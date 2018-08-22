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На самом деле, девушки на фанатских секторах в Италии – дело вполне обычное. Не раз и не два собственными глазами наблюдал, как на самых нижних рядах можно заметить представительниц прекрасного пола, полностью отдающих себя поддержке команды. Что и говорить, в Италии одно время было очень популярно даже создание «девчачьих группировок». Но времена меняются, а мужчинам, видимо, стало не хватать брутальности.

На субботнем матче «Лацио» – «Наполи», который состоялся на римском «Стадио Олимпико», фанаты «орлов» разложили специальные памятки. В них, в частности говорилось, что «стадион – это сакральное место» и девушкам стоит держаться подальше от нижних рядов. Именно там обычно и располагаются самые горячие и авторитетные ультрас – хардкор.

«Нижние ряды фанатской трибуны для нас – особое место. Женщины, жены, чьи-то подруги не должны быть там. Мы просим вас, девушки, занимать места выше десятого ряда. Тем, для кого поход на стадион – это романтическое свидание и просто времяпрепровождение, мы предлагаем сесть куда-нибудь еще», – говорится в послании фанатов «Лацио».

И без того скандальных болельщиков римских «орлов» немедленно обвинили в сексизме. Полиция и представители Федерации футбола Италии инициировали расследование. По их словам, уже есть данные как минимум о двух подозреваемых в распространении листовок. К ним могут быть применены санкции в соответствии с законами о дискриминации.

Для прояснения ситуации «Советский спорт» связался с активной болельщицей «Лацио», которая как раз посещает Curva Nord – трибуну ультрас римского клуба. «Само послание – глупое. Они знали, как на это отреагируют. «Лацио» уже имеет определенную репутацию. Теперь опять будут говорит о сексизме и фашизме. Я согласна, что на тех местах должны быть люди, которые активно занимаются поддержкой. Но делить по половому признаку – это неправильно. Тут странно выглядит все – и послание, и расследование, и подача», – рассказала болельщица «Лацио» Габриэлла Д.

В свою очередь бывшая футболистка «Лацио» и сборной Италии, первая в истории женщина, возглавившая мужскую команду, Каролина Мораче рассказала: «Мы будто вернулись в средневековье! Этим людям надо запретить посещение стадионов навсегда». В самом клубе же ответили, что «такие листовки – мнение отдельных фанатов, а не всего клуба».

Между тем, в Италии женщины продолжают жаловаться на проявление сексизма. По данным World Economic Forum за 2017 год, Италия занимает 82 место из 144 стран по уровню гендерного неравенства.

Впрочем, и в России девушки зачастую страдают от проявления сексизма на стадионах. Еще в 2009 году фанаты питерского «Зенита» исключили все женские заявки на сезонные абонементы. Мол, «пусть котлеты жарят, а футбол для мужиков». Примерно тогда же появился и знаменитый баннер, породивший императив «Сектора без баб».

Споры о присутствии девушек на фанатском секторе не утихают в России до сих пор. Однако это никого не удивляет и является уже обычным делом. Собственно, и во время чемпионата мира в России некоторые представительницы прекрасного пола сталкивались с проявлениями сексизма. Но это уже другая история. А пока что там далеко в Европе итальянским ультрас за сексизм грозит серьезное наказание.

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