В послденем матчем тура “Краснодар-2” – “Томь” определялся единоличный лидер турнира. Встреча закончилась вничью, и турнирную таблицу возглавили краснодарцы.

Дальневосточное дерби «СКА-Хабаровск» - «Луч» не выявило победителя – 0:0. Несколько дней назад команды встречались во Владивостоке и там победили гости (2:0). Наставник «Луча» Рустем Хузин был очень не доволен судейством и пообещал дать в Хабаровске настоящий бой. Бой был, а вот голов зрители не дождались. Новому наставнику «СКА-Хабаровска» Вадиму Евсееву не удалось одержать первую победу в турнире ФНЛ.

Сразу после седьмого тура появилась информация, что игроки «Балтики» собираются бойкотировать домашний матч с «Шинником». Однако руководству клуба удалось сгладить ситуацию. «Финансовые поступления от спонсоров, ожидались ещё в июне, но, к сожалению, из-за не зависящих от клуба причин процесс согласования деталей контракта затянулся и должен быть решен в ближайшее время. Речи о бойкоте игры с «Шинником» нет», - отметил гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая. «Балтика» собралась и одержала вторую подряд победу. Конечно, для 9 матчей этого маловато. Единственный гол на 78-й минуте забил бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский. Заслуженный мастер спорта, кстати.

«Нижний Новгород» мог, как минимум, на пару часов единолично возглавить турнирную таблицу, однако на своем красавце-стадионе уступил «Авангарду» 0:1.

Дублеры «Зенита» принимали коллег из «Спартака» и устпили 0:3. «Зенит-2» продолжает бить антирекорды – это его восьмое поражение подряд на старте турнира. Наставник питерцев Александр Горшков не унывает: «Мне не стыдно за игру ребят. Проблемы, возможно, потому, что у нас молодая команда. Мы учимся, но пока не можем добиться результата, к сожалению». На малой арене стадиона «Петровский» собрал мизерную для такой афиши аудиторию – 664 зрителя. На матче основных составов на «Санкт-Петербург Арене» 2 сентября будет примерно в 10 раз больше.

Матч «Краснодара-2», лидера турнира был последним в туре. К этому времени южан догнал «Спартак-2» и «Тамбов». Матч в Краснодаре получился огненным. Уже на 16-й минуте – удаление томича Яна Казаева, а на 41-й – краснодарца Яна Черникова. В итоге, команды обменялись голами в каждом из таймов. Первый из них на счету краснодарца Даниила Уткина, который в споре бомбардиров догнал трех Максимов: Вотинова (“Тюмень”), Казанкова (“СКА-Хабаровск”) и Барсова (“Сочи”). У всех по 5 точных ударов. А “Краснодар-2” – вновь стал единоличным лидером.

В следующем туре нас ждет южное дерби «Сочи» - «Краснодар-2».

СТАТИСТИКА

ТЮМЕНЬ – ТАМБОВ – 1:3

Голы: Мамтов, 1 – 0:1. Чернышов, 9 – 0:2. Вотинов, 24 – 1:2. Чернышов, 66 – 1:3.

МОРДОВИЯ – ЧЕРТАНОВО – 1:2

Голы: Глушенков, 40 – 0:1. Зиньковский, 43 - 0:2. ОБУХОВ, 74 – 1:2.

СКА-ХАБАРОВСК - ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ – 0:0

ЗЕНИТ-2 - СПАРТАК-2 – 0:3

Голы: Пантелеев, 43 – 0:1. Руденко, 45 – 0:2. Тиуб, 90 – 0:3.

СИБИРЬ – ХИМКИ – 1:2

Голы: Макаренко, 21 – 1:0. Смирнов, 25 – 1:1. Петрусев, 60 – 1:2.

РОТОР – ФАКЕЛ – 1:2

Голы: МЯЗИН, 3 – 1:0. БИРЮКОВ, 19 – 1:1. БАБЕНКОВ, 90+6.

НИЖНИЙ НОВГОРОД – АВАНГАРД – 0:1

Гол: АКБАШЕВ, 49.

БАЛТИКА – ШИННИК – 1:0

Гол: ТОРБИНСКИЙ, 78.

АРМАВИР – СОЧИ – 0:3

Голы: ГОРБУНОВ, 29 – 0:1. БАРСОВ, 51 – 0:2. СОЛОВЬЕВ, 73 – 0:3.

КРАСНОДАР-2 – ТОМЬ – 1:1

Голы: УТКИН, 43 – 1:0. КУЗЬМИЧЕВ, 58 – 1:1.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 АВГУСТА

И В Н П М О 1 Краснодар-2 8 5 3 0 12-6 18 2 Спартак-2 8 5 2 1 12-4 17 3 Томь 8 5 2 1 11-3 17 4 Тамбов 8 5 2 1 15-9 17 5 Нижний Новгород 8 4 3 1 8-5 15 6 Сочи 8 4 2 2 15-9 14 7 Авангард 8 4 1 3 7-8 13 8 Химки 8 4 0 4 10-11 12 9 Чертаново 8 3 3 2 13-12 12 10 Шинник 8 3 2 3 6-7 11 11 СКА-Хабаровск 8 2 5 1 11-8 11 12 Факел 8 3 0 5 9-9 9 13 Мордовия 8 2 3 3 12-11 9 14 Луч 8 2 3 3 4-3 9 15 Тюмень 8 2 3 3 9-9 9 16 Балтика 8 2 3 3 9-12 9 17 Сибирь 8 2 3 3 5-9 9 18 Ротор 8 1 3 4 4-9 6 19 Армавир 8 0 1 7 2-18 1 20 Зенит-2 8 0 0 8 4-16 0

9-й тур. 1 сентября, суббота. Тамбов – Сибирь, Чертаново – Тюмень, Луч – Мордовия, Томь - СКА-Хабаровск, Сочи - Краснодар-2, Авангард – Армавир, Шинник - Нижний Новгород, Спартак-2 – Балтика, Факел - Зенит-2, Химки – Ротор.