В Москве ЦСКА переигрывает тульский «Арсенал» со счетом 3:0, а после матча главный тренер гостей Олег Кононов набрасывается с критикой на судью, который по его мнению несправедливо удалил игрока и сломал пушкарям игру.

В Краснодаре одноименный клуб терпит поражение от «Спартака», и на следующий день в своих социальных сетях начинает уничтожать арбитра за многочисленные ошибки, которые не позволили быкам по их мнению добиться победы.

На отчетной пресс-конференции РФПЛ по итогам тура судейский вопрос также становится центровым. Главе департамента судейства и инспектирования Александру Егорову приходится отбиваться от нападок журналистов и даже напоминать, что в Англии за критику в адрес судьи положено наказание.

Чуть ранее мы опубликовали материал со статистикой работы Сергея Лапочкина, антигероя матча в Краснодаре. Из нее видно, что этот арбитр, скажем так, приносит удачу московскому «Спартаку». Последние десять матчей при его судействе красно-белые выиграли – рекордная для действующих арбитров РФПЛ серия. Три из них – у «Краснодара». Всего в 24 играх, которые обслуживал этот судья, «Спартак» набрал 81,9% очков – очень высокий показатель.

Тут же фанаты «Спартака» принялись обсуждать, что не только у их клуба есть такой «счастливый» судья, приведя в пример Михаила Вилкова и «Зенит»: сине-бело-голубые выиграли 21 из 29 матчей, которые обслуживал этот арбитр, еще семь сыграв вничью и лишь раз проиграв. Но это дало «Зениту» всего 80,5% от возможного количества очков. Кстати, при судействе Вилкова в последних десяти матчах «Зенит» не проиграл ни разу и пропустил всего 3 мяча, а ведь в соперниках был и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив» и «Краснодар».

Результат гарантируют?

Мы решили проверить на «счастливость» всех арбитров, которые работали на матчах РПЛ в текущем сезоне – всего набралось 17 человек.

Для начала мы определили «любимый» клуб для каждого из арбитров. Чтобы попасть в рейтинг, рефери должен был обслужить как минимум 5 матчей клуба на уровне премьер-лиги. Это условие отсеяло сразу пятерых судей, которые пока не успели набрать необходимое количество игр ни с одним из клубов РПЛ: Павла Кукуяна, Николая Волошина, Алексея Сухого, Василия Казарцева и Станислава Васильева.

Оказалось, что есть сразу два арбитра, которые «обеспечивают» своим «любимым» командам стопроцентный результат: при судействе Владимира Москалева московский ЦСКА выиграл 7 матчей из 7, а при работе Алексея Матюнина 6 раз из 6 побеждал «Краснодар».

Уже упомянутый Сергей Лапочкин в этом рейтинге даже не оказался в тройке лидеров со своим показателем в 81,9% очков для «Спартака». Третьим после двух абсолютных лидеров стал Кирилл Левников, который обслужил 9 матчей с участием ЦСКА – 8 побед армейцев и 1 ничья.

Отчасти говорящим может показаться и последнее место в нашем рейтинге, которое занял Сергей Карасев. Его «любимой» командой является питерский «Зенит», что не удивительно, учитывая, что он не может обслуживать игры московских команд с клубами из других городов. В столице у клубов дикая конкуренция, поэтому в московских дерби никакого перекоса в статистике быть не может, а «Зенит» при любом судье с командами не из Москвы показывал бы схожую статистику. Поэтому не будем забывать, что Карасев – единственный российский арбитр, которому доверили в качестве главного судьи обслуживать матчи чемпионата мира – впервые за много-много лет.

Приводим полную таблицу судейских «симпатий» в РПЛ:

Судья Город Клуб И В Н П О % 1 Владимир Москалев Воронеж ЦСКА 7 7 0 0 21 100 2 Алексей Матюнин Москва «Краснодар» 6 6 0 0 18 100 3 Кирилл Левников Санкт-Петербург ЦСКА 9 8 1 0 25 92,5 4 Роман Галимов Улан-Удэ «Локомотив» 6 5 1 0 16 88,9 5 Сергей Лапочкин Санкт-Петербург «Спартак» 24 19 2 3 59 81,9 6 Михаил Вилков Нижний Новгород «Зенит» 29 21 7 1 70 80,5 7 Евгений Турбин Москва «Зенит» 5 4 0 1 12 80 8 Алексей Еськов Москва ЦСКА 8 6 1 1 19 79,1 9 Сергей Иванов Ростов-на-Дону «Локомотив» 16 11 3 2 36 75 10 Виталий Мешков Дмитров ЦСКА 25 17 5 3 56 74,7 11 Владислав Безбородов Санкт-Петербург ЦСКА 43 27 6 10 87 67,4 12 Сергей Карасев Москва «Зенит» 24 14 7 5 49 62,8

Каждому – по судье

Вторая часть нашего материала – это уже не рейтинг, – это просто список команд РПЛ, для каждой из которых мы определили по самому счастливому арбитру. Критерий все тот же – не менее 5 матчей с участием этого клуба в премьер-лиге. Этот критерий отсеял «Енисей» и «Оренбург», для которых не нашлось ни одного действующего судьи, отработавшего хотя бы на 5 играх в премьер-лиге. Остальные 14 команд мы расположили в порядке убывания процента набранных очков при том или ином судье.

Из интересного можем отметить, что новгородский судья Михаил Вилков весьма любим сразу двумя клубами: питерским «Зенитом», про который мы уже писали выше, а также «Ростовом», который при его работе набирает 65,1% очков.

Но это не рекорд. По два благодарных клуба есть у Сергея Иванова («Динамо» и «Уфа») и Сергея Лапочкина («Спартак» и «Арсенал»). Рекордсменом же стал Алексей Матюнин, который оказался «ангелом-хранителем» сразу для трех клубов: «Краснодара» (100% очков), «Ахмата» (62,5% очков) и «Урала» (57,1% очков).

Ни у одного клуба не оказалось «удачного» судьи с показателем ниже 50% очков. Сразу пять арбитров продемонстрировали удивительные результат – выше 80%. Правда, лишь двое из них обслужили больше 10 матчей своей «команды-фаворита».

Клуб Судья Город И В Н П О % ЦСКА Владимир Москалев Воронеж 7 7 0 0 21 100 «Краснодар» Алексей Матюнин Москва 6 6 0 0 18 100 «Локомотив» Роман Галимов Улан-Удэ 6 5 1 0 16 88,9 «Спартак» Сергей Лапочкин Санкт-Петербург 24 19 2 3 59 81,9 «Зенит» Михаил Вилков Нижний Новгород 29 21 7 1 70 80,5 «Рубин» Кирилл Левников Санкт-Петербург 8 5 2 1 17 70,8 «Ростов» Михаил Вилков Санкт-Петербург 21 12 5 4 41 65,1 «Ахмат» Алексей Матюнин Москва 8 4 3 1 15 62,5 «Арсенал» Сергей Лапочкин Санкт-Петербург 7 4 1 2 13 61,9 «Анжи» Владислав Безбородов Санкт-Петербург 20 11 4 5 37 61,7 «Уфа» Сергей Иванов Ростов-на-Дону 6 3 2 1 11 61,1 «Урал» Алексей Матюнин Москва 7 3 3 1 12 57,1 «Динамо» Сергей Иванов Ростов-на-Дону 14 7 2 3 23 54,8 «Крылья Советов» Евгений Турбин Москва 8 4 1 3 13 54,2

Дьявол в деталях

После этого мы решили присмотреться к личной статистике каждого из судей, которая не попала в таблицы. Набралось очень много интересных фактов.

Так, например, все говорили о победной серии «Спартака» при судействе Сергея Лапочкина, но почему-то никто не обратил внимание на рекордную серию «Краснодара» при его арбитраже – 6 поражений подряд. И не факт, что не будет седьмого. Все эти игры быки проигрывали московским командам: «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА. Более того, из последних 11 игр «Краснодара», которые обслуживал Лапочкин, 10 раз быки играли с клубами из Москвы.

Владимира Москалева мы уже прославили тем, что он обеспечил стопроцентный результат ЦСКА – 7 побед в 7 матчах. Но мы не упомянули названия команд-соперников: «Анжи», «Кубань», «Уфа», «Тосно», «Ростов» и «Ахмат». Неужели кого-то все еще удивляет, что армейцы в этих играх пропустили всего 1 гол? Кстати, не проигрывал с Москалевым и «Спартак». Статистику красно-белым чуть подпортили 2 ничьи в 7 матчах. Все остальное – победы.

Забавная и ни на что не намекающая статистика у Владислава Безбородова. Он обслуживал четыре кубковые игры с участием «Локомотива». Во всех четырех матчах основным временем не обошлось – пришлось играть дополнительные таймы, а в одном – еще и пенальти бить. Два матча «Локо» проиграл, а два – выиграл.

Занимательная статистика у нашего лучшего арбитра, Сергея Карасева. Из последних 11 матчей «Ахмата», на которых он работал, 9 проходили в Грозном – удивительная любовь к столице Чеченской Республики. Кстати, лишь в одном из 9 последних игр при судействе Карасева «Ахмат» проиграл. В остальных – 5 побед и 3 ничьих.

Мы уже писали про необычайно высокие показатели по проценту набранных очков у «Зенита» при судействе Михаила Вилкова. Есть у питерского клуба еще один «ангел-хранитель» – Алексей Еськов. В 26 матчах «Зенита», которые он обслуживал, сине-бело-голубые потерпели всего 1 поражение, 7 раз сыграли вничью и 18 раз праздновали победу – 78,2% набранных очков в двух с половиной десятках матчей – очень высокий показатель.

Благоволит фортуна при судействе Еськова и ЦСКА: всего 2 пропущенных мяча в 8 матчах – шесть подряд побед, одна ничья и поражение, которое приключилось в далеком 2011 году. Правда, с 2016 года Еськов игры армейцев по какой-то причине не обслуживает.

Под конец предлагаем вернуться к Михаилу Вилкову. У этого судьи очень любопытная статистика матчей с участием грозненского «Ахмата» – всего 5 матчей. При этом за тот же период арбитр отсудил 23 игры московского «Спартака». Вот это перевес! Из пяти матчей «Ахмата» лишь один прошел в Грозном – в 2013 году. Этот матч запомнили все, потому что тогда Вилков показал красную карточку капитану «Терека», как тогда назывался грозненский клуб, а глава Чечни и президент клуба Рамзан Кадыров по громкой связи назвал судью «продажным» и «козлом». Арбитру быстро принесли извинения. Но с тех пор в течении пяти лет Вилкова на игры «Ахмата» не назначали. Впервые после инцидента судья отработал на игре с участием грозненского клуба лишь в 2018 году, причем на выезде. Как думаете, вернется ли он когда-нибудь в Грозный? Или у нас есть судьи, которых в определенные города по определенным причинам не посылают?

Еще немного статистики по Михаилу Вилкову. Мы уже выяснили, что при его судействе везет «Зениту». Но нас также удивила статистика Вилкова по играм «Спартака» – 23 матча, 4 победы, 9 ничьих и 10 поражений. 30,4% набранных очков – для красно-белых это рекордный показатель – самый «неудачный» судья. Вот так совпадение! Судья назначил в ворота «Спартака» 3 пенальти, 2 из них в матчах с «Зенитом», а также показал игрокам в красно-белой форме 3 прямые красные карточки, 2 из них – в матчах с «Зенитом». При этом он обслужил всего 4 встречи этих клубов: 3 победы «Зенита» и 1 ничья. Разница мячей – 16:4 в пользу сине-бело-голубых.