– Перед тренировкой команда почтила минутой молчания память Алексея Парамонова. Вы знали легенду красно-белых?

– Конечно, знал. И приношу соболезнования родным и близким Алексея Александровича. Это огромная потеря для спартаковской семьи.

– В прошлом сезоне поражение от «Динамо» лишило «Спартак» второго места. Намерены отомстить?

– Готовимся показать в матче с «Динамо» все, на что способны. В прошлом сезоне мы ни разу не обыграли бело-голубых, но бросаться словами и говорить о желании отомстить я не буду. «Динамо» ведь не победитель Лиги чемпионов. Мы просто готовимся к очередному матчу, в котором нужно взять три очка. А прошлый сезон вспоминать нет смысла. В составе соперника могу выделить только Панченко, с которым у меня сложились хорошие отношение. Он один из лидеров бело-голубых.

– Вы вернулись в строй после долгого процесса восстановления от травмы. Уже близки к оптимальной форме?

– Понятно, что я пропустил много, но уже довольно давно тренируюсь, провел несколько матчей, от игры к игре прибавляю. И надеюсь, что скоро вы увидете прежнего Джикию.

– Ташаев успел адаптироваться в «Спартаке»?

– Саша влился в коллектив, не теряется, он большой молодец. А мы, со своей стороны, хорошо его приняли.

– А как вам Еременко?

– Класс Романа всем известен. С нетерпением ждем момента, когда ему можно будет играть в официальных матчах.

– Как играется с Жиго?

– Очень комфортно, он отличный футболист и классный парень. А главное – боец.

– Ждете вызова в сборную России на ближайшие матчи?

– Пока даже не думал об этом. Все мысли только о «Динамо» и о победе.