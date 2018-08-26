- Мы провели два разных тайма. Первый играли медленно, во втором увеличили скорость передач, немножко удлинили игру. Это принесло свои плоды.

- Крайние защитники стали чаще подключаться вперед после перерыва.

- Они и в первом тайме должны были это делать, но зоны, видимо, оказались закрыты. Потом они достаточно неплохо в этих зонах выглядели, это да.

- Гжегож Крыховяк активно подключался в нападение – это задумка?

- Ну мы все сейчас вам расскажем, а соперники по следующим матчам все поймут, нас раскусят. Крыховяк подключается вперед, он должен это делать, у него была такая задача. Во втором тайме он делал это лучше.

- Игра в атаке перестроилась после перерыва. «Локомотив» решил одну из проблем начала сезона?

- Такие проблемы решить быстро нельзя. Эта проблема есть у всех команд, даже у «Барселоны». Особенно тяжело с реализацией, когда противник играет всем составом в своей штрафной. Нам нужно больше агрессии, больше ударов. Пока не все получается.

- Смолов впервые забил за «Локо». Насколько это событие будет для него важным?

- Для каждого это важно. От него многого ждут, а что-то не получается, как следствие результативности у команды нет. Сейчас этот груз ответственности у Федора спадет, после этой победы ему будет легче играть.

- Успели посмотреть повтор с пенальти?

- Да я уже неоднократно говорил: введите видеоповторы. Уже весь мир их практически ввел. А у нас об этом говорит только Семин и президент «Краснодара» Сергей Галицкий. Посмотрите, сколько за прошедший период в нашем чемпионате было сомнительных ситуаций. Лично мы не добрали очков в Оренбурге, в Уфе. Считаю, по судейству Олег Кононов правильно выступил. Посмотрите, каждый тренер выступает за объективную игру.

- На матч с не самым именитым соперником пришло много болельщиков.

- Потому что «Локомотив» чемпион и показывает хорошую игру»

- Чуть больше недели до сборов национальных команд. Где будете тренироваться?

- «Локомотив» останется в Москве. Мы граем с «Казанкой» и молодежной командой. Просмотрим наш ближайший резерв.

Магомед Адиев: Мы не можем приехать и упасть на колени. У нас футбол в голове

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:2) в матче 5-го тура РПЛ.

- Первый тайм нормально отыграли. Конечно хотелось бы в плане атаки больше агрессии.

Если отталкиваться от предыдущих игра, надо продолжать наращивать атакующие действия. В первой половине встречи «Локомотиву» шансов не дали.

Во втором тайме «Локо» взвинтил темп, мы не хотели низко не садиться, планировали в середине встречать соперника. Но банально ошибались и пропустили первый гол. Второй гол нам несвойственен, обычно мы перестраиваемся в таких ситуациях. Хвала ребятам, что не бросили играть, как было с «Уфой». Я вижу, что в этом матче ребята играли до конца. Если бы еще было время, то может отыгрались.

- У клуба проблемы. Как вы мотивируете команду?

- Мотивация у нас одна: мы футболисты. Вот все наши аргументы. Мы не думаем о том, что нас кто-то погладит нас по головке и скажем «вы же без денег». Я говорю игрокам: должно быть в нашем характере того, чтобы люди нас жалели. Может в этом матче мы глядели не так шикарно, да, мы команда с определенными изъянами. Но мы должны уважать болельщиков и журналистов, футбол должен быть в наших головах и в нашем приоритете. Мы не можем просто приехать и упасть на колени.