2:10 по сумме двух матчей - это же фиаско.

- У «Уфы» в четверг на «Айброкс» есть шансы?

- При должной подготовке - да. Сейчас «Рейнджерс» не входит в число топовых европейских команд. Но у них в Глазго сумасшедшая поддержка. Ни с чем подобным уфимцы наверняка до сих пор не сталкивались. Надо выдержать это давление трибун. Если получится в дебюте игры - потом будет легче.

- «Рейнджерс» - исторически неудобный для нас соперник. Шотландцы обыгрывали и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо». Правда, это было давно. Еще до того, как их победил в финале Кубка УЕФА-2008 «Зенит».

- Сейчас в составе «Рейнджерс», повторюсь, нет суперзвезд. Но подбор игроков - добротный. Шотландцы постараются забить быстрый гол. И «Уфу» ждет длительная осада. Надеюсь, физически наша команда готова. Иначе будет тяжко.

- Часто вспоминаете поражение от «Рейнджерс» со счетом 2:7 во Владикавказе?

- Когда думаю о тех играх, возникает двоякое чувство. Я же забил в обоих матчах. И в Глазго, и во Владикавказе. Но итог получился удручающий. Тогда «Рейнджерс» был очень силен. Алли Маккойст, Брайан Лаудруп… Это были европейские звезды. А «Алании» не хватало еврокубкового опыта.

- И все-таки 2:7 дома - что это было?

- Соперник забивал, мы бежали отыгрываться - и получали еще. У нас тоже был сильный состав, мы верили в себя, но соперник оказался опытнее и искушеннее.

- Насколько чувствительным был удар?

- Очень чувствительным. И для Валерия Георгиевича Газзаева, и для всех ребят, и для Северной Осетии. Месяца два потом отходили. Это в том числе помешало защитить звание чемпионов России. Самое болезненное еврокубковое поражение в истории той «Алании».