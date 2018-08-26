Анатолий Мещеряков: Пенальти не было, но в целом судейство нормальное
После матча «Локомотива» с «Анжи» о его итогах рассказали председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и полузащитник «Анжи» Константин Савичев.
- Пенальти был? – вопрос Мещерякову.
- Мое мнение, пенальти не было. Иногда у нас игроки, профессиональнее судей. А так, был игровой момент. У каждого судьи это случается. Хотелось бы, чтобы было меньше ошибок.
- Если не брать эпизод с пенальти, к судье есть вопросы?
- Я думаю, что боковой арбитр пару раз ошибся, когда определял положение вне игры. Но в целом нормальное судейство. Для российского чемпионата нормально.
- Поделитесь впечатлениями о матче?
- Первый тайм отстояли, а во втором, как только начали бегать, то сразу пришла игра.
- Почему игроки стояли в первой половине встречи?
- Силы, наверное, экономили. Это тренер будет разбирать.
- Как вам новички?
- Крыховяк мне просто нравится. Он в центре очень прилично играет, самоотверженно. Очень хорошо, что сегодня Федя забил.
- Как оцените старт сезона?
- Будем оценивать по его окончанию. Посмотрим, как сыграем вторую половину чемпионата. Иногда мы ее проводим несколько хуже, чем первую. Хотелось бы, чтобы в этот раз было наоборот.
- Скоро Лига чемпионов. Тревожно?
- Хочется, чтобы попались «Барселона», «Реал», «Ювентус». Будем стараться, чтобы эти команды приезжали к нам в страну и зрители видели такие игры. Лига чемпионов – это тот турнир, к которому все игроки стремятся. Хочется, чтобы сюда приезжали сильные команды, и мы показывали хорошую игру.
- Задача – выйти из группы?
- У нас других целей нет, и не бывает.
- Видели дерби «Спартака» с «Динамо»? Как вам антураж?
- Не хочу комментироваться другие матчи. Пусть это делают специалисты. Я думаю, чем больше зрителей будет приходить в Черкизово, тем интереснее у нас будут игры, тем меньше судьи будут ошибаться, и тем больше будет развиваться российский футбол.
"Мотивация у нас одна – мы бьемся за клуб"
- Как вам игра? – вопрос Савичеву
- Второй тайм у нас не получается уже вторую игру. Вроде в первой половине встречи играли хорошо, а когда вышли после перерыва, то ли психология сказалась, то ли усталость, но нам чуть-чуть не хватает. Будем работать над этим. В футбол играют два тайма,
- После первого мяча было ощущение, что «Локомотив» почуял кровь, а ваша команда остановилась.
- Не могу сказать, что мы остановились. Просто чуть-чуть нас этот гол надломил психологически. Мы старались не обращать на это внимание, так же продолжать играть. Отступать нам вообще было уже некуда. А когда пропустили второй мяч – стало еще тяжелее. В конце мы сумели забить, не сдавались. Нам есть, куда еще добавить.
- Откуда черпали силы? Казалось, при счете 0:2 дело уже сделано.
- Силы мы закладывали на сборах. В любом случае нет разница 0:1 проигрывать или 0:2. Надо не опускать руки и продолжить играть, несмотря на счет.
- «Анжи» заслужил ничью?
- Трудно сказать. Мы заслужили то, что на табло.
- Эпизод с пенальти показался неоднозначным.
- Я не буду врать, находился на своей половине поля и не видел этот момент. Судья поставил, значит, наверное, был. Надо смотреть повтор.
- Как сейчас в клубе с финансами?
- Это не ко мне вопрос.
- Просто появилась информация, что пошли какие-то подвижки.
- Как нам сказали, лед тронулся в положительную сторону. Посмотрим, как будет дальше.
- Что значит «лед тронулся»?
- Руководство говорит, что все будет нормально.
- Пока только обещания?
- Какие-то маленькие выплаты есть, но задержки идут.
- Есть еще силы держаться?
- Наше дело – играть. Мы будем выходить на каждый матч. Если руководство говорит, что все в порядке – мы ему доверяем. Деньги пока отходят на второй план. Если будет результат – будут и деньги.
- Вы верите, что «Анжи» продержится до конца сезона?
- Верю, и нам говорят, что все будет хорошо. Это нас обнадеживает. Никаких панических настроений я пока не вижу.
- Не боитесь, что повторится ситуация «Амкара», «Тосно»? Что клуб обанкротят и все?
- Тяжело. Знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Только время покажет.
- Задержки по зарплате влияют на вас в плане мотивации?
- Мотивация у нас одна – мы бьемся за клуб.