– Сегодня не тренировались Ташаев, Ломовицкий, Ещенко, Боккетти. Что с каждым из них?

– У Ломовицкого ушиб ахилла, он не тренировался всю неделю. У Ташаева небольшое растяжение. У Ещенко немного болела задняя поверхность бедра. А Боккетти восстанавливается после травмы, полученной против ПАОКа. Ломовицкий и Боккетти вернутся раньше остальных, а вот Ташаева придется подождать.

– Помимо Ташаева, Зобнин, Ещенко, Комбаров – игроки с динамовским прошлым. Это плюс или минус перед дерби?

– Они игроки «Спаратка» – это главное. В современном футболе переходы из одной команды в другую – норма. Я могу понять расстройство другого клуба, когда его покидает сильный игрок. Но каждый футболист делает выбор, исходя из интересов своей карьеры. В Италии такое тоже часто бывает: игроки меняют «Милан» на «Ювентус» и так далее.

– В связи с отсутствием нескольких игроков можете ли вы изменить тактику – или снова будете играть по схеме 4-3-3?

– Мы будем придерживаться нашей философии и начнем, скорее всего, так же, как и прежде.

– Фернандо много критикуют. Он действительно не в оптимальной форме?

– Критика – часть футбола. Она всегда будет, даже в случае побед. А уж когда не выигрываешь и действуешь не очень здровро, то тем более. Однако находиться на поле намного сложнее, чем смотреть на него со стороны. Каждый вправе критиковать, в том числе меня. Но у меня другие критерии оценки.

– Игроки «Динамо» уверяют, что будут оказывать максимальное давление на молодого вратаря Максименко. Нет желания поставить в состав более опытного Реброва?

– На данный момент Максименко наш основной вратарь. Я ему полностью доверяю. И нехватка опыта в даном случае не может повлиять на мой выбор.

– Что можете сказать о силе нынешнего «Динамо»?

– Дерби – это всегда особенные матчи. Они отличаются от остальных, фаворитов в них нет. Я не считаю, что «Динамо» стало слабее после ухода Ташаева. У него нет пока ни одного поражения, оно мало пропускает.

– Кто выйдет завтра с первых минут в нападении – Луис Адриано или Зе Луиш?

– Я еще не решил, они оба сильные нападающие. То же самое касается шансов выйти в стартовом составе Ханни и Педро Роши.

– Вылет из Лиги чемпионов дал вам лишнюю неделю отдыха. Это можно назвать позитивным моментом?

– Я бы, конечно, предпочел остаться в Лиге чемпионов и пробиться в групповой турнир.

– Удивлены ли вы давлением на судейский корпус, которое оказывал после матча со «Спартаком» «Краснодар»?

– Каждый клуб преследует свои интересы, я никогда не говорю о судействе. Потому что, на мой взгляд, это всегда выглядит как оправдание.

– Отец Ильи Кутепова дал интервью, в котором рассуждал о вариантах ухода игрока в другой клуб. Это может повлиять на ваши отношения с Ильей?

– На моих отношениях с Ильей это никак не скажется. Он не играл в первых матчах сезона только потому, что был травмирован и не тренировался.

– Как оцените форму Романа Еременко?

– Он не играл два года, но это никак на него не повляло. Роман в хорошей форме. Конечно, ему не хватает игровой практики, но в остальном он в порядке.

– Очевидно, нынешняя игра «Спартака» находится в стадии становления. Как оцените итоги стартового отрезка сезона?

– Безусловно, переходить с одной схемы на другую нелегко. Мы потихоньку стараемся выстраивать нашу игру.