В прошлом сезоне обе встречи с «Динамо» оказались поворотными на турнирном пути «Спартака». Станет ли определяющей их новая встреча?

ЭТАЛОНЫ ЖАНРА

Год назад «Спартак» подошел к дерби преуспевающим чемпионом. Он только что убедительно одолел «Локомотив» в Суперкубке и не скрывал, что доволен собой до самолюбования. Бодро разыгранный динамовцами дебют красно-белых не смутил, они легко отняли инициативу и играючи закатили два гола.

Но после перерыва соперников будто подменили. «Спартак» размяк от наслаждения успехами, а «Динамо» насупилось, ощетинилось – и счет в итоге сравняло. При огромном, между прочим, преимуществе.

Та игра стала знаковой для «Спартака»-2017/18. Его потом еще не раз выносили во втором тайме после неплохо проведенного первого. И в каждом случае вспоминали, как эталон жанра, матч с «Динамо».

А на финише чемпионата бело-голубые нахохлились сразу, не дожидаясь перерыва. И абсолютно по делу выиграли. Оставив «Спартак» без второго места и прямого выхода в Лигу чемпионов.

МАТЧ ЗА ТРИ ОЧКА

Нынешний матч, разумеется, подобных зарубок и меток на турнирной судьбе соперников не оставит. Разве что «Динамо» выиграет с крайне неприличным счетом типа 6:0, и совет директоров «Спартака» решит смыть позор отставкой Массимо Карреры. Вероятность этого вряд ли выше нуля.

Рядовой эту игру, конечно, тоже не назвать. Но придавать ей большее турнирное значение, чем носит обычный календарный матч с тремя очками на кону, не надо. Всерьез говорить о том, что «Спартак» в случае поражения может далеко отстать от «Зенита» (в пятом туре, ага), – не более чем симптом аберрации сознания. Ушиб рассудка.

В чем же тогда особенность этого дерби кроме исторических загогулин? Наверное, в том, что в начале сезона «Динамо» большей частью смотрится очень неплохо, «Спартак» же нестабилен. Это позволяет думать, что не только результат игры, но и ее сюжет до крайности непредсказуем, а на поле будет полыхать футбольное пламя.

ГДЕ ЗАРЫТ КЛЮЧ К ПОБЕДЕ?

Главная тому причина – окрепшие нервы динамовцев. Три раза на старте чемпионата они рисковали проиграть: в Туле, оставшись вдесятером уже на первых минутах, на Урале, где до самого конца не удавалось пробить хозяйскую оборону, и дома «Рубину», который во втором тайме набрал коллекцию упущенных моментов. И все три случая принесли «Динамо» очки на характере. Оно теперь без боя не сдается.

От матча к матчу прибавляет – хотя, казалось бы, куда? – Жоаозиньо. Он здорово вписался в ансамбль и сразу стал в нем первой скрипкой. Ему доверяют мяч и право распространять командную игру, что для него неоценимо важно в плане самоутверждения. Тренерский штаб «Динамо» избрал правильный подход к игроку и уже получает с него дивиденды.

Можно допустить, что и в дерби бразилец, чьи ноги не спутывают тактические цепи, станет заметной фигурой.

Другой козырь бело-голубых – могучая опорная зона, где выжигают противников Самба Соу и Тетте при поддержке насыщенного центра обороны. Здесь «Спартак» может встретить мощный заслон и отпор. Не исключено, что именно на этом участке поля зарыт ключ к победе.

ТАШАЕВ ПРОТИВ «ДИНАМО»

Участие экс-динамовцев – отдельная фишка предстоящей встречи. Роман Зобнин в майском дерби уже играл против родной команды, на непривычной позиции правого защитника, и вряд ли остался доволен. Теперь на этом краю может оказаться Александр Ташаев, хотя «железным» игроком основы «Спартака» он еще не стал.

Резонный вопрос: стоило ли торопиться Ташаеву с переходом? Резонный ответ: незачем терять время. Уровень «Динамо» – при всем к нему уважении, середняка чемпионата России, – Александр перерос. До уровня «Спартака», одного из лидеров российского футбола и участника еврокубков, пока еще не совсем дорос. Но оставаясь в «Динамо», добирался бы до него дольше.

Конечно, динамовцам было бы выгоднее, чтобы Ташаев выступал за них и приносил голы и победы. Но пользу для развития самого игрока тоже нужно учитывать.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

У «Спартака» свои причины отыграть этот матч на максимуме. Во-первых, он задолжал болельщикам и самому себе хороший, качественный футбол. Его не удалось показать ни в двух встречах с ПАОКом, ни в Краснодаре.

Во-вторых, есть подозрение, что Каррера в этом дерби, результат которого не подрывает турнирных опор команды, доверит несколько позиций молодежи. «Динамо» у той не вызывает дрожь в коленках, наоборот, по-особому мотивирует. Как и шанс – и необходимость – заявить о себе, оправдать доверие. Она постарается.

Ну и такое тривиальное понятие, как реванш, тоже никуда не делось. Спартаковцы – и старики, и дети – хорошо помнят, кто заставил их поехать в Салоники. Это должно разбудить в «Спартаке» зверя и породить настоящую, здоровую спортивную злость. Которой красно-белым очень не хватало в предыдущих матчах.