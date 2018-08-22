На самом деле, девушки на фанатских секторах в Италии – дело вполне обычное. Не раз и не два собственными глазами наблюдал, как на самых нижних рядах можно заметить представительниц прекрасного пола, полностью отдающих себя поддержке команды. Что и говорить, в Италии одно время было очень популярно даже создание «девчачьих группировок». Но времена меняются, а мужчинам, видимо, стало не хватать брутальности.

На субботнем матче «Лацио» – «Наполи», который состоялся на римском «Стадио Олимпико», фанаты «орлов» разложили специальные памятки. В них, в частности говорилось, что «стадион – это сакральное место» и девушкам стоит держаться подальше от нижних рядов. Именно там обычно и располагаются самые горячие и авторитетные ультрас – хардкор.

«Нижние ряды фанатской трибуны для нас – особое место. Женщины, жены, чьи-то подруги не должны быть там. Мы просим вас, девушки, занимать места выше десятого ряда. Тем, для кого поход на стадион – это романтическое свидание и просто времяпрепровождение, мы предлагаем сесть куда-нибудь еще», – говорится в послании фанатов «Лацио».

И без того скандальных болельщиков римских «орлов» немедленно обвинили в сексизме. Полиция и представители Федерации футбола Италии инициировали расследование. По их словам, уже есть данные как минимум о двух подозреваемых в распространении листовок. К ним могут быть применены санкции в соответствии с законами о дискриминации.

Для прояснения ситуации «Советский спорт» связался с активной болельщицей «Лацио», которая как раз посещает Curva Nord – трибуну ультрас римского клуба. «Само послание – глупое. Они знали, как на это отреагируют. «Лацио» уже имеет определенную репутацию. Теперь опять будут говорит о сексизме и фашизме. Я согласна, что на тех местах должны быть люди, которые активно занимаются поддержкой. Но делить по половому признаку – это неправильно. Тут странно выглядит все – и послание, и расследование, и подача», – рассказала болельщица «Лацио» Габриэлла Д.

L'affaire du tract de la Lazio ne peut s'analyser en 1 tweet. Mais, il ne faut pas tomber dans la généralisation car les femmes ont TOUJOURS fait partie du mouvement ultrà. Un très célèbre groupe ultrà du Toro situé en curva Maratona (curva des ultras) s'appelait ainsi: GIRLS pic.twitter.com/v39Uw7ka0M — Olivier Laval (@olivierlaval27) 20 августа 2018 г.

В свою очередь бывшая футболистка «Лацио» и сборной Италии, первая в истории женщина, возглавившая мужскую команду, Каролина Мораче рассказала: «Мы будто вернулись в средневековье! Этим людям надо запретить посещение стадионов навсегда». В самом клубе же ответили, что «такие листовки – мнение отдельных фанатов, а не всего клуба».

Между тем, в Италии женщины продолжают жаловаться на проявление сексизма. По данным World Economic Forum за 2017 год, Италия занимает 82 место из 144 стран по уровню гендерного неравенства.

Впрочем, и в России девушки зачастую страдают от проявления сексизма на стадионах. Еще в 2009 году фанаты питерского «Зенита» исключили все женские заявки на сезонные абонементы. Мол, «пусть котлеты жарят, а футбол для мужиков». Примерно тогда же появился и знаменитый баннер, породивший императив «Сектора без баб».

Споры о присутствии девушек на фанатском секторе не утихают в России до сих пор. Однако это никого не удивляет и является уже обычным делом. Собственно, и во время чемпионата мира в России некоторые представительницы прекрасного пола сталкивались с проявлениями сексизма. Но это уже другая история. А пока что там далеко в Европе итальянским ультрас за сексизм грозит серьезное наказание.