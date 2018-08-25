Субботним вечером у «Открытии Арены» спрашивали лишние билетики, стадион был окрашен в цвета играющих команд и достаточно слаженно пел. Но не все так здорово и красиво.

Все, кто прибывал на платформу станции метро «Спартак» примерно с 16.00 до 18.45 были болельщиками. Ближе к началу матча она наводнилась молодыми (и не очень) людьми. В основном, конечно, они были в красно-белых футболках. Особенно стильно смотрелись красивые девушки в красных туфельках или босоножках, с такого же цвета ноготками.

Островки синего или бело-голубого в этом море существовали мирно. Никто не задирался и руки не распускал. Создалось даже впечатление, что играют команды, болельщиков которых связывает столетняя дружба. Но это, конечно, не так.

А вот своим едва не досталось. Два болельщика, которые надели майки красного цвета, но с греческими рисунками и словами долго расспрашивали, зачем они это сделали – все же помнят, из какой страны ПАОК, не пустивший «Спартак» в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Раны еще не зажили. Спартаковские «греки» отнекивались, но в итоге признались, что не правы.

На эскалаторах метро уже начинались кричалки и песни. Отсюда в соцсети улетали сотни видео и фото. И это реально было круто. Что-то похожее все видели в дни матчей ЧМ-2018, когда на арену в Тушино приезжали Аргентины, Исландия, Польша, Сенегал, Сербия, Бразилия, Колумбия и Англия. Такие же тусовки вокруг гладиатора, внезапно возникающие мини-хоры и сольные выступления.

По части хорового пения со спартаковскими болельщиками может сравниться, разве что, только фанатское движение «Зенита». Остальные пусть борются за 3-е место. Фанатская спартаковская трибуна «заряжала» с секундными перерывами. Динамовские сектора пытались вклиниться в эту канонаду, но получалось не очень. Силы были явно не равны и конкуренции не получилось.

Динамовские фаны ждали появления в составе соперника Александра Ташаева, перешедшего из «Динамо» в «Спартак» летом. Он бы точно получил свою увесистую долю свиста, но того не оказалось даже в резерве. А от спартаковцев досталось Роману Широкову, директору по селекции «Динамо», когда того показали на экране. За «Спартак» Широков сыграл не так ярко, как от него ждали.

В общем, почти все было похоже на чудесную и неповторимую атмосферу ЧМ-2018: и футбол, и заполненные трибуны, и… всё.

По истечению 40 минут красно-белая фанатская трибуна зажгла десяток файеров. Хорошо, что соседей не сожгли. А в начале второго тайма трибуны B и D начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес “Динамо”. Матерные слова повторились ближе к финальному свистку и сразу после него. У женщин и детей уши сворачивались в трубочки. Это слышали все. В том числе и официальные лица матча.

Динамовские фаны ответили по истечении часа игры. Здесь было и файер-шоу, и звуковые шашки, и что-то похожее на бенгальские огни. Хорошо, что сектора нижнего яруса были свободны от болельщиков. Ведь все горящие файеры падали вниз. И легендарные кричалки-оскорблялки в адрес “Спартака” тоже не забыли – куда ж без них.

После таких диких выходок начинаешь понимать, почему многим псевдолюбителям футбола не выдавали летом паспорт болельщика и не пускали на стадионы.