Магия «Айброкс»

Конечно, «Рейнджерс» сейчас уже не тот большой европейский клуб, каким был еще 10 лет назад. Банкротство и ссылка в низшую лигу серьезно ударили по престижу и на несколько лет снизили и без того не самые большие доходы команды. Так что в данный момент от былого имени остались одни воспоминания – в Шотландии безальтернативно правит «Селтик». Впрочем, и он утратил былой лоск. Лига в Шотландии слабая, и поддерживать высокий уровень лидерам сложно.

И все же «Айброкс» есть «Айброкс». Да еще для дебютировавшей в Лиге Европы «Уфы». Башкирский клуб в двух предыдущих раундах прошел словенский «Домжале» и люксембургский «Прогресс», но в столь торжественной и по-спортивному боевой обстановке уфимцам играть еще не доводилось. Даже с учетом построенных в последние годы в России красавцев-стадионов и десятков тысяч зрителей, которые на волне чемпионата мира пришли на футбол.

В Глазго гостей поддерживали семеро преданных болельщиков.

«Джерс» на пути в раунд плей-офф прошли македонский «Шкупи» (2:0, 0:0), хорватский «Осиек» (1:0, 1:1) и словенский «Марибор» (3:1, 0:0). Бросается в глаза, что исходы всех трех противостояний решались в первой встрече, а в ответной шотландцы засушивали игру и удовлетворялись ничьей. Таким образом, в шести встречах не потерпели ни одного поражения. Светло-синие стали первым клубом с родины Дункана Маклауда, которому удалось пройти в квалификации еврокубков целых три раунда.

Заслуга в этом принадлежит легендарному полузащитнику «Ливерпуля», а ныне наставнику «Рейнджерс» Стивену Джеррарду. В него здесь по-настоящему верят.

План Томарова и ошибка Беленова

Джеррард сделал ставку на быстрый гол. С первых минут матча камеры регулярно выхватывали Александра Беленова. Вот он переводит мяч через перекладину после удара из-за пределов штрафной, вот он на выходе перехватывает подачу и выносит мяч кулаками подальше от владений, а вот в прыжке забирает мяч в углу после удара головой Альфредо Морелоса из центра штрафной. Сколько на секундомере? А прошло всего 10 минут.

Однако гости быстро справились с волнением и отодвинули игру от своих ворот, втроем встречая соперника в центральном круге (Слай, Обляков и кто-то из близлежащих партнеров) в момент начала атаки. Шотландцы почти беспрепятственно могли катать мяч по периметру, но проникнуть вглубь оборонительных редутов получалось редко. Сергей Томаров так насытил центр поля (там действовали все четыре полузащитника), что просто не оставил сопернику шансов.

План Томарова был хорош – в штрафную «Уфы» мяч доставлялся только со стандартов. Но они британцам и пришли на помощь под занавес тайма. Беленов крайне неудачно отбил перед собой мяч после удара Морелоса, а защитники не успели помешать Коннору Голдсону добить буквально с пары метров. Это пятый мяч, забитый шотландцами в нынешнем розыгрыше Лиги Европы со стандартов.

Россияне встрепенулись и до свистка на перерыв успели создать два классных момента, но удар Живоглядова успели накрыть, а прицельному выстрелу Пауревича дальний угол с линии штрафной в не хватило точности. На том и разошлись на 15 минут.

Дуэль Джеррарда с Томаровым

В раздевалке Томаров, видимо, сказал своим игрокам, что соперник совсем не выглядит непобедимым, и надо играть агрессивнее. Россияне вышли на второй тайм с установкой отыграться. Взвинтили темп и стали грузить мяч в зону правого защитника «Рейнджерс» Джеймса Тавернье. Англичанину пришлось непросто, но он выстоял, а минут через 10 хватка гостей ослабла, и напряжение снизилось.

Рейнджеры вновь прибрали мяч к ногам и стали раскачивать оборону «Уфы» на флангах. Гости хотя и играли в пять защитников, действовали довольно узко, и по краям регулярно образовывались свободные зоны. Чтобы было кому замыкать подачи, Джеррард выпустил вернувшегося летом 193-сантиметрового североирландца Кайла Лафферти. 30-летний нападающий провел в Глазго четыре сезона с 2008 по 2012 год. Трибуны встретили форварда оглушительными аплодисментами.

Но идея Джеррарда не сработала. Опорники «Уфы» (Засеев или Салатич) стали опускаться еще глубже и на пару с левым/правым центральным защитником (Аликин/Табидзе) страховать крайнего (Йокич/Живоглядов), создавая таким образом большинство на флангах и полуфлангах. Британские края увязли и увяли. В концовке россияне даже пару раз неплохо сходили вперед и заставили понервничать почтенную шотландскую публику.

1:0, и все решится в «Уфе». Но теперь преимущество на стороне подопечных Джеррарда. Играть ответный матч вничью они научились здорово.

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Уфа» (Россия) – 1:0 (1:0)

Гол: Голдсон, 41

«Рейнджерс»: Макгрегор, Голдсон, Фланаган, Тавернье, Катич, Арфилд, Эджариа, Кент (Миддлтон, 77), Джек, Кандеяш (Лафферти, 69), Морелос

«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Пауревич, Засеев (Ванек, 85), Обляков (Карп, 83), Салатич, Аликин, Игбун (Кротов, 90+2)

Предупреждения: Лафферти, 72; Голдсон, 90+4 – Игбун, 57; Засеев, 76; Пауревич, 90