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В послденем матчем тура “Краснодар-2” – “Томь” определялся единоличный лидер турнира. Встреча закончилась вничью, и турнирную таблицу возглавили краснодарцы.

Дальневосточное дерби «СКА-Хабаровск» - «Луч» не выявило победителя – 0:0. Несколько дней назад команды встречались во Владивостоке и там победили гости (2:0). Наставник «Луча» Рустем Хузин был очень не доволен судейством и пообещал дать в Хабаровске настоящий бой. Бой был, а вот голов зрители не дождались. Новому наставнику «СКА-Хабаровска» Вадиму Евсееву не удалось одержать первую победу в турнире ФНЛ.

Сразу после седьмого тура появилась информация, что игроки «Балтики» собираются бойкотировать домашний матч с «Шинником». Однако руководству клуба удалось сгладить ситуацию. «Финансовые поступления от спонсоров, ожидались ещё в июне, но, к сожалению, из-за не зависящих от клуба причин процесс согласования деталей контракта затянулся и должен быть решен в ближайшее время. Речи о бойкоте игры с «Шинником» нет», - отметил гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая. «Балтика» собралась и одержала вторую подряд победу. Конечно, для 9 матчей этого маловато. Единственный гол на 78-й минуте забил бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский. Заслуженный мастер спорта, кстати.

«Нижний Новгород» мог, как минимум, на пару часов единолично возглавить турнирную таблицу, однако на своем красавце-стадионе уступил «Авангарду» 0:1.

Дублеры «Зенита» принимали коллег из «Спартака» и устпили 0:3. «Зенит-2» продолжает бить антирекорды – это его восьмое поражение подряд на старте турнира. Наставник питерцев Александр Горшков не унывает: «Мне не стыдно за игру ребят. Проблемы, возможно, потому, что у нас молодая команда. Мы учимся, но пока не можем добиться результата, к сожалению». На малой арене стадиона «Петровский» собрал мизерную для такой афиши аудиторию – 664 зрителя. На матче основных составов на «Санкт-Петербург Арене» 2 сентября будет примерно в 10 раз больше.

Матч «Краснодара-2», лидера турнира был последним в туре. К этому времени южан догнал «Спартак-2» и «Тамбов». Матч в Краснодаре получился огненным. Уже на 16-й минуте – удаление томича Яна Казаева, а на 41-й – краснодарца Яна Черникова. В итоге, команды обменялись голами в каждом из таймов. Первый из них на счету краснодарца Даниила Уткина, который в споре бомбардиров догнал трех Максимов: Вотинова (“Тюмень”), Казанкова (“СКА-Хабаровск”) и Барсова (“Сочи”). У всех по 5 точных ударов. А “Краснодар-2” – вновь стал единоличным лидером.

В следующем туре нас ждет южное дерби «Сочи» - «Краснодар-2».

СТАТИСТИКА

ТЮМЕНЬ – ТАМБОВ – 1:3

Голы: Мамтов, 1 – 0:1. Чернышов, 9 – 0:2. Вотинов, 24 – 1:2. Чернышов, 66 – 1:3.

МОРДОВИЯ – ЧЕРТАНОВО – 1:2

Голы: Глушенков, 40 – 0:1. Зиньковский, 43 - 0:2. ОБУХОВ, 74 – 1:2.

СКА-ХАБАРОВСК - ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ – 0:0

ЗЕНИТ-2 - СПАРТАК-2 – 0:3

Голы: Пантелеев, 43 – 0:1. Руденко, 45 – 0:2. Тиуб, 90 – 0:3.

СИБИРЬ – ХИМКИ – 1:2

Голы: Макаренко, 21 – 1:0. Смирнов, 25 – 1:1. Петрусев, 60 – 1:2.

РОТОР – ФАКЕЛ – 1:2

Голы: МЯЗИН, 3 – 1:0. БИРЮКОВ, 19 – 1:1. БАБЕНКОВ, 90+6.

НИЖНИЙ НОВГОРОД – АВАНГАРД – 0:1

Гол: АКБАШЕВ, 49.

БАЛТИКА – ШИННИК – 1:0

Гол: ТОРБИНСКИЙ, 78.

АРМАВИР – СОЧИ – 0:3

Голы: ГОРБУНОВ, 29 – 0:1. БАРСОВ, 51 – 0:2. СОЛОВЬЕВ, 73 – 0:3.

КРАСНОДАР-2 – ТОМЬ – 1:1

Голы: УТКИН, 43 – 1:0. КУЗЬМИЧЕВ, 58 – 1:1.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 АВГУСТА

 

 

 

И

В

Н

П

М

О

1

Краснодар-2

8

5

3

0

12-6

18

2

Спартак-2

8

5

2

1

12-4

17

3

Томь

8

5

2

1

11-3

17

4

Тамбов

8

5

2

1

15-9

17

5

Нижний Новгород

8

4

3

1

8-5

15

6

Сочи

8

4

2

2

15-9

14

7

Авангард

8

4

1

3

7-8

13

8

Химки

8

4

0

4

10-11

12

9

Чертаново

8

3

3

2

13-12

12

10

Шинник

8

3

2

3

6-7

11

11

СКА-Хабаровск

8

2

5

1

11-8

11

12

Факел

8

3

0

5

9-9

9

13

Мордовия

8

2

3

3

12-11

9

14

Луч

8

2

3

3

4-3

9

15

Тюмень

8

2

3

3

9-9

9

16

Балтика

8

2

3

3

9-12

9

17

Сибирь

8

2

3

3

5-9

9

18

Ротор

8

1

3

4

4-9

6

19

Армавир

8

0

1

7

2-18

1

20

Зенит-2

8

0

0

8

4-16

0

9-й тур. 1 сентября, суббота. Тамбов – Сибирь, Чертаново – Тюмень, Луч – Мордовия, Томь - СКА-Хабаровск, Сочи - Краснодар-2, Авангард – Армавир, Шинник - Нижний Новгород, Спартак-2 – Балтика, Факел - Зенит-2, Химки – Ротор.

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