Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о команде, сильнее всех удивившей на старте сезона РПЛ.

Если вы, предавшись усладам идеального летнего денька, пожертвовали матчем в Оренбурге (дескать, слишком провинциальный лейбл), то много потеряли. А я вот не просто получил неожиданное удовольствие, но и вынужден был время от времени пощипывать себя: не задремал ли, не явился ли мне в дрему июльский финал чемпионата мира?

Не обращайте внимания на то, что в июле у Франции с Хорватией получилось 4:2, а у «Оренбурга» с «Краснодаром» сейчас 1:1. Здесь интереснее другое. Во-первых, один в один совпал характер этих двух матчей. Во-вторых, что еще занимательнее, южноуральский абитуриент премьер-лиги по количеству созданных воротам угроз «Краснодара» смотрелся выгоднее, чем французы тогда против хорватов.

Что общего между Францией Дидье Дешама и «Оренбургом» Владимира Федотова. Выраженная тактика пружины – разжимающейся в подходящей момент до отказа и хлестко бьющей по уязвимым местам. Отлаженное создание – в первую очередь создание! – плюс использование свободных зон – тут уж в меру мастерства. По примененному в воскресенье соперниками темпоритму складывалось впечатление, что скорее «Краснодар» недавно получил повышение в ранге и к премьер-лиговым скоростям только привыкает, а «Оренбург» тут обитает давно и всю специфику давно и твердо усвоил.

Пожалуй, такого качественного пополнения премьер-лига не получала давно. Ведь «Оренбург» не просто автобус ставит у себя в тылу (как раз автобус у него не сказать что повышенной прочности). Он же еще в атаке шурует на скоростях, причем немалыми силами, так, что от бутс отскакивает!

В концовке матча южноуральцы позволили себе сугубо оборонительное малодушие совсем ненадолго, минут на пять-семь – и были наказаны. Но в остальном-то «отжимали» игру тактически по максимум: высокий колючий прессинг с обильными перехватами на краснодарской половине перевоплощался в моменты, где витали ароматы второго гола.

Смотришь на состав бригады Федотова – ни одного игрока с раскрученной фамилией. За плечами – в лучшем случае опыт в командах, перебивавшихся с хлеба на воду. А вот же получите и распишитесь: габаритный – и притом взрывной! – форвард Андрей Козлов – уже почти звезда премьер-лиги!

Скептик скривится: мол, это они на старте рванули с перепугу, скоро сдуются. Но я не совсем уверен, что сдуются. Потому что, поглядывая в прошлом сезоне вполглаза за ФНЛ, «Оренбург», признаться, вот так же скептически из виду упустил. Интересовался «Крыльями» Тихонова да «Енисеем» Аленичева, любопытствовал на тренерский дебют Точилина да очередную упрямую попытку подъема Талалаева. А «Оренбург» - что… Какого-то малоизвестного Федотова назначили, титульный спонсор у клуба могучий – знать, подтянули админресурс да и направились со страховкой обратно в «вышку».

Поперли они тогда действительно мощно. Практически каждый матч заканчивали с нужным результатом.

И кто знает, какой у этого «Оренбурга» потолок возможностей. Подготовлена команда очень прилично, плюс у нее, что редкость, интересное игровое воспитание. Рекомендую посмотреть тем, кто не видел.