают с главным тренером?

Наш защитник @VitaliyDenisov до конца года будет выступать за самарские «Крылья».

Удачи, Виталий! 💪🏼 pic.twitter.com/gPqAVWbEln — ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 21, 2018

Если год назад в «Спартак» сватали уже упомянутого Ньянга, то теперь в Москву отправляют нападающего сборной… Гаити. Речь идет об Анди Фотене, который по одной информации принадлежит бельгийскому «Зюлте-Варегему», а по другой – остается без контракта и является свободным агентом.

Подыскивают нападающего и в ЦСКА. Мы уже писали, что армейцы выступили с официальным предложением по игроку шведского «Норчепинга» исландцу Арнору Сигурдссону. Шведов предложение не устроило, но они готовы к переговорам и сейчас готовят ответное письмо со своими условиями.

Мы также сообщали об интересе «Арсенала» к защитнику «Уфы» 18-летнему Игорю Дивееву. «Арсенала» не тульского, а самого что ни на есть лондонского. Теперь мы решили подробнее рассказать о том, что же это за парень такой, что заставил скаутов «канониров» молить о возможности просмотреть футболиста у себя в клубе.

🏆🏆🏆 Публикация от Игорь (@diveevigor_78) 26 Июн 2018 в 9:54 PDT

Неожиданная новость – защитник «Спартака» отказался играть за национальную сборную. Хорошо, что речь идет не о российском футболисте и не о российской сборной. Отличился новобранец красно-белых Самюэль Жиго, которому предложили сыграть за Алжир в стартующей скоро квалификации Кубка Африки. Футболист ответил отказом. Видимо, игрок надеется получить приглашение из сборной Франции.

Не самые приятные новости приходят из Грозного. Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши в понедельник перенесет операцию в Риме. 27-летний албанский футболист выбыл из строя на шесть месяцев из-за разрыва крестообразной связки правого коленного сустава. Это уже вторая подобная травма за первые четыре тура чемпионата России.

Зато в другом кавказском городе, Махачкале, настроение стало улучшаться. Финансовое положение в «Анжи» все еще бедственное, но, как говорят люди, близкие к ситуации, подвижки есть. Мы разобрались в вопросе.

Под конец – пара забавных историй. Первая – о том, как один эмоциональный твит может создать проблемы достаточно большому и успешному бизнесу. После победы «Спартака» над «Краснодаром» столичный ресторатор Тахир Холикбердиев, который болеет за «быков», гневно высказался в Twitter о красно-белых и главном арбитре матча Сергее Лапочкине. Реакция спартаковских фанатов проследовала незамедлительно, причем они насолили обидчику весьма оригинально.

Лапочкин тварь - это уже известный факт, а спартак без судей уже давно ничего сделать не может! https://t.co/Ckl4oNyOdm — Takhir Kholikberdiev (@mr_takhir) August 19, 2018

Вторая история – продолжение сумасшествия с ковром, которым размахивали на трибуне болельщики «Ростова». Клуб поддержал оригинальных фанатов и представил четвертый, неофициальный, комплект игровой формы на нынешний сезон. Форма выполнена в виде ковра. Как сообщает клуб, болельщики могут сделать предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию. Стоимость футболки составляет 2500 рублей.