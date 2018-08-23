Юрген Клопп когда-то объявил себя «Обыкновенным» – в пику «Особенному» Жозе Моуринью. Но «Ливерпуль» под его руководством показывает необыкновенный футбол. А ведь в бытность игроком, как признался немецкий тренер в интервью France Football, он и не мечтал об успешной карьере.

«НЕ МОЖЕШЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ МИР – РАССЛАБЬСЯ!»

– Как провели отпуск?

– Да разве не видно? (Смеется, показывая на загар). Был в Германии, Испании и Франции. У одного моего товарища есть дом в Муан-Сарту (коммуна во Франции – здесь и далее прим. ред.) на Лазурном берегу. Роскошный дом.

– Значит, отпуск удался на славу?

– Ну какой отпуск у тренера? Все время с ноутбуком, даже когда валяешься загораешь! Я встаю рано, пока все спят, делаю разные звонки по мобильнику – и день свободен. Отпуск действительно удался, я очень нуждался в отдыхе. Чему научился с годами, так это расслабляться. В первые-то десять лет тренерской карьеры отпуска практически не было. Но опыт – великая вещь. В конце концов приходишь к пониманию, что мир так легко не переделаешь. А значит, расслабься! Перезагрузи мозги. А отпуск начинается для меня с того дня, когда не надо утром ехать на тренировку. Когда нет этой рутины. Когда просто без задних мыслей читаешь новости в газете.

– Но за чемпионатом мира-то, по крайней мере, следили?

– Конечно, смотрел матчи. Хотя групповых не так много видел. Следил за немцами, Англией, Хорватией, Францией, Бельгией… И все-таки нельзя сказать, что сидел целыми днями перед экраном.

– Что-то почерпнули для себя?

– Думаю, на этом чемпионате чего-то нового в тактическом плане мы не увидели. Поле ровное, мяч круглый, все те же одиннадцать игроков – что тут можно нового придумать?! Вот немцы попробовали чем-то удивить, и чем это закончилось? Мы и раньше знали, что крайние защитники могут играть как нападающие, ну и прочее. Все зависит, по большому счету, от набора игроков. Поэтому побеждали Франция, Бразилия, Бельгия, Хорватия… У немцев тоже был приличный состав, но возникли проблемы внутреннего порядка. В частности, ветераны не смогли настроиться должным образом, им не хватало мотивации, ведь они уже все выиграли.

– А как вам сборная Франции?

– Классные игроки, использовали правильную тактику. Благодаря Дидье Дешаму футбол сборной капитально изменился, и весь мир убедился, на что способны французы, насколько красив французский футбол. Все увидели очень зрелую команду. К игрокам пришла уверенность, они стали играть строже и дисциплинированнее, и не беда, что некоторые матчи получились не такими зрелищными. Задача любого тренера – играть на лучших качествах своих футболистов. Мы ведь не можем переделать их на свой вкус. Цель – сделать из них максимально боеспособный коллектив.

ЮРГЕН КЛОПП Тренер. Родился 16 июня 1967 года в Штутгарте Играл: Эрденцинген (1986-87), Пфорцхайм (1987), Айнтрахт-II Франкфурт (1987-88), Виктория Зинлинген (1988-89), Рот-Вайсс Франкфурт (1989-90), Майнц (1990-2001) Тренировал: Майнц (2001-2008), Боруссию Дортмунд (2008-2015), Ливерпуль (с 2015-го) Достижения: 2-кратный чемпион Германии (2011, 2012), финалист Лиги чемпионов (2013, 2018) и Лиги Европы (2016), лучший тренер Германии (2011, 2012) ЛИЧНОЕ ДЕЛО

«ВСЕ ВИДЕЛИ, ЧТО ВЫТВОРЯЛ РАМОС!»

– Девять футболистов «Ливерпуля» участвовали в ЧМ-2018, вернулись в разное время. Как полноценно готовить команду в таком случае?

– Проще было бы объявить всем: «У вас контракт, должны немедленно явиться на сборы!» Но игроки же должны отдохнуть, им нужно минимум три недели. Сезон ведь долгий, практически без пауз. Это надо учитывать. Главное – здоровье игроков. В общем, я не торопил тех, кто играл в полуфиналах, им необязательно быть готовыми к первому туру. Трудность не в том, что девять игроков участвовали в чемпионате мира, а в том, что после него они уже другие, изменился их статус. Почти все – игроки основы. И это тоже надо учитывать.

– Но эта предсезонка отличается от прошлогодней?

– Начиная с первой моей команды, «Майнца», во время предсезонок мы наигрываем четыре разных тактических схемы. Это, поверьте мне, не так просто. Мы продолжаем расти как команда. Прошлый сезон получился фантастическим, хотя смазали финал Лиги чемпионов (1:3 против «Реала»). Но ведь никто не думал, что мы вообще доберемся до финала! Хотя наша уверенность в том, что мы это можем, в течение всего сезона только крепла.

– Очень огорчены, что не выиграли Лигу?

– Конечно, цель была – выиграть в финале. Но помимо этого важно было, как мы дойдем до него. Надо было показать, что мы достойны победы в Лиге. Что выбранная тактика – верная. У нас получилось, и это радует. А во время финала все же видели, что вытворял Серхио Рамос (на 25-й минуте травмировал Салаха, а на 49-й – вратаря Кариуса). Да еще этот несчастный случай с вратарем (на 50-й минуте Кариус, бросая мяч партнеру, попал в ногу Бензема, и тот открыл счет). Но я не шучу, до этого он действительно получил сотрясение мозга из-за Рамоса. Мы консультировались со специалистами, и все сказали, что эта травма повлияла на нашего вратаря.

– Вы же не собираетесь жить воспоминаниями?

– Да у нас уже голова занята другим, но не надо забывать прежние достижения. Все было так классно! Потом, надо ведь делать работу над ошибками. Мы второй раз подряд пробились в Лигу чемпионов. Для клуба это огромный успех. В Англии за четыре места борются шесть команд мирового уровня. Очень нелегкая задача. Но у игроков «Ливерпуля» бойцовский дух в крови. Легкой жизни никто не ждет. Так же и сейчас. Какие бы ни были успехи, никакого звездняка. Никогда не надеялись на удачу, да и не было особого везения – все через бой.



Фото: Gettyimages.ru

«НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ АВТОРИТЕТ СРЕДИ ИГРОКОВ»

– Вы – тренер «Ливерпуля». Большая ответственность? Все-таки клуб с такой историей…

– Осознаю, в каком клубе работаю. Я горд, что мне предоставили такую возможность. В прошлом году мне исполнился «полтинник», я пригласил много народа. Некоторых приятелей не видел лет двадцать. Фраза, которая чаще всего в тот день звучала: «Кто бы мог подумать, что ты станешь тренером «Ливерпуля»!» Конечно, я ведь вырос в деревне – в Шварцвальде, играл в каком-то там седьмом дивизионе… Действительно, «кто бы мог подумать!»… Да я не мог мечтать даже о том, чтобы просто стать профессионалом и сделать карьеру!

– Однажды вы заявили, что вы самый «обыкновенный». Как вам удается оставаться таковым?

– (Хохочет). Главное – оставаться самим собой. Это не так уж и сложно. Единственная роль, которую у меня получается играть – это роль самого себя.

– А другую сыграть не способны?

– Просто не могу. Хотя проблем было бы меньше. Платил бы меньше штрафов за то, что говорю или делаю у кромки поля. Знаете, жизнь тренера очень однообразная. Пять или шесть раз в неделю едешь на тренировку или на матч, потом возвращаешься домой. Такая рутина. Но это, в общем-то, нормальная, обыкновенная жизнь. И в ресторан я не могу ходить так же, как вы, потому что буду там постоянно кому-то писать автографы. А потом возвращаешься домой выжатый как лимон. Но это тоже нормально. Мне пятьдесят один. Уже не до ночных клубов. Думаю, и другие тренеры – все такие же, как я. Тот же распорядок, те же проблемы. На хобби просто не остается времени.

– Были у вас проблемные игроки, которые внушали опасение своим поведением?

– Нет, не было. Опасение – это вообще плохая штука. Не надо бояться даже объявить кому-то, что не продлеваете с ним контракт. Знаете, я ничего не делаю специально, чтобы поднять авторитет среди игроков. Я умею говорить с ними. К тому же рост – метр девяносто четыре. В «Ливерпуле» выше только Вирджил Ван Дейк и Жоэль Матип. Но они славные ребята.

– А сами никогда не удивляетесь своему поведению?

– Нет. Хотя иногда смотришь на себя на некоторых фотографиях и удивляешься: что ж тебя довело до такого состояния?! Взять тот же матч против «Наполи» в Лиге чемпионов в 2013-м. Но я могу вам сказать, кто довел меня тогда до такого состоянии. Невен Суботич получил травму, лежал у кромки поля. Но вместо того, чтобы остановить матч, судья дал угловой в нашу сторону. И они забили… Я просто не мог сдержаться. Хотя, согласен, был не прав.



Вольнолюбивый Клопп плохо сочетается с мундиром, даже императорским. На выставке в Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018. Фото: EPA

«ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЯ КОМАНДА ИГРАЛА В РАДОСТНЫЙ ФУТБОЛ»

– Что такое футбол Клоппа, его футбольная философия?

– (Хохочет). Мама мия! Ну вы даете! Восемнадцать лет работаю тренером и никогда не думал о таких материях. Не знаю, что это вообще такое. Просто люблю футбол – вот и все. Моя жизнь на 95 процентов состоит из футбола. Неинтересных матчей для меня не бывает, в любом вижу какие-то положительные моменты. Иначе нельзя. Главное – зрелищность, ведь футбол – развлекательное действо. В жизни и без того полно проблем, народ слишком озабочен, чтобы еще на футболе грузиться! Я хочу, чтобы моя команда показывала радостный футбол, чтобы у ребят глаза блестели, чтобы все рвались в бой. Хочу, чтобы они удивляли меня: смотрит направо, а передачу делает налево… Вот как-то так.

– То есть футбол, по-вашему, это прежде всего развлечение?

– Нет, все-таки это большой труд. Но никогда нельзя забывать, что футбол – это всего лишь игра. Именно так! От футбола надо получать удовольствие, иначе не стоит выходить на поле. Это первое. Второй момент: если уж вы играете на высоком уровне, надо отдавать всего себя. Конечно, невозможно всегда быть готовым на все сто. Но для меня сто – это максимум того, что вы можете показать именно в этот день, в этом конкретном матче. Надо всегда использовать по полной то, что вам дано от бога, от родителей, от тренеров… Это не какая-то философия, а то, как я понимаю футбол.

– В таком понимании футбола и секрет ваших успехов?

– Я никогда не считал свои команды какими-то ущербными. Хотя они были не самого высокого класса, да и я сам не был выдающимся игроком, и тренером таковым себя не считаю. Но вот что доставляет особую радость – это побеждать команды, которые сильнее. В Англии сейчас лучшая команда, наверное, «Манчестер Сити». Наша цель – обыгрывать и обыгрывать их.



Героем сэлфи Юрген Клопп стал еще в «Боруссии».

«РЕЗУЛЬТАТ ОПРЕДЕЛЯЮТ РЕШЕНИЯ ИГРОКОВ»

– Что главнее – результат или красота футбола?

– Конечно, результат. Но нельзя это возводить в принцип. Результат – это сиюминутная выгода. Вы играете плохо, но побеждаете – о’кей, в таблице подниметесь, а в игре-то не прибавите! Ориентироваться нужно именно на красивый качественный футбол. Ну, может повезти два или три раза. В четвертый не подфартит, и тогда вы потеряете уверенность в себе, потому что знаете, что до этого вам просто везло. И движения вперед нет. Задача предсезонки как раз и состоит в том, чтобы к чемпионату подойти готовыми во всех компонентах, чтобы играть стабильно, не надеясь на удачу.

– Играть первым номером сейчас уже вроде не модно.

– Дело не в том, каким номером играет команда. Главное, насколько эффективно. Два года назад против «Бернли» владение мячом у нас было – восемьдесят два процента. А у них – всего-то два момента. Поймали нас на контратаках – и 0:2. Играть первым номером – нормальная тактика, но надо знать, что делать с мячом, как и через какие зоны развивать атаку. Уметь, когда надо, взвинтить темп – что как раз прекрасно получается у «Манчестер Сити». Давид Сильва, Де Брёйне, Гюндоган в восьмидесяти процентах случаев принимают правильные решения. А Сане и Стерлинг прекрасно открываются.

Не владение мячом определяет результат, а решения, которые принимают игроки. При потере мяча за счет правильной организации можно свести к минимуму опасность контратак. Сейчас все игроки подкованы в плане тактики. Главное – правильный переход от атакующей схемы к оборонительной и наоборот. Это приходится делать постоянно. В этом вся загвоздка. Против «Бернли» мы владели мячом восемьдесят процентов времени – а они со своими двадцатью нас прикончили. Так нам и надо. Это футбол.

– Не так все просто…

– Каждый матч – испытание. И даже если у вас все одиннадцать ребят выше классом, чем соперники, это совсем не значит, что вы победите. Особый шик – обыграть команду, которая больше владеет мячом. Что и сделал «Бернли». Так же победили Исландия Англию на Евро-2016, французы – Бельгию в полуфинале чемпионата мира. Главное – играть в свою игру, оставаться верным выбранной тактической схеме. Тогда будут и победы.