В КАЗАНИ БУДЕТ НИЧЬЯ

«Рубин» – ЦСКА. 25 августа. «Казань Арена». Начало – в 16.30 мск

Я все время прогнозирую победу «Рубину» со счетом 1:0, а он всегда меня подводит… ЦСКА выиграл 3:0 в последнем матче, но это была домашняя победа. У армейцев игра налаживается, но после таких радикальных изменений в составе, им нужно время. В гостях ЦСКА будет играть осторожно. А бердыевский «Рубин» славится своей дисциплиной и обороной. Думаю, будет ничья.

«СПАРТАК» ПОБЕДИТ «ДИНАМО»

«Спартак» – «Динамо». 25 августа. «Открытие Арена». Начало – в 19.00

«Динамо» в конце прошлого сезона не дало «Спартаку» попасть напрямую в Лигу чемпионов. И вообще, в последние годы «Динамо» очень удачно играет со «Спартаком». Кстати, в мое время и еще раньше «Спартак» – «Динамо» было главным столичным дерби.

К красно-белым возвращается фарт. В последней игре в Краснодаре хозяева больше заслуживали победы, но к команде, видимо, опять возвращается фарт. Денис Глушаков после матча в интервью сказал, что они прекрасно понимают, что играли не очень хорошо, но Максименко выручил команду.

Такие победы здорово улучшают атмосферу в коллективе. Думаю, «Спартак» победит.

Как завершится матч «Спартак» – «Динамо»? Минимальной победой «Спартака»

Победой «Спартака» в два мяча

Крупной победой «Спартака»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Динамо»

Победой «Динамо» в два мяча

Крупной победой «Динамо»

«КРАСНОДАР» ВЫИГРАЕТ В ОРЕНБУРГЕ

«Оренбург» – «Краснодар». 26 августа. Стадион «Газовик». Начало – в 14.00

У «Краснодара» есть игра. У них держится мяч, у них хорошие контратаки. Да, не будет Ари, но там есть, кому играть, есть, кому забивать. В матче со «Спартаком» «Краснодару» не повезло, такое бывает, это футбол. Но это играющая команда.

«Оренбург» удачно начал сезон, но все эти очки добыты в матчах с, скажем так, не грандами, за исключением домашней победы над «Локомотивом». Думаю, «Краснодар» выиграет.

«ЗЕНИТ» УВЕЗЕТ ИЗ УФЫ 3 ОЧКА

«Уфа» – «Зенит». 26 августа. Стадион «Нефтяник». Начало – в 16.30

«Зенит» в двух последних матчах забил 12 голов. Такие крупные победы окрыляют. Посмотрите на Паредеса – он словно ожил в сравнении с тем, каким он был в первых матчах. Видимо, уход Манчини на него подействовал. Было видно, что не хочет он оставаться в Питере, но сейчас жил, почувствовал вкус к игре. Ерохин начал забивать, Дриусси, да и вся команда играет в охотку, с настроением. К тому же скамейка у питерского клуба длинная. Думаю, «Зенит» увезет из Уфы 3 очка.