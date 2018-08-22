- Очень приятно, что удалось поразить ворота. Правда, шайбу не забрал, - развел руками Колобков. – Не догадался! И не вспомнил, что есть такая традиция.

А вообще этот благотворительный матч мне понравился. Не так часто удается поиграть с большими мастерами, посидеть вместе в раздевалке, на одной скамейке.

- Кого из звездных хоккеистов вы выделяете особо?

- Не открою секрет, что мне очень нравится Валера Каменский. А еще – Кирилл Капризов, Илья Ковальчук. Видели, как Евгений Малкин веселился? Но главное, что матч понравился зрителям. Все играли с настроением. Ведь не за горами новый сезон. Можно сказать, это последняя товарищеская встреча, где можно отдохнуть, показать себя на площадке.

- Как вы учитесь хоккею?

- В ноябре прошлого года мы создали команду, куда входит 30 человек. Назвали ее «Красные Звезды». Все те, кто даже не умел стоять на коньках, теперь уже прилично катаются. Кажется, и я прибавил. У нас хороший тренер, который был профессиональным игроком. С нами выступают несколько хоккеистов. В общем, все серьезно.

- Теперь в Сочи, после Олимпиады, прописалось несколько хоккейных турниров, включая молодежный Кубок мира…

- А ведь в Сочи не только хоккей. Вообще олимпийское наследие тут богатое. Все используется и для сборов, и для соревнований по многим видам спорта. Надеюсь, тут скоро появится и достойная футбольная команда.

- Все объекты задействованы?

- Наверное, сложнее всего с трамплином. Но мы планируем, чтобы там тренировались дети. Построим специальную линейку трамплинов в недалеком будущем.

- Россия, скорее всего, получит ЧМ-2023 по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге. Это важный турнир для страны?

- Надеюсь, что мы получим это право. Вообще нам предстоит принять еще молодежный ЧМ, который пройдет в Новосибирске. Я в четверг в ночь прилетаю туда, встречусь с губернатором. Будем обсуждать подготовку к этому турниру.

Мне приятно, что сейчас в Сочи прилетел президент ИИХФ Рене Фазель. Вклад России в развитие спорта и хоккея сложно переоценить.

- Вы упомянули футбол. Удивлены бурной реакции н решение Минспорта дать звания заслуженных мастеров спорта нашей футбольной сборной России?

- Мне не хотелось бы это обсуждать. Это личное мнение нескольких человек. Заслуженный мастер спорта – это почетное звание. Оно дается за заслуги перед страной, перед всеми нами и болельщиками. Наши футболисты проявили себя в высшей степени профессионально. Они – молодцы. Вы представьте, каково это – вывести миллионы людей на улицы, подарить им столько радости и счастья. Даже тем, кто раньше к футболу относился индифферентно.

Ну что вы, ребята действительно заслужили. Я благодарен им всем – даже тем, кто сидел на скамейке запасных. Они были единой командой. Единый кулак. А некоторые индивидуальные мнения обсуждать не хочу.