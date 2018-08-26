После матча «Локомотива» с «Анжи» о его итогах рассказали председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и полузащитник «Анжи» Константин Савичев.

- Пенальти был? – вопрос Мещерякову.

- Мое мнение, пенальти не было. Иногда у нас игроки, профессиональнее судей. А так, был игровой момент. У каждого судьи это случается. Хотелось бы, чтобы было меньше ошибок.

- Если не брать эпизод с пенальти, к судье есть вопросы?

- Я думаю, что боковой арбитр пару раз ошибся, когда определял положение вне игры. Но в целом нормальное судейство. Для российского чемпионата нормально.

- Поделитесь впечатлениями о матче?

- Первый тайм отстояли, а во втором, как только начали бегать, то сразу пришла игра.

- Почему игроки стояли в первой половине встречи?

- Силы, наверное, экономили. Это тренер будет разбирать.

- Как вам новички?

- Крыховяк мне просто нравится. Он в центре очень прилично играет, самоотверженно. Очень хорошо, что сегодня Федя забил.

- Как оцените старт сезона?

- Будем оценивать по его окончанию. Посмотрим, как сыграем вторую половину чемпионата. Иногда мы ее проводим несколько хуже, чем первую. Хотелось бы, чтобы в этот раз было наоборот.

- Скоро Лига чемпионов. Тревожно?

- Хочется, чтобы попались «Барселона», «Реал», «Ювентус». Будем стараться, чтобы эти команды приезжали к нам в страну и зрители видели такие игры. Лига чемпионов – это тот турнир, к которому все игроки стремятся. Хочется, чтобы сюда приезжали сильные команды, и мы показывали хорошую игру.

- Задача – выйти из группы?

- У нас других целей нет, и не бывает.

- Видели дерби «Спартака» с «Динамо»? Как вам антураж?

- Не хочу комментироваться другие матчи. Пусть это делают специалисты. Я думаю, чем больше зрителей будет приходить в Черкизово, тем интереснее у нас будут игры, тем меньше судьи будут ошибаться, и тем больше будет развиваться российский футбол.

"Мотивация у нас одна – мы бьемся за клуб"

- Как вам игра? – вопрос Савичеву

- Второй тайм у нас не получается уже вторую игру. Вроде в первой половине встречи играли хорошо, а когда вышли после перерыва, то ли психология сказалась, то ли усталость, но нам чуть-чуть не хватает. Будем работать над этим. В футбол играют два тайма,

- После первого мяча было ощущение, что «Локомотив» почуял кровь, а ваша команда остановилась.

- Не могу сказать, что мы остановились. Просто чуть-чуть нас этот гол надломил психологически. Мы старались не обращать на это внимание, так же продолжать играть. Отступать нам вообще было уже некуда. А когда пропустили второй мяч – стало еще тяжелее. В конце мы сумели забить, не сдавались. Нам есть, куда еще добавить.

- Откуда черпали силы? Казалось, при счете 0:2 дело уже сделано.

- Силы мы закладывали на сборах. В любом случае нет разница 0:1 проигрывать или 0:2. Надо не опускать руки и продолжить играть, несмотря на счет.

- «Анжи» заслужил ничью?

- Трудно сказать. Мы заслужили то, что на табло.

- Эпизод с пенальти показался неоднозначным.

- Я не буду врать, находился на своей половине поля и не видел этот момент. Судья поставил, значит, наверное, был. Надо смотреть повтор.

- Как сейчас в клубе с финансами?

- Это не ко мне вопрос.

- Просто появилась информация, что пошли какие-то подвижки.

- Как нам сказали, лед тронулся в положительную сторону. Посмотрим, как будет дальше.

- Что значит «лед тронулся»?

- Руководство говорит, что все будет нормально.

- Пока только обещания?

- Какие-то маленькие выплаты есть, но задержки идут.

- Есть еще силы держаться?

- Наше дело – играть. Мы будем выходить на каждый матч. Если руководство говорит, что все в порядке – мы ему доверяем. Деньги пока отходят на второй план. Если будет результат – будут и деньги.

- Вы верите, что «Анжи» продержится до конца сезона?

- Верю, и нам говорят, что все будет хорошо. Это нас обнадеживает. Никаких панических настроений я пока не вижу.

- Не боитесь, что повторится ситуация «Амкара», «Тосно»? Что клуб обанкротят и все?

- Тяжело. Знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Только время покажет.

- Задержки по зарплате влияют на вас в плане мотивации?

- Мотивация у нас одна – мы бьемся за клуб.