“Краснодар-2” вернул лидерство в ФНЛ
В послденем матчем тура “Краснодар-2” – “Томь” определялся единоличный лидер турнира. Встреча закончилась вничью, и турнирную таблицу возглавили краснодарцы.
Дальневосточное дерби «СКА-Хабаровск» - «Луч» не выявило победителя – 0:0. Несколько дней назад команды встречались во Владивостоке и там победили гости (2:0). Наставник «Луча» Рустем Хузин был очень не доволен судейством и пообещал дать в Хабаровске настоящий бой. Бой был, а вот голов зрители не дождались. Новому наставнику «СКА-Хабаровска» Вадиму Евсееву не удалось одержать первую победу в турнире ФНЛ.
Сразу после седьмого тура появилась информация, что игроки «Балтики» собираются бойкотировать домашний матч с «Шинником». Однако руководству клуба удалось сгладить ситуацию. «Финансовые поступления от спонсоров, ожидались ещё в июне, но, к сожалению, из-за не зависящих от клуба причин процесс согласования деталей контракта затянулся и должен быть решен в ближайшее время. Речи о бойкоте игры с «Шинником» нет», - отметил гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая. «Балтика» собралась и одержала вторую подряд победу. Конечно, для 9 матчей этого маловато. Единственный гол на 78-й минуте забил бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский. Заслуженный мастер спорта, кстати.
«Нижний Новгород» мог, как минимум, на пару часов единолично возглавить турнирную таблицу, однако на своем красавце-стадионе уступил «Авангарду» 0:1.
Дублеры «Зенита» принимали коллег из «Спартака» и устпили 0:3. «Зенит-2» продолжает бить антирекорды – это его восьмое поражение подряд на старте турнира. Наставник питерцев Александр Горшков не унывает: «Мне не стыдно за игру ребят. Проблемы, возможно, потому, что у нас молодая команда. Мы учимся, но пока не можем добиться результата, к сожалению». На малой арене стадиона «Петровский» собрал мизерную для такой афиши аудиторию – 664 зрителя. На матче основных составов на «Санкт-Петербург Арене» 2 сентября будет примерно в 10 раз больше.
Матч «Краснодара-2», лидера турнира был последним в туре. К этому времени южан догнал «Спартак-2» и «Тамбов». Матч в Краснодаре получился огненным. Уже на 16-й минуте – удаление томича Яна Казаева, а на 41-й – краснодарца Яна Черникова. В итоге, команды обменялись голами в каждом из таймов. Первый из них на счету краснодарца Даниила Уткина, который в споре бомбардиров догнал трех Максимов: Вотинова (“Тюмень”), Казанкова (“СКА-Хабаровск”) и Барсова (“Сочи”). У всех по 5 точных ударов. А “Краснодар-2” – вновь стал единоличным лидером.
В следующем туре нас ждет южное дерби «Сочи» - «Краснодар-2».
СТАТИСТИКА
ТЮМЕНЬ – ТАМБОВ – 1:3
Голы: Мамтов, 1 – 0:1. Чернышов, 9 – 0:2. Вотинов, 24 – 1:2. Чернышов, 66 – 1:3.
МОРДОВИЯ – ЧЕРТАНОВО – 1:2
Голы: Глушенков, 40 – 0:1. Зиньковский, 43 - 0:2. ОБУХОВ, 74 – 1:2.
СКА-ХАБАРОВСК - ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ – 0:0
ЗЕНИТ-2 - СПАРТАК-2 – 0:3
Голы: Пантелеев, 43 – 0:1. Руденко, 45 – 0:2. Тиуб, 90 – 0:3.
СИБИРЬ – ХИМКИ – 1:2
Голы: Макаренко, 21 – 1:0. Смирнов, 25 – 1:1. Петрусев, 60 – 1:2.
РОТОР – ФАКЕЛ – 1:2
Голы: МЯЗИН, 3 – 1:0. БИРЮКОВ, 19 – 1:1. БАБЕНКОВ, 90+6.
НИЖНИЙ НОВГОРОД – АВАНГАРД – 0:1
Гол: АКБАШЕВ, 49.
БАЛТИКА – ШИННИК – 1:0
Гол: ТОРБИНСКИЙ, 78.
АРМАВИР – СОЧИ – 0:3
Голы: ГОРБУНОВ, 29 – 0:1. БАРСОВ, 51 – 0:2. СОЛОВЬЕВ, 73 – 0:3.
КРАСНОДАР-2 – ТОМЬ – 1:1
Голы: УТКИН, 43 – 1:0. КУЗЬМИЧЕВ, 58 – 1:1.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 АВГУСТА
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Краснодар-2
|
8
|
5
|
3
|
0
|
12-6
|
18
|
2
|
Спартак-2
|
8
|
5
|
2
|
1
|
12-4
|
17
|
3
|
Томь
|
8
|
5
|
2
|
1
|
11-3
|
17
|
4
|
Тамбов
|
8
|
5
|
2
|
1
|
15-9
|
17
|
5
|
Нижний Новгород
|
8
|
4
|
3
|
1
|
8-5
|
15
|
6
|
Сочи
|
8
|
4
|
2
|
2
|
15-9
|
14
|
7
|
Авангард
|
8
|
4
|
1
|
3
|
7-8
|
13
|
8
|
Химки
|
8
|
4
|
0
|
4
|
10-11
|
12
|
9
|
Чертаново
|
8
|
3
|
3
|
2
|
13-12
|
12
|
10
|
Шинник
|
8
|
3
|
2
|
3
|
6-7
|
11
|
11
|
СКА-Хабаровск
|
8
|
2
|
5
|
1
|
11-8
|
11
|
12
|
Факел
|
8
|
3
|
0
|
5
|
9-9
|
9
|
13
|
Мордовия
|
8
|
2
|
3
|
3
|
12-11
|
9
|
14
|
Луч
|
8
|
2
|
3
|
3
|
4-3
|
9
|
15
|
Тюмень
|
8
|
2
|
3
|
3
|
9-9
|
9
|
16
|
Балтика
|
8
|
2
|
3
|
3
|
9-12
|
9
|
17
|
Сибирь
|
8
|
2
|
3
|
3
|
5-9
|
9
|
18
|
Ротор
|
8
|
1
|
3
|
4
|
4-9
|
6
|
19
|
Армавир
|
8
|
0
|
1
|
7
|
2-18
|
1
|
20
|
Зенит-2
|
8
|
0
|
0
|
8
|
4-16
|
0
9-й тур. 1 сентября, суббота. Тамбов – Сибирь, Чертаново – Тюмень, Луч – Мордовия, Томь - СКА-Хабаровск, Сочи - Краснодар-2, Авангард – Армавир, Шинник - Нижний Новгород, Спартак-2 – Балтика, Факел - Зенит-2, Химки – Ротор.