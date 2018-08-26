«Новый ЦСКА» – это сочетание мы слышим все чаще и чаще, когда речь заходит о новейшей истории армейского клуба. С десяток игроков ушли, с десяток – пришли. Наверняка что-то должно поменяться. Вот уже вторую неделю подряд ЦСКА играет в своем обновленном составе. Новый ЦСКА?

Не такой уж и новый. Как за новым годом через пару недель идет Старый Новый год, так в Новом ЦСКА мы начинаем узнавать хорошо знакомую нам на протяжении доброго десятка лет команду.

В ЦСКА – все как в армии, где призывники приходят и уходят, а боевые построения остаются на месте, вместо с генералами. Вот и Виктор Гончаренко не стал создавать команду с листа. Он попытался выбывших «солдат» на поле боя заменить кем-то максимально близким по функционалу и боевым характеристикам.

Второго Мусы в ЦСКА нет и, возможно, не будет. Но мы помним, как красно-синие и без нигерийца играли вполне успешно. Некоторые позиции откатились к более старой версии, времен раннего Слуцкого или даже позднего Газзаева. Вот, кстати, подходящий пример.

Абель Эрнандес как Вагнер Лав

Когда уругваец Абель Эранндес только переходил в ЦСКА, его сравнивали с Вагнером Лавом. Виной всему прическа – похожие косички. Их Эрнандес уже сбрил, видимо, последовав примеру своего бразильского предшественника. Зато несколько его игр в ЦСКА дали понять, что он действует впереди, прямо как Вагнер Лав. Ожидавшие увидеть в этом фактурном футболисте таранного форварда сильно разочаровались. Он не думая идет в обводку, отходит глубоко к центру поля в поисках мяча, часто смещается на фланги и уже оттуда раздает острые передачи – все в стиле того самого Вагнера Лава, которого мы так любили в красно-синей форме. В технике Эрнандес, конечно, Вагнеру уступает, но удар из-за пределов штрафной у него поставлен лучше, чем у бразильца. Также он не сравнится с бразильцем в скорости, зато на «втором этаже» играет намного активнее и успешнее.

Никола Влашич как Александр Головин

Больше всего игра ЦСКА этим летом должна была пострадать от продажи атакующего полузащитника Александра Головина. Должна была, но не пострадала. В середине августа в команду приехал сербский хавбек Никола Влашич. Правда, он приехал лишь в аренду, но сути дела это не меняет. Хорват полностью заменил главную звезду российского футбола. Он уже показал, что способен отдать обостряющую передачу едва ли не лучше Головина, да и в объемах черновой работы при контратаках соперника он ничем не уступает российскому полузащитнику. Евгению Гинеру уже пора бы задуматься, как бы оставить Николу себе на постоянной основе, выкупив права у «Эвертона».

Никита Чернов как Сергей Игнашевич

Пока что сравнение мэтра обороны ЦСКА Сергея Игнашевича с молодым воспитанником красно-синей школы Никитой Черновым выглядит немного натянутым, но Игнашевич и сам когда-то был начинающим защитником. Да и Никита пока вполне четко справляется с обязанностями дирижера в защите армейского клуба. Почему именно он? Все просто – именно ему, русскоязычному игроку, легче понимать команды последнего оплота обороны ЦСКА и капитана клуба Игоря Акинфеева. А партнеры по обе руки от Чернова, Магнуссон и Бекао – подстроятся как надо.

Родриго Бекао как Василий Березуцкий

Всегда, когда покупаешь бразильского защитника, существует риск не угадать. Бразильский защитник – штука очень сложная и капризная. В ЦСКА второй раз сделали ставку на бразильца в обороне и, судя по всему, во второй раз не прогадали. Родриго Бекао в центре, чуть правее Чернова, действует едва ли не лучше Василия Березуцкого. Во всяком случае, верх он снимает даже регулярнее своего российского предтечи. На «первом этаже» Бекао тоже играет надежно. Сколько матчей в ЦСКА он уже провел, а еще – ни одной серьезной ошибки…

Хердур Магнуссон как Понтус Вернблум

Логика подсказывала, что со шведским опорным полузащитником надо бы сравнивать его коллегу по амплуа из Словении Яку Бийола, такого же фактурного цепного пса в центре поля. Однако чувства возобладали над логикой и мы решили сравнить шведа и с другим «викингом», молодым защитником армейцев исландцем Хердуром Магнуссоном. Для этого достаточно было увидеть лишь пару его диагоналей на полполя точно в ногу партнеру. Кроме того, именно он в случае чего идет вперед – забивать голы. Кстати, сравнение получилось не таким уж и натянутым, если учесть способность Магнуссона сыграть в опорной зоне. Вполне возможно, что рано или поздно мы его там и увидим, например, когда выздоровеет и вернется в команду Виктор Васин. Если вернется…

Ильзат Ахметов как Алан Дзагоев

В случае с 20-летним беглецом из «Рубина» Ильзатом Ахметовым и Аланом Дзагоевым аналогия напрашивается сама собой. Оба – невысокого роста. Оба – безумно талантливы. Оба обладают потрясающей техникой и видением поля. Оба заигрываются и передерживают мяч. Да, прямую замену Дзагоеву искать пока рановато, но если он будет мучиться от травм так же часто, как делает это в последнее время, то его сменщик в итоге будет играть даже чаще, чем он сам. Есть еще кое-что роднящее этих двух игроков – их Альма-матер, футбольная Академия имени Коноплева, из которой оба вышли.