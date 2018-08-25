27-летний атакующий полузащитник «Динамо» и сборной Литвы Федор Черных рассказал о подготовке к дерби со «Спартаком».

«В КАЖДОМ ТУРЕ ИДЕТ БИТВА»

– Знаю, что для болельщиков такие игры – особенные, поэтому настрой самый боевой. У «Спартака», думаю, тоже. В конце прошлого сезона мы победили их и, тем самым, лишили прямой путевки в Лигу чемпионов. Наверняка соперник горит желанием взять реванш. Однако тренируемся мы в штатном режиме. Делаем все то же самое, что и перед любой другой игрой премьер-лиги.

– Хорошо изучили «Спартак»-2018/19?

– Теория будет в пятницу. Но мы же смотрим матчи. Как играет нынешний «Спартак», прекрасно себе представляем. А нюансы отдельно разберут тренеры.

– «Спартак» мог попасть в Лигу чемпионов через квалификацию, но оступился на ПАОКе. Красно-белые не успели набрать оптимальную форму?

– Мне кажется, в премьер-лиге пока никто не показывает своего максимума. Все-таки август на дворе, команды только втягиваются в сезон. При этом проходных матчей вообще нет. В каждом туре у всех идет битва.

– «Динамо» начало с трех ничьих, но в понедельник, наконец, победило – и сразу крупно. Разгром «Уфы» 3:0 добавил уверенности?

– Безусловно. Мы же не играли в первых трех турах плохо, просто все время чего-то не хватало. С «Рубином» не довели начатое до конца, с «Арсеналом» привезли себе удаление на 7-й минуте… После такой уверенной победы над «Уфой» будто оковы спали. Исчезла нервозность, которая могла помешать перед «Спартаком».

«ПЕРЕХОДУ В «ДИНАМО» СПОСОБСТВОВАЛ ГИГОЛАЕВ»

– За «Спартак» теперь выступает Александр Ташаев, который еще весной был одним из лидеров «Динамо»…

– Не имею права осуждать его за этот переход, хотя и хвалить тут не за что. Каждый сам за себя решает. Саша играл для «Динамо» важную роль, это потеря. Но у нас в составе много талантливых, амбициозных футболистов. Так что справимся и без Ташаева.

– Как он объяснил свое решение перейти в стан принципиального соперника, да еще при весьма неоднозначных обстоятельствах?

– Еще на сборах Саша сказал, что «Спартак» сделал ему предложение – и он его, скорее всего, примет. Руководство пыталось Ташаева удержать. Но, как видите, это не помогло. А о мотивах его решения не у меня надо спрашивать.

– Вы сами перебрались в российскую премьер-лигу только в январе 2018 года. Уже успели привыкнуть к нашему чемпионату после выступлений в Польше, Белоруссии и Литве?

– Конечно, класс игроков здесь намного выше, чем в Белоруссии или Польше. Сказать, что я уже полностью освоился, не могу. Но та же польская лига – это тоже хорошая школа. Там много силовой борьбы. Некоторые сравнивают чемпионат Польши с английским чемпионшипом, и это правильно. Поляки умеют делать из футбола праздник, болеют хорошо.

– До РПЛ вы пересекались с игроками из России?

– На поле несколько раз. В Польше познакомился с Роландом Гиголаевым, когда он выступал за «Рух». Потом мы разговаривали уже на сборах. Как раз перед моим трансфером в «Динамо». «Ахмат» Гиголаева тренировался по соседству с «Ягеллонией».

– Гиголаев как-то способствовал вашему переходу?

– Можно сказать и так. Я расспрашивал его, в какой российский клуб можно перейти. А он оказался знаком с Антоном Сосниным, полузащитником «Динамо». Мы созвонились, потом москвичи на меня вышли, и вскоре был подписан контракт.

«СЛУХИ ПРО МИНСК – ЧУШЬ ПОЛНАЯ»

– Вы и о белорусском футболе знаете не понаслышке. Как воспринимаете разговоры о том, что минское «Динамо» могло специально сдать «Зениту» ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы? 8:1 после 0:4 у многих вызвали подозрения.

– Подобные разговоры – чушь полная! Я хорошо знаю ребят из минского «Динамо», их главного тренера Сергея Гуренко и его сына. Они бы никогда до такого не опустились бы. Просто «Зенит» был очень мотивирован в той игре – и сыграл на пределе возможностей. А класс питерской команды все же намного выше, чем у минчан. Отсюда – результат.

– Вы родились в Москве. Как вышло, что выступаете за сборную Литвы, да еще и в статусе капитана?

– Дед был военным, исколесил весь Советский Союз. В Литве остался из-за болезни. Однако мама со старшими братьями потом перебралась в Россию, здесь училась, работала. На свет я появился в Москве. Когда же родители развелись, мы с мамой переехали к бабушке в Литву. Там у меня почти вся родня.

Прожил в Литве с 6 до 18 лет. Футболом начал заниматься в Вильнюсе. Хотя там в большем почете баскетбол. У нас в этом плане был не совсем обычный двор. Много русских, поляков, потому и не пошел в баскетболисты.

– Сталкивались с недоброжелательным отношением к себе литовцев? Они же после развала СССР русских недолюбливали.

– Нет, такой фигни у нас не было. Да и вообще все это вымыслы – про фашистов и так далее. Простые литовцы политикой мало интересуются. Мы все ладили – литовцы, русские, поляки. Никакой ненависти не было. И в сборной Литвы много национальностей представлено. Никаких разногласий.

«ХОХЛОВ И ЯНКАУСКАС ЧЕМ-ТО ПОХОЖИ»

– Перед вами стоял выбор, за какую страну выступать?

– В 14 лет у меня еще был российский паспорт, но позвали в литовскую молодежку. Мы посидели с мамой, подумали – и решили, что надо соглашаться. Два года оформлялись документы. Потом начал постоянно играть. Прошел все возраста до главной национальной команды Литвы.

– В сборной у вас отличная статистика – 8 голов в 37 матчах. В 2016 и 2017 годах вас признавали лучшим футболистом Литвы… Команда способна выстрелить на ближайших турнирах?

– Ну, перспективы у нас, конечно, не такие, как у сборной России. Выбор футболистом не так велик. Не хватает опыта выступлений в по-настоящему сильных чемпионатах. Однако мы стараемся дать бой даже грандам. Иногда получается.

– Какое амплуа вам ближе? Вы же поиграли на разных.

– В Польше играл центрфорварда либо левого хавбека. В «Динамо» Дмитрий Хохлов ставит меня на позицию правого полузащитника. Мне – без разницы, я простой работяга, сыграю там, где нужно команде.

С главным тренером контакт отличный. Хохлов чем-то напоминает наставника сборной Литвы Эдгараса Янкаускаса. Они, кстати, играли вместе за «Реал Сосьедад». Оба спокойные, но при этом отличные мотиваторы. И тренировочный процесс очень интересно строят. Мне нравится.

– Хотели бы со временем попробовать силы в европейском топ-чемпионате?

– Я никогда не загадываю. Знаете, когда начинал в Литве, не думал, что окажусь в Белоруссии. Играя там, не предполагал переезда в Польшу. Потом относительно случайно возник вариант с Россией. Я благодарен Богу за все, что есть. А что будет потом – поглядим.