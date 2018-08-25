Напомним, что счет в матче открыл полузащитник красно-белых Квинси Промес, реализовав пенальти на седьмой минуте. Спустя семь минут его одноклубник Лоренцо Мельгарехо удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи на 82-й минуте голом отметился защитник гостей Владимир Рыков.

– Максименко казнить нельзя помиловать. Расставьте запятые в предложении.

– Конечно, надо помиловать. Это ему урок на всю жизнь. Он только начинает играть в футбол. Обычно я говорю, что вратарей прощать нельзя, но это такая специфическая фигура, что если иногда взглянуть на картину в целом, можно и простить. Александр поймет, что отвлекаться на посторонние вещи можно только после игры. У меня создалось впечатление, что в момент удара Владимира Рыкова он и за футболом не следил. Очнулся, когда мяч полетел за шиворот. Но с учетом того, сколько он выручал… И все равно такой гол – штука неприятная. Одним болельщикам это шедевр, а другим – предынфарктное состояние.

– В целом по «Спартаку» что скажите?

– «Спартак» был сильнее во всем. Это не обсуждается. И все выглядели прилично кроме двух футболистов – Александра Самедова и Артема Тимофеева. Остальные ребята работали просто здорово.

«Спартак» перед матчем с «Зенитом» дал понять, что будет битва. Я чувствую, что спартаковцы приедут не Эрмитаж смотреть, дадут бой «Зениту». Чтобы обыграть питерцев надо играть как сегодня и еще в два раза лучше.

Прилично сыграл Квинси Промес. Он набирает. Сильную игру провел Лукас Фернандо, который недавно выглядел неуклюже. Достаточно уверенно выглядел Денис Глушаков. «Спартак» победил на мастерстве.

– А Лоренсо Мельгарехо?

– Я много раз говорил, что этот игрок мне нравится. И его главная черта – он всегда в порядке. Даже в прошлом и позапрошлом году он всегда выходил и забивал, даже когда не хватало места в составе. Надежный парень. Сегодня он выдал блестящий матч. После такой игры Массимо Каррера должен смотреть на него как на игрока основного состава.

– А Николай Рассказов?

– «Сырой». Отрезками играет прилично… Мне кажется, что он нервничает и теряется. Ему не хватает доверия. Было достаточно моментов с его края. Парень хороший.

– Игровая практика нужна.

– Да. Я об этом и говорю. Тогда почувствует уверенность.

– Незасчитанный гол Промеса – ошибка арбитра или Луиса Адриано?

– Адриано был вне игры. Нет разговора. Движение и удар были у Промеса хорошие, но Адриано залез во вне игры.

– Как вам «Динамо»?

– Ровная команда. Но ни на что не претендует. Будет в середине таблицы. Чтобы претендовать на большее нужны игроки.

– Есть что-нибудь симпатичное в команде?

– Только форма.