- «Спартак» провел почти идеальный матч. Но 15 минут были волнительными. Как этого избежать?

- В последние 20 минут мы прекратили прессинговать и плохо контролировали мяч. У соперника же стали получаться передачи. Если ведешь 2:0 и не можешь забить третий гол, это осложняет концовку.

- Силы закончились?

- Может быть. Может быть, и психология. Это – не вина полузащитников и нападающих. Виновата вся команда. Защитники не поджимали.

- Прокомментируйте действия своего помощника Рауля Гонсалеса-Рианчо, который появился на вашей скамейке ближе к концу матча и активно жестикулировал.

- Я его успокаивал, поскольку судья мог его удалить. Он всегда спускается в концовках матча и помогает. У меня же всего два глаза.

- Игроки говорят, что привыкают к новой схеме. Сегодня команда удачно начала матч. Получается, адаптировались?

- Понемногу начинает получаться то, над чем работаем на тренировках.

- Почему справа угловые подает Самедов, а слева Промес?

- Объяснений нет. Мы так отрабатываем на тренировках. Иногда я просыпаюсь ночью и думаю об этом.

- Жена не против?

- Ее нет. Я могу просыпаться, когда захочу.

- Кому сказать спасибо за хорошие стандарты?

- Мне и моему штабу.

- А почему не получалось в прошлом году?

- Да, не получалось, а сейчас все нормально.

- Вратарь Максименко совершил две серьезные ошибки: в Салониках и сегодня. Это – болезнь роста?

- Ошибаются даже самые великие вратари мира. Главное – чтобы он не слушал комментарии: мол, ты не опытный, не умеешь играть. Так молодежь убивается.

- Удалось ли вернуть чемпионскую уверенность игрокам?

- Знаменитые фото из раздевалки – не мое решение. Это – душевный порыв игроков. Команда поняла, что делать. Легких матчей нет. Все понимают: что нужно выкладываться на 150 процентов. Нам никто ничего не дарит. Нужно самим брать. Это – большой труд.

- Мушкетерский девиз «Один за всех и все за одного» вернулся?

- Постепенно возвращается.